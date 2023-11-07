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Агент Мендеса высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

вчера, 13:55

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, дал комментарий касательно возможного ухода футболиста из команды.

Уход Мендеса зимой? Пока неизвестно. Это будет зависеть от предложений. На данный момент их нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Моё мнение, что, если и уйдёт, потеря для ЦСКА будет невелика.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:26
Шуnя771Шуnя771 32 / 306
Учитывая, что объективно перспективы ЦСКА по крайней мере не хуже КБ, возникает естественный вопрос. А по какой причине рванули Бальде и Шамар? От перспектив ?
lotsman
lotsman
вчера в 15:20
Если нет предложений, то о каком уходе разговор? Зачем такой вопрос задавать?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:07
Видят очень слабые перспективы, вот и потихоньку готовят почву к побегу...)
Интерес
Интерес
вчера в 14:46
Этот тоже недоволен? Два ушли(в "Динамо" и "Спартак") и практически провалились в небытие,в сравнении с тем первым впечатлением,что они произвели по приходу в ЦСКА.Один,правда,отомстил своему первому клубу,но вистов это ему принесло ненадолго.
ДСА
ДСА
вчера в 14:39
Если предложений нет, то это агент плохо работает.
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