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Гол Жиру принёс «Милану» победу над ПСЖ

сегодня, 01:00
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Милан» обыграл ПСЖ (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник ПСЖ Милан Шкриньяр. На 12-й минуте нападающий «Милана» Рафаэл Леау сравнял счёт, а на 50-й минуте Оливье Жиру принёс победу хозяевам.

«Милан» идёт на 3-м месте в группе F (5 очков), ПСЖ занимает 2-е место (6 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Милан»
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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 12:19
ПСЖ ещё не «Лигочемпионская» команда, бьют их, из года в год, кому не лень. Теперь им нужно собраться на оставшиеся матчи и сыграть как будто в последний раз…
sgg9r997t97p
sgg9r997t97p
сегодня в 11:34
Поздравляю Милан!Какая мощная оплеуха Камерунскому Эму и его братьям из Африки играющим в ПСЖ!!!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:24
Теперь ситуация в группе стала еще запутаннее и назвать заранее двух счастливчиков и одного лузера не представляет возможности. Очень бы хотел чтобы "золотые мешки" оказались на дне и поэтому за выход в плей-офф ЛЧ Боруссии и Милана))
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:38
Милан был лучше они и победили могли забить еше парочку
DXTK
DXTK
сегодня в 08:54
Короче кто то в этой группе доиграется.....Надеюсь Милан и Боруссия выйдут из группы а два шейховских недразумения ПСЖ и Ньюкасл останутся без плейофф.
drug01
drug01
сегодня в 08:50
Важная победа Милана. Поздравляем!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 08:19
Парижане доигрались и проворонили.
ky39w4nrfa6s
ky39w4nrfa6s
сегодня в 07:55
    Zhgoon
    Zhgoon ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 07:15
    Судя по количеству полученных желтых карточек, им может не хватить основы на последние матчи.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 06:53
    Кузенов с очень важной победой!
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 06:50
    Браво Милан!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:07
    вот и расцвела интрига
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:42
    Победа Милана над ПСЖ не стала сенсацией, по сравнению с победой Шахтера над Барсой
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 03:18
    Какой молодец, ветеран...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:15
    Это и есть настоящий Милан.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 02:24, ред.
    С победой второй лучший клуб в истории Лиги Чемпионов УЕФА!!! Спасибо Милан, что поставил этот катарский проект на своё законное место. Что будет с ПСЖ, когда уйдут Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими? Луис Энрике тоже непонятно чем занимается. Надеюсь, что из группы выйдут Милан и Ньюкасл Юнайтед, и что ПСЖ вообще не выйдет из группы. Пусть Аль-Хелайфи знает своё место. А то, с помощью своих денег(точнее, денег катарского Эмира) подкупил ФИФА и УЕФА, и думал, что ему всё можно. Успехов и больших побед в группе Милану и Ньюкаслу Юнайтед!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:20
    Лучший распасовщик современности и Неймар, это что-то несовместимое, нет?
    balalay
    balalay
    сегодня в 02:00
    Милан был шикарен, если бы у ПСЖ на поле не играл Мбаппе - смотреть просто не на что, серая масса бессмысленных перекатывателей мяча... А сколько моментов 100% запорол Милан!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:34
    МОЛОДЦЫ! С волевой, важной и заслуженной Победой! Брависсимо россонери!!!
    Настоящая группа смерти, отличная интрига.
    Удачи Милану!
    Рой Макай
    Рой Макай ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    Ну хз, следующий матч с БД на выезде, многое там решится. Но вот Ньюкасл дома в отместку точно разнесут в последнем туре.
    протон
    протон
    сегодня в 01:18
    Толи Милан сильнее ПСЖ, толи ПСЖ ослаб окончательно
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:06
    Все равно ПСЖ - фаворит этой группы, и почти наверняка выйдут с первого места.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 01:03, ред.
    Париж танцевал танцевал с мячиком..., а последний пас на гол (на того же Мбаппе) сделать УПС ... некому, потому как вскрывать породистую итальянскую скорлупу под силу лишь единицам...
    В этой связи, пламенный привет доблестному каталонскому "гению" на бровке ПСЖ..., отпустившего на вольные хлеба (от "переизбытка мозгов") лучшего распасовщика современности (Неймара).
    Расставание с бразильцем - редчайшая дикость, которая даже в воспалённом сознании раз в сто лет возникает..., однако Энрике/Хелаифи и здесь - первые среди равных.(

    P.S. Не удивлюсь, если французы в этом розыгрыше мимо плей офф прошагают..., потому как турнирный расклад в группе, да и сама игра Парижа, именно к этому ведёт.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 01:03
    Неплохой матч.. ПСЖ слишком консервативен в атаке..
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:03
    Удинезе > ПСЖ)))))))))
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:00
    Опа....Милан проснулся!) Поздравляю с победой!!! Теперь таблица стала еще интереснее))
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