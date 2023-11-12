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Президент «Реала» Перес: «Новый формат Лиги чемпионов абсурден»

вчера, 14:16

Глава «Реала» Флорентино Перес выступил с критикой нового формата Лиги чемпионов. Со следующего сезона в турнире будут играть 36 команд. Их разобьют на 4 группы по 9 команд, и они сыграют по «швейцарской системе», которая не предусматривает проведение игр дома и в гостях против всех соперников.

«В следующем году Лига чемпионов изменится. У нее будет необычный, абсурдный, лишенный футбольного смысла формат. Без круговых турниров и с большим количеством матчей. Абсурд», — заявил Перес, который является давним сторонником Суперлиги.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 19:03
Переименовать кубок надо. чемпионов не логично, лучших.
cska1948
cska1948 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:39
Поживём, увидим...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:18
Смешат все "контраргументы" Переса и его сторонников.
Что он там говорит? Новый формат ЛЧ абсурд? А сами в Суперлиге что предлагают??? "Турнир только избранных (а это гранды разных стран - то есть постоянные перелеты, чемпионат без риска на вылет, параллельно с 38 турами национальными лигами, от которой тоже не хотят выйти.)". Не говоря о том, что те же самые фейрплейные правила и распределения денег будут также не сбалансировано - кто-то уйдет в отрыв со всеми сливками, другим остатки. Плюс, футбол буквально умрет из-за жадности этих "особенных", по 15-18 команд из топ лиг просто потеряет смысл существования.
Фифа и Уефа плохие организаторы и делают поблажки шейхам?? А сами капец как надежные, опытные, практичные организаторы и с авторитетом перед шейхами??? Одну простую логичную схему и презентацию не смогли обмозговать, о чем вы? В фантазиях сейчас все соберутся и получится идиллия?? Судьи перестанут ошибаться, никого не будут тянуть, командам максимального отдыха и в то же время больше денег платить и генерить для всех со всеми рекламными контрактами, все проблемы решатся максимально правильно.
Тупо борьба за власть и профит. Пеклись бы за футбол, за национальные лиги и их развитие, то можно было совсем другое говорить. Как минимум угрожать формированием точно такой же организации, если нынешние такие ужасные плохие и не хотят уволить директоров.
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:16
3 еврокубка в УЕФА. и по сути одинаковые. Нужен один турнир где только чемпионы своих стран. А с двумя другими пусть крутят что хотят, расширяют, швейцарские системы, круги таблицы, плэйофы. Вот и зрелищность и прибыль от количества матчей
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:09
Ну если только чемпионы будут участвовать то круг кандидатов на победу в лч сузится до 3 клубов. максимум 4 . Например реал сити бавария и 4 условный интер. А такие как Ливерпуль мю атлетико челси тотенхем ювентус и т д будут играть 1 раз в 5-10 лет
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:32, ред.
Переименовать Лигу чемпионов в Суперлигу и все проблемы решены ЛЧ давно уже не тот турнир, который задумывался изначально. И по сути превратился уже в эту самую суперлигу, за исключением того, что ради видимости вседоступности турнира есть обходные тропинки для слабых команд. Но это тоже делается лишь в угоду увеличения прибыли. Перес и УЕФА воюют не за зрителя или клубы, не за справедливость или интерес от игр, им банально хочется больше денег.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:28
Там очень много предпосылок, чтобы это не случилось.

- Арабы не любят спорт
Поэтому трибуны там всегда пустые и будут пустыми, а я сомневаюсь, что очень много зрителей будет следить за игрой при пустых трибунах

- Деньги не делятся, а распределяются среди родственников принца
Поэтому ряд клубов там подписывает топ-игроков, а у других, как показывали эти же топ-игроки на фото, раздевалки напоминают школьные

Ну и т.д. и т.п.
cska1948
cska1948 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:19
Вот на эти самые "другие деньги" шейхи и соберут все сливки мирового футбола у себя. И на инфраструктуру деньги найдутся.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 16:14
Пока что очень далеко от этого, там не Суперлига, а лига, где ряд клубов тратят огромные деньги в зависимости от близости к августейшему телу наследного принца, потому что принц сказал, что их надо потратить, при этом у некоторых клубов даже раздевалки напоминают школьные, как сами игроки выкладывали на фото.

Это, скорее, на уровне "Анжи" или "Динамо" пока что, только деньги другие.
cska1948
cska1948 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
А на мой скромный взгляд суперлигу создают в Саудовской Аравии. Это сегодня там играют в основном пенсионеры, но дело идёт к тому,что через год, два там будет играть вся элита мирового футбола. И Перес шейхам не конкурент.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:10
Лига чемпионов нынешняя скорее коммерческий, чем спортивный проект.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:09
Или Црвена Звезда - Ноттингем Форест.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:07
Сенсации случались всегда, те же условные Штутгарт или Спортинг могут обыграть и Реал, и Сити
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 16:04
Мы не видели старый формат - кубок чемпионов, мы не знаем как будет работать "абсурдный" формат УЕФА.
Ко всему нужно привыкнуть.
Суперлига тоже очень многим не нравится. В любом случае борьба идёт за влияние, за кошелек.
Рой Макай
Рой Макай ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 15:50, ред.
В этом есть конечно свой шарм, но тогда на победу реально будут претендовать всего 4-5 команд, если не меньше. К примеру если свои чемпионаты выиграют Сити и Реал, а также неожиданно допустим какие-нибудь Аталанта, Ницца, Штутгарт и Спортинг. Очевидно что финал будет Сити - Реал, если раньше не встретятся.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:39
Я разочарован новым форматом! Они все убивают футбол!
Короче со следующего сезона смотрю только чемпионаты стран!
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
вчера в 15:27
Проблема в том, что все работает, даже интрига с правилом выездного года, это придавало интерес и свою изюминку.

