Семак ответил на вопрос о возможном уходе Коваленко из команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Коваленко.
Уход Коваленко мы не допускаем. Что касается игрового времени, то ему нужно было адаптироваться к нашим требованиям, теперь дело в игровой практике. Я думаю, у него появится возможность себя показать. У него отличные качества и есть все для того, чтобы играть. Тем не менее каждому игроку требуется определенное время. Думаю, у него все будет хорошо, он станет одним из ведущих футболистов нашей команды.
Ранее сам игрок высказался по теме.
Ну а так, этот парень уже имеет неплохой пас, для российского игрока это уже 80% успеха. Умеет протащить мяч на скорости, то есть хорош не только для взлома обороны в позиционной атаке, но и на контратаках.
Ну а так, этот парень уже имеет неплохой пас, для российского игрока это уже 80% успеха. Умеет протащить мяч на скорости, то есть хорош не только для взлома обороны в позиционной атаке, но и на контратаках.
Какой такой Коваленко в Зените?
Какой такой Коваленко в Зените?