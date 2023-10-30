Киммих дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Германии.
Футболист получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 4-й минуте поединка против «Дармштадта» (8:0). Хавбек потерял мяч перед своей штрафной площадью, после чего схватил руками выходившего один на один с голкипером игрока соперника.
Спортивный суд Немецкого футбольного союза принял решение отстранить Киммиха на 2 матча Бундеслиги за неспортивное поведение.
Полузащитник пропустит матчи своей команды против «Боруссии» Дортмунд и «Хайденхайма».
Киммих тоже вертолёт, как говорится, в матче с просто завзятым аутсайдером по факту удалился на три игры на ровном месте, им бы и так напихали мячей шесть минимум, там команда стоимостью с Дзюбу)
Киммих тоже вертолёт, как говорится, в матче с просто завзятым аутсайдером по факту удалился на три игры на ровном месте, им бы и так напихали мячей шесть минимум, там команда стоимостью с Дзюбу)