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«Реал Сосьедад» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

вчера, 22:38
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Реал Сосьедад» выиграл у «Бенфики» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).

На 6-й минуте Микель Мерино открыл счёт. Микель Ойарсабаль на 11-й удвоил преимущество хозяев. Андер Барренетчеа на 21-й забил 3-й гол басков. Браис Мендес на 29-й не реализовал пенальти. Рафа Силва на 49-й забил единственный гол лиссабонцев. Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян появился на поле на 78-й минуте, заменив Барренетчеа.

«Реал Сосьедад» лидирует в группе D, имея в активе 10 очков. «Бенфика» находится на 4-й позиции, у команды 0 баллов.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:33
Захарян вышел в конце матча на 80 мин. И не проявил себя по отзывам. Но в ложил частицу в победу, с чем поздравляю.
112910415
112910415
сегодня в 07:07
слишком сильны хозяева
ДСА
ДСА
сегодня в 04:52
Нехарактерно много забили в этом матче.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:38
В заголовке про Захаряна не указали кек так.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:20
Вывод, если Соккер прогнозирует одно, ставьте на другое)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:29, ред.
Не в ту команду попал Арсен. Уровень её игроков настолько высок, что я сомневаюсь, что он будет выходить с первых минут. А для него, как и любого другого футболиста, это очень важно. Начиная матч на скамейке, ты поневоле приходишь к выводу, что тренер тебе не доверяет или не верит в твои силы и возможности. Эти мысли могут убить в тебе желание выкладываться полностью.
Учитывая, что на скамеечке своей очереди ожидают десяток кровожадных мужиков, рвущихся в бой, и ни в чём не уступающих россиянину, допускаю проблематичность его нахождения в "Реале...". Арсену бы команду попроще, чтобы играть постоянно в основе с первых минут.
Могу ошибаться, но это моё мнение.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06
К первой половине 1 тайма вспомнилась поговорка " Нет это не те орлы, что летают, а те ,что, что то не хорошее клюют"). В начале второго вроде встрепенулись и даже забили, но потом опять полное безволие. Нет не "орлы в этом матче, да и целом в группе Бенфика - "Не Орлы!" )
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:57
буквально лет 5-6 назад было, ничего удивительного, у них так бывает. Там тоже было 0 очков после шести игр, а тут еще не все отыграли. Там еще и группа была обсосная тогда, но они там умудрились про94 всем
Elliada
Elliada
вчера в 22:53
Бенфика 0 очков. Никогда бы не подумал
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:52
Хорошо отыграла команда,с победой! Молодцы!!!
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 22:50
Думаю если бы забили и пенальти, то счет мог стать в итоге 6:0 или 7:1. А вообще крутая команда собралась в Сан-Себастьяне.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:49
Бенфика откровенно разочаровала
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:43
Молодцы, с победой. Сделали результат за 20 минут
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