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«Наполи» сыграл вничью с «Унионом» в матче Лиги чемпионов

вчера, 22:47
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Наполи» и «Унион» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

На 39-й минуте Маттео Политано вывел итальянскую команду вперёд. Гости отыгрались на 52-й — отличился Давид Фофана.

«Наполи» занимает 2-е место в группе C, имея в активе 7 очков. «Унион» — 4-й, у клуба 1 балл.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:17
Толя, я давно все понял. Яков ещё молод, поэтому ведётся на показуху Хвички. Это всё влияние главбуха...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✊✊✊✊✊✊✊👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:05
Анатолий знает что говорит!!! Я ему верю!!! Хвича романтик??? Без комментариев...
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:01
Ещё бы Гаврилова вернуть, а главное- Бескова!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:00
Головина даже сравнивать с Хвичей не стоит дружище). Головин пришел к российскому владельцу Монако. Ему было намного легче, проще влиться в команду, тем ни менее вспомни, как он тяжело начинал. В отличие от Хвичи. Тут даже сравнивать неуместно. Максимум Головина, это быть лучшим на неделе в Ла Лиге). Что уж сравнивать с номинантом ЗМ!).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:42
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 16:31
    Дружище, мы тут все теряем=проводим время, и только с уважением друг другу будем это делать и подавать пример молодому поколению.
    Время всё расставит на места и Хвича всех умоет)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 16:28
    Вот там Анатолий парирует сравнениями Головина и Хвичи и это в корень не правильно. Это абсолютно разные игроки, Головин это голова, это очень хитрый более опытный футболист, Хвича романтик , Хвича это Роналдиньо на минималках
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 16:24
    Не теряй время. Эти споры сказка о потерянном времени.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 16:23
    Виктор, всё бы так складно было в футболе, поднял статистику и на тебе истину. Нет, статистика при Спалетти и статистика при Руди не подлежит складыванию, как и статистика при сдавшем Осимхене и Зелински.
    Мне верните Фёдора Черенкова и Цымбаларя , Хвиче до них далеко, но он тянется именно в эту сторону, в сторону техничного лидера, и ему ещё время нужно и конечно же тренер.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:17
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 15:46
      Витя. не принимай за чистую монету. Это для противопоставления Кварацхелии и Головина. Для него это больная тема.
      Capral
      Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 14:29
      Привет, Яков!
      Каждый раз, отмечая продуктивные действия Хвичи, ты, сознательно уходишь от темы- кому он забивает или, с кем, он отдает. Я говорил и буду говорить, что обостряет он, или забивает- как правило с середняками или аутсайдерами. Посмотри на вчерашнего соперника Наполи. Команда, в Бундесе- ярко выраженный аутсайдер, тоже самое и в ЛЧ. Подыми статистику всех матчей Хвичи- в ЛЧ, в Серии А, и тд, и ты увидишь, что 90% его полезного КПД- только с середняками.

      Яков, честно признаюсь- мне приятнее, обсуждать твой Спартак, чем Хвичу. Спартак- это Грандиозная история, Личности, Ярчайшие страницы из жизни одного из самых Великих советских клубов, это- незабываемый советский футбол!!!!!!! А Хвича, кто такой???
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 13:56
      Виктор,привет! Это надо матч смотреть, Хвича был одним из лучших в атаке. Голевую атаку начал и потом выложил на блюдечке Зелински, обыграв двух красиво, но тот в упор не забил.
      Ещё в конце Хвича наносил в падении. Лучший.
      И он не нападающий, чтобы ждать голов, он чётко по схеме играет и когда шла атака команды другим флангом он оставался оттянутым назад, это бросается в глаза. Он не лезет в штрафную без мяча, не имеет права
      Capral
      Capral
      сегодня в 10:29
      Сергеич, я не считаю минуты и даже не смотрю его матчи. А после того, как Платини занял в списке 22-е место, про все эти номинации- вообще смешно говорить.
      112910415
      112910415
      сегодня в 07:05
      народ-то ждал победы
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 06:51, ред.
      Я рад, что за Хвичей следят, ждут, надеются, лилеют). И на его хейте на коне. Считают минуты, матчи с его участием.
      Молодец парень! Не зря был номинирован на ЗМ!!!).
      матос
      матос
      сегодня в 01:57
      где болелы Неаполя?
      Squirrel96
      Squirrel96 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 00:05
      Спасибо, исправили.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 23:53
      Сыграли вничью. Значит по 1 очку каждому. Почему же у Униона 0 очков. Ошибка
      Capral
      Capral
      вчера в 23:31
      Это очень печальное зрелище. Видимо, прожектора не той мощности...
      протон
      протон
      вчера в 23:27
      Возможно, кому то покажется смешным, но я представил, как на поле грузина ищут такими мощными светодиодными прожекторами и найти не могут))). А игра идёт.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:21
      Как я и обещал...
      протон
      протон
      вчера в 23:18
      Ну, такими темпами, думаю молодой грузин через пол года точно забьет. Возможно.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:16, ред.
      А судья добавлял до тех пор, пока он не пробил в створ... Как только пробил- сразу дал свисток.
      протон
      протон
      вчера в 23:15
      на 95 минуте значит был замечен, ну хоть так, и то прогресс уже. Судья молодец вытащил игрока.
      Capral
      Capral
      вчера в 23:12
      Игру не смотрел, но посмотрел онлайн-отчет. Оказывается, он, первый и единственный удар в створ ворот нанёс на 95мин. Хорошо, что судья 5мин., добавил...
      протон
      протон ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 23:01
      Лупил по воробьям как говорится
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 23:00
      "Наполи" тем более без нигерийца далеко не фонтан, чтобы даже с "Уньонами" делать результат)
      sihafazatron
      sihafazatron ответ протон (раскрыть)
      вчера в 22:59
      В концовке видно его было. Все бил и бил, и все бестолку....
      протон
      протон
      вчера в 22:57, ред.
      Нужно еще пол года подождать, пока грузин выстрелит. Когда соперник более менее мастеровитый уже грузина на поле не найдешь с фонарями. Кстати Унион на 16 позиции в Бундеслиги) то есть в зоне вылета.
      Гость
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