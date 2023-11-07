Агент Мендеса высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, дал комментарий касательно возможного ухода футболиста из команды.
Уход Мендеса зимой? Пока неизвестно. Это будет зависеть от предложений. На данный момент их нет.
Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, дал комментарий касательно возможного ухода футболиста из команды.
Уход Мендеса зимой? Пока неизвестно. Это будет зависеть от предложений. На данный момент их нет.
Учитывая, что объективно перспективы ЦСКА по крайней мере не хуже КБ, возникает естественный вопрос. А по какой причине рванули Бальде и Шамар? От перспектив ?
Учитывая, что объективно перспективы ЦСКА по крайней мере не хуже КБ, возникает естественный вопрос. А по какой причине рванули Бальде и Шамар? От перспектив ?