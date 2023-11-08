«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

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вчера, 22:38

«Реал Сосьедад» выиграл у «Бенфики» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

На 6-й минуте Микель Мерино открыл счёт. Микель Ойарсабаль на 11-й удвоил преимущество хозяев. Андер Барренетчеа на 21-й забил 3-й гол басков. Браис Мендес на 29-й не реализовал пенальти. Рафа Силва на 49-й забил единственный гол лиссабонцев. Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте, заменив Барренетчеа.

«Реал Сосьедад» лидирует в группе D, имея в активе 10 очков. «Бенфика» находится на 4-й позиции, у команды 0 баллов.