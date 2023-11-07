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В «Арсенале» недовольны вызовом Габриэла Жезуса в сборную Бразилии

вчера, 09:57

В «Арсенале» не желают, чтобы нападающий Габриэл Жезус принимал участие в ближайших матчах сборной Бразилии против команд Колумбии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Встречи состоятся 16 и 21 ноября соответственно.

Последние три игры «канониров» игрок пропустил из-за травмы задней поверхности бедра, но его все равно вызвали в расположение «селесао».

Жезус близок к восстановлению, но если он сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов и с «Бернли» в АПЛ, то лондонцам будет тяжелее аргументировать свою точку зрения, ведь у сборной Бразилии травмированы Лукас Пакета и Неймар.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:03
недовольны все !
но по итогу кто-то будет очень недоволен !
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:23
Ну недовольствие клуба понять можно. Жезус наш основной нападающий, который пропускает важные матчи клуба из-за повреждений, клуб не форсирует его востановнелие и желает пустить паузу международных матчей на то, что бы Жезус не только востановился но и набрал форму! А тренер сборной вызывает игрока, который к тому моменту только залечит травму!!! Глупое решение как по мне! Тем более Арсенал уже терял Жезуса на длительный срок когда тот получил травму на ЧМ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Против Колумбии и Аргентины наверно Жезус захочет сыграть. Тогда уже Арсенал ничего не поделает и придется отпустить игрока
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:21
Шлите их на 3 буквы, лавандосы то пушкари по карманам поставляют а ни какие-то там сборные, вот и вся аргументация
ya38dkasrka5
ya38dkasrka5
вчера в 11:18
Дилемма стоит большая, надо как-то договориться, один матч за сборную, один за Арсенал
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:42
Да сборная Бразилии все равно вылетит на ЧМ в 1/4 финала, а вот с Арсеналом еще есть шансы что-то выиграть
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:41, ред.
А в сборной Бразилии, недовольны, то что в Арсенале недовольны !)
Воо оно как бывает ☝️😉
6r6v7afpcebe
6r6v7afpcebe
вчера в 10:16
Канониров можно понять
Гость
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