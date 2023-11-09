Семак ответил на вопрос о возможном уходе Коваленко из команды

Главный тренер «Зенита» высказался о возможном уходе из клуба полузащитника .

Уход Коваленко мы не допускаем. Что касается игрового времени, то ему нужно было адаптироваться к нашим требованиям, теперь дело в игровой практике. Я думаю, у него появится возможность себя показать. У него отличные качества и есть все для того, чтобы играть. Тем не менее каждому игроку требуется определенное время. Думаю, у него все будет хорошо, он станет одним из ведущих футболистов нашей команды.