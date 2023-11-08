Гол Жиру принёс «Милану» победу над ПСЖ

«Милан» обыграл ПСЖ (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник ПСЖ Милан Шкриньяр. На 12-й минуте нападающий «Милана» Рафаэл Леау сравнял счёт, а на 50-й минуте Оливье Жиру принёс победу хозяевам.
«Милан» идёт на 3-м месте в группе F (5 очков), ПСЖ занимает 2-е место (6 очков).
В этой связи, пламенный привет доблестному каталонскому "гению" на бровке ПСЖ..., отпустившего на вольные хлеба (от "переизбытка мозгов") лучшего распасовщика современности (Неймара).
Расставание с бразильцем - редчайшая дикость, которая даже в воспалённом сознании раз в сто лет возникает..., однако Энрике/Хелаифи и здесь - первые среди равных.(
P.S. Не удивлюсь, если французы в этом розыгрыше мимо плей офф прошагают..., потому как турнирный расклад в группе, да и сама игра Парижа, именно к этому ведёт.
В этой связи, пламенный привет доблестному каталонскому "гению" на бровке ПСЖ..., отпустившего на вольные хлеба (от "переизбытка мозгов") лучшего распасовщика современности (Неймара).
Расставание с бразильцем - редчайшая дикость, которая даже в воспалённом сознании раз в сто лет возникает..., однако Энрике/Хелаифи и здесь - первые среди равных.(
P.S. Не удивлюсь, если французы в этом розыгрыше мимо плей офф прошагают..., потому как турнирный расклад в группе, да и сама игра Парижа, именно к этому ведёт.