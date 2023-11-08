Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Янг Бойз»

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сегодня, 00:56

«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 23-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. В дополнительное к первому тайму время полузащитник Фил Фоден удвоил преимущество «горожан». На 51-й минуте Холанд оформил дубль. На 53-й минуте красную карточку получил полузащитник «Янг Бойз» Сандро Лаупер.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте в группе G (12 очков), «Янг Бойз» занимает 4-е место (1 очко).