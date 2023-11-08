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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Янг Бойз»

сегодня, 00:56
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«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В дополнительное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден удвоил преимущество «горожан». На 51-й минуте Холанд оформил дубль. На 53-й минуте красную карточку получил полузащитник «Янг Бойз» Сандро Лаупер.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте в группе G (12 очков), «Янг Бойз» занимает 4-е место (1 очко).

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Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 10:40
Ну если бы и у него все шло как по маслу, Пепа не увидели бы в клубе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:48
Забивака.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:27
Этот парень опять будет доказывать, что он настоящий обладатель золотого мяча 2023, а не Меська фифашный.
112910415
112910415
сегодня в 06:18
это лёгонькая прогулка
m23yxcmxzn42
m23yxcmxzn42
сегодня в 05:50
Групповой этап ожидаемо стал лёгкой прогулкой для банды лысого шарлатана
Igo0rek
Igo0rek ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 04:41
При Манчини прям тяжеловато было в ЛЧ)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:19
Холанд просто машина.
протон
протон
сегодня в 01:21
Машина просто. Классно его вписал Пеп и вписался он сам)
Да МС и есть машина в целом с классным тренером в лице.

Викинг идет с топором за рекордами.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:13
Первый раз увидел xG 0.00.)))
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:13
а когда Сити было сложно в ЛЧ и АПЛ?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:04
Тренировка..
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:04
Малыш опять отличился с командой карлик Аха-ха
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
Сити в эконом режиме выходит в плей-офф из "группы смерти"!))))))))
Красивые голы получились!))
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