Президент «Реала» Перес: «Новый формат Лиги чемпионов абсурден»

Глава «Реала» Флорентино Перес выступил с критикой нового формата Лиги чемпионов. Со следующего сезона в турнире будут играть 36 команд. Их разобьют на 4 группы по 9 команд, и они сыграют по «швейцарской системе», которая не предусматривает проведение игр дома и в гостях против всех соперников.
«В следующем году Лига чемпионов изменится. У нее будет необычный, абсурдный, лишенный футбольного смысла формат. Без круговых турниров и с большим количеством матчей. Абсурд», — заявил Перес, который является давним сторонником Суперлиги.
Был кубок чемпионов где страну представлял только лишь чемпион, плюс победитель прошлого розыгрыша, но он уже был чемпионом своей страны.
Сейчас же в лиге играют клубы, которые никогда не были чемпионом.
Это разве не абсурд? А если лигу чемпионов выиграет как раз такой клуб?
Это будет даже не абсурд, а бред сивой кобылы.
Думаете Перес о футболе печётся? нет конечно, он печётся о своём кармане, мечтает о суперлиге, где уже он будет сливки снимать, а не УЕФА.
Хотите сделать футбол лучше и престижнее?
Верните старый формат кубка, забудьте о коммерции, о своём кармане и тогда я вам поверю, а сейчас Перес и УЕФА думают только о деньгах.
Был кубок чемпионов где страну представлял только лишь чемпион, плюс победитель прошлого розыгрыша, но он уже был чемпионом своей страны.
Сейчас же в лиге играют клубы, которые никогда не были чемпионом.
Это разве не абсурд? А если лигу чемпионов выиграет как раз такой клуб?
Это будет даже не абсурд, а бред сивой кобылы.
Думаете Перес о футболе печётся? нет конечно, он печётся о своём кармане, мечтает о суперлиге, где уже он будет сливки снимать, а не УЕФА.
Хотите сделать футбол лучше и престижнее?
Верните старый формат кубка, забудьте о коммерции, о своём кармане и тогда я вам поверю, а сейчас Перес и УЕФА думают только о деньгах.
Это, скорее, на уровне "Анжи" или "Динамо" пока что, только деньги другие.
Это, скорее, на уровне "Анжи" или "Динамо" пока что, только деньги другие.