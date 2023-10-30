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Киммих дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги

вчера, 21:53

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Германии.

Футболист получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 4-й минуте поединка против «Дармштадта» (8:0). Хавбек потерял мяч перед своей штрафной площадью, после чего схватил руками выходившего один на один с голкипером игрока соперника.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза принял решение отстранить Киммиха на 2 матча Бундеслиги за неспортивное поведение.

Полузащитник пропустит матчи своей команды против «Боруссии» Дортмунд и «Хайденхайма».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 04:42, ред.
Легко определить. Например игрок на линии пытается отбить мяч рукой как Суарес, но не получается, мяч от рук залетает в ворота. Но игрок все равно получает желтую карточку за неспортивное поведение. Если вторая жк, то красную. Здесь Киммих даже не пытался играть в мяч или опередить соперника. Наказание справедливое. Другое дело зачем Киммих вообще это делал?
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:00
Киммих передерживает мяч и очень медлительный. Его оттирают от мяча как ребёнка и не верю, что тренер не видит эти изъяны игрока. Но Киммих не меняется в лучшую сторону или ему некому указать на простые ошибки, которые он совершает каждый раз… Похоже свой максимум он показал года 2-3 назад, а теперь идёт в пике на спад…🤔
Capral
Capral
вчера в 22:53
Мда, по ходу, Д.Хаманн прав- никакой организации и порядка в игре Тухеля нет. Очень жаль, я за него болел. Конечно, были бы сейчас в руководстве Кан и Сали, Тухелю было бы полегче, а так, малейшая оплошность может стоить ему работы. С другой стороны, не вижу кандидатуры на место Тухеля. Сколько просматривал новости про Баварию, даже намека нет...
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
вчера в 22:36
Справедливое решение!
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:33
Интригу в Германии может создать только Бавария, как бы печально это не было
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:30, ред.
Жёлто-черные, увы) Как бы хотелось, чтобы они хоть какую-нибудь интригу создали в БЛ, но они даже уже подаренный им чемпик слили в прошлом году. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они хоть что-нибудь выиграли)

Киммих тоже вертолёт, как говорится, в матче с просто завзятым аутсайдером по факту удалился на три игры на ровном месте, им бы и так напихали мячей шесть минимум, там команда стоимостью с Дзюбу)
rain07
rain07
вчера в 22:28
Это он ради Ману, что б не пропускал в первом матче. Уважуха!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:19
Потеря, тем более играть против БД! Но все равно бавария фаворит
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