Киммих дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги

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вчера, 21:53

Полузащитник «Баварии» дисквалифицирован на 2 матча чемпионата Германии.

Футболист получил прямую красную карточку за фол последней надежды на 4-й минуте поединка против «Дармштадта» (8:0). Хавбек потерял мяч перед своей штрафной площадью, после чего схватил руками выходившего один на один с голкипером игрока соперника.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза принял решение отстранить Киммиха на 2 матча Бундеслиги за неспортивное поведение.

Полузащитник пропустит матчи своей команды против «Боруссии» Дортмунд и «Хайденхайма».