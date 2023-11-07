В «Арсенале» недовольны вызовом Габриэла Жезуса в сборную Бразилии

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вчера, 09:57

В «Арсенале» не желают, чтобы нападающий принимал участие в ближайших матчах сборной Бразилии против команд Колумбии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Встречи состоятся 16 и 21 ноября соответственно.

Последние три игры «канониров» игрок пропустил из-за травмы задней поверхности бедра, но его все равно вызвали в расположение «селесао».