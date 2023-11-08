Гол Жиру принёс «Милану» победу над ПСЖ

1699394444

сегодня, 01:00

«Милан» обыграл ПСЖ (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник ПСЖ Милан Шкриньяр. На 12-й минуте нападающий «Милана» Рафаэл Леау сравнял счёт, а на 50-й минуте Оливье Жиру принёс победу хозяевам.