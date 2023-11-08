«Наполи» сыграл вничью с «Унионом» в матче Лиги чемпионов

«Наполи» и «Унион» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).
На 39-й минуте Маттео Политано вывел итальянскую команду вперёд. Гости отыгрались на 52-й — отличился Давид Фофана.
«Наполи» занимает 2-е место в группе C, имея в активе 7 очков. «Унион» — 4-й, у клуба 1 балл.
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Время всё расставит на места и Хвича всех умоет)
Время всё расставит на места и Хвича всех умоет)
Мне верните Фёдора Черенкова и Цымбаларя , Хвиче до них далеко, но он тянется именно в эту сторону, в сторону техничного лидера, и ему ещё время нужно и конечно же тренер.
Мне верните Фёдора Черенкова и Цымбаларя , Хвиче до них далеко, но он тянется именно в эту сторону, в сторону техничного лидера, и ему ещё время нужно и конечно же тренер.
Представляю, если Хвича оказался бы антисемитом, как другие футболисты. Варился бы до конца жизни в котле).
Представляю, если Хвича оказался бы антисемитом, как другие футболисты. Варился бы до конца жизни в котле).
Каждый раз, отмечая продуктивные действия Хвичи, ты, сознательно уходишь от темы- кому он забивает или, с кем, он отдает. Я говорил и буду говорить, что обостряет он, или забивает- как правило с середняками или аутсайдерами. Посмотри на вчерашнего соперника Наполи. Команда, в Бундесе- ярко выраженный аутсайдер, тоже самое и в ЛЧ. Подыми статистику всех матчей Хвичи- в ЛЧ, в Серии А, и тд, и ты увидишь, что 90% его полезного КПД- только с середняками.
Яков, честно признаюсь- мне приятнее, обсуждать твой Спартак, чем Хвичу. Спартак- это Грандиозная история, Личности, Ярчайшие страницы из жизни одного из самых Великих советских клубов, это- незабываемый советский футбол!!!!!!! А Хвича, кто такой???
Каждый раз, отмечая продуктивные действия Хвичи, ты, сознательно уходишь от темы- кому он забивает или, с кем, он отдает. Я говорил и буду говорить, что обостряет он, или забивает- как правило с середняками или аутсайдерами. Посмотри на вчерашнего соперника Наполи. Команда, в Бундесе- ярко выраженный аутсайдер, тоже самое и в ЛЧ. Подыми статистику всех матчей Хвичи- в ЛЧ, в Серии А, и тд, и ты увидишь, что 90% его полезного КПД- только с середняками.
Яков, честно признаюсь- мне приятнее, обсуждать твой Спартак, чем Хвичу. Спартак- это Грандиозная история, Личности, Ярчайшие страницы из жизни одного из самых Великих советских клубов, это- незабываемый советский футбол!!!!!!! А Хвича, кто такой???
Ещё в конце Хвича наносил в падении. Лучший.
И он не нападающий, чтобы ждать голов, он чётко по схеме играет и когда шла атака команды другим флангом он оставался оттянутым назад, это бросается в глаза. Он не лезет в штрафную без мяча, не имеет права
Ещё в конце Хвича наносил в падении. Лучший.
И он не нападающий, чтобы ждать голов, он чётко по схеме играет и когда шла атака команды другим флангом он оставался оттянутым назад, это бросается в глаза. Он не лезет в штрафную без мяча, не имеет права
Молодец парень! Не зря был номинирован на ЗМ!!!).
Молодец парень! Не зря был номинирован на ЗМ!!!).