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Форвард «Бернли» борется с психическими проблемами

вчера, 20:53

«Бернли» сообщил о ситуации с нападающим Лайлом Фостером.

От имени Лайла Фостера и его семьи они попросили нас поделиться с вами обновлённой информацией о болезни Лайла.

Недавно Лайл сообщил нам, что он продолжает жить с проблемами, связанными с его психическим здоровьем, и обратился за помощью.

В настоящее время он находится под присмотром специалистов, которые оказывают ему поддержку и уход, необходимые для полного выздоровления.

С любовью и поддержкой его семьи и всех членов футбольного клуба «Бернли» мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить ему всё необходимое, чтобы поправиться.

Мы просим вашего понимания и уважения к конфиденциальности Лайла по этому вопросу и не будем давать никаких комментариев до дальнейшего уведомления.

Каждый четвёртый житель Великобритании ежегодно сталкивается с проблемами психического здоровья.

По данным PFA, более 75% профессиональных футболистов сталкивались с теми или иными проблемами психического здоровья.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:59
Обычно такого рода проблемы не афишируются.
ДСА
ДСА
вчера в 21:10
Это уже не лечится, это навсегда.
Гость
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