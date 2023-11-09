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Семак ответил на вопрос о возможном уходе Коваленко из команды

вчера, 12:17

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Александра Коваленко.

Уход Коваленко мы не допускаем. Что касается игрового времени, то ему нужно было адаптироваться к нашим требованиям, теперь дело в игровой практике. Я думаю, у него появится возможность себя показать. У него отличные качества и есть все для того, чтобы играть. Тем не менее каждому игроку требуется определенное время. Думаю, у него все будет хорошо, он станет одним из ведущих футболистов нашей команды.

Ранее сам игрок высказался по теме.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:19
Коваленко это один из самых перспективных игроков России. Зениту очень повезло его взять. Добавит в комбинационной игре, в игре в пас, а также в правильном расположении на поле, и будет одним из лучших в России. Потом, конечно, мотивация расти дальше упадет, и надо будет находить новые мотиваторы для развития.
Ну а так, этот парень уже имеет неплохой пас, для российского игрока это уже 80% успеха. Умеет протащить мяч на скорости, то есть хорош не только для взлома обороны в позиционной атаке, но и на контратаках.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:45
Для начала Семаку надо было объяснить кто это!
Какой такой Коваленко в Зените?
Интерес
Интерес
вчера в 13:10
Слово "Собаки на сене" мы услышали.Её мнение вряд-ли определяющее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Вообщем на маринад пойдёт или на полировку !))
Гость
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