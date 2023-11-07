В «Арсенале» недовольны вызовом Габриэла Жезуса в сборную Бразилии

В «Арсенале» не желают, чтобы нападающий Габриэл Жезус принимал участие в ближайших матчах сборной Бразилии против команд Колумбии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Встречи состоятся 16 и 21 ноября соответственно.
Последние три игры «канониров» игрок пропустил из-за травмы задней поверхности бедра, но его все равно вызвали в расположение «селесао».
Жезус близок к восстановлению, но если он сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов и с «Бернли» в АПЛ, то лондонцам будет тяжелее аргументировать свою точку зрения, ведь у сборной Бразилии травмированы Лукас Пакета и Неймар.