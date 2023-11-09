Форвард «Бернли» борется с психическими проблемами

«Бернли» сообщил о ситуации с нападающим .

От имени Лайла Фостера и его семьи они попросили нас поделиться с вами обновлённой информацией о болезни Лайла.

Недавно Лайл сообщил нам, что он продолжает жить с проблемами, связанными с его психическим здоровьем, и обратился за помощью.

В настоящее время он находится под присмотром специалистов, которые оказывают ему поддержку и уход, необходимые для полного выздоровления.

С любовью и поддержкой его семьи и всех членов футбольного клуба «Бернли» мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить ему всё необходимое, чтобы поправиться.

Мы просим вашего понимания и уважения к конфиденциальности Лайла по этому вопросу и не будем давать никаких комментариев до дальнейшего уведомления.

Каждый четвёртый житель Великобритании ежегодно сталкивается с проблемами психического здоровья.