Приходят новые люди и что бы показать чувство значимости вводят новые критерии и правила.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:25
Абсурд - это изменять лучший турнир в мире. Они ещё гимн Лиги Чемпионов пусть сменят и совсем дело плохо будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:25, ред.
Во-первых, ценники взлетели не после покупок Переса, потому что они были оправданы финансово, а в первую очередь привязаны к общему росту финансов в мире футбола, это естественная инфляция, доходы футбольных клубов сильно выросли и соответственно выросли и цены, пропорционально. Хотя сейчас она дополнительно раздута шейхами, т.к. у тех как раз покупки финансово не оправданы.

Плюс сейчас цены выросли ещё, кроме шейхов и инфляции, благодаря соцсетям, потому что любой игрок теперь ещё и медийная фигура и способен генерировать дополнительный доход этим, просто светя своим лицом, по факту.

Во-вторых, попытка Переса создать Суперлигу - это в первую очередь попытка выжить, потому что по факту Суперлига уже есть, это АПЛ. И остальные чемпионаты всё продолжают деградировать на длинной дистанции, если ещё десять лет назад та же "Боруссия" Дортмунд всё же считалась соперником в АПЛ, то сейчас второй клуб Германии котируется не сильно выше "Црвены Звезды" для грандов.

Можно посмотреть на "Барселону" и "Атлетико", которые раньше тоже вели борьбу за ЛЧ, где они сейчас? "Барселона" давно просто мальчик для битья в ЛЧ и идёт к банкротству, у "Атлетико" одни старики в составе, хоть в этом году они и неплохи, но что будет через сезон-два, если у них ветеран Витцель теперь ЦЗ?

Уровень Италии, несмотря на случайно неплохое представительство в ЛЧ в прошлом году, тоже виден на примере второго-третьего места там - "Милана" с 37-летним Жиру в нападении, который в АПЛ в 30 уже темп не тянул, и "Ювентуса", чья занудная игра вызывает зуд даже у собственных фанатов долгие годы, да и по игрокам Милик, Маккенни... Это на голову хуже, чем опять же пять лет назад.

Поэтому Перес хочет спасти "Реал", понимая тенденции. Чтобы не было Суперлиги, в которой его клуба нет, к чему и так идёт, он пытается сделать Суперлигу, в которой он есть.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:12
А к чему хочет привести футбол Перес?
Он своей суперлигой хочет убить футбол и все его принципы.
Он хочет сделать закрытый клуб для богатеньких клубов, а остальные для него челядь, которая будет только поставлять им игроков.
По задумки Переса будет пир (суперлига), а за стол пустят только элиту, а остальные пусть облизываются.
Из-за этого средний уровень упадёт и многие клубы просто прекратят своё существование.
Кстати о ФФП, это как раз Перес взорвал мир своим "галактикасом" в начале века и после этого ценники на игроков взлетели словно ракета.
А теперь Перес плачется и обвиняет шейхов, что у тех деньги есть.
Не оправдываю ни ФИФА, ни УЕФА, но убийца старого доброго футбола это прежде всего Перес, ну или по крайней мере он больше всех приложил к этому руку.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:04
Здесь я с Пересом согласен. Зря формат поменяли, с груповыми этапами лучше было а новая система какая то не понятная.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:00, ред.
Не открою Америку, если скажу, что сегодняшний формат Лиги Чемпионов не соответствует наименованию турнира, в котором играют команды не то что чемпионы, а даже не ставшие призёрами своих стран. Поэтому нельзя не согласиться с Пересом, что возможно настало время создать отдельное состязание, для команд чьи амбиции переросли самый главный европейский клубный турнир. Рано или поздно он всё равно будет создан и руководству УЕФА не стоит сопротивляться этому процессу, а лучше взять инициативу по его созданию в свои руки, чтобы не потерять финансовую выгоду от него, иначе владельцы самых богатых клубов старого света опередят. Необхлдимо вернуть прежний Кубок Чемпионов, и тогда ещё не известно, какой Кубок по популярности среди болельщиков и по престижности среди команд победит. Болейте за своих, а не против чужих!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:59
Формат лиги чемпионов абсурден с её появлением.
Был кубок чемпионов где страну представлял только лишь чемпион, плюс победитель прошлого розыгрыша, но он уже был чемпионом своей страны.
Сейчас же в лиге играют клубы, которые никогда не были чемпионом.
Это разве не абсурд? А если лигу чемпионов выиграет как раз такой клуб?
Это будет даже не абсурд, а бред сивой кобылы.

Думаете Перес о футболе печётся? нет конечно, он печётся о своём кармане, мечтает о суперлиге, где уже он будет сливки снимать, а не УЕФА.
Хотите сделать футбол лучше и престижнее?
Верните старый формат кубка, забудьте о коммерции, о своём кармане и тогда я вам поверю, а сейчас Перес и УЕФА думают только о деньгах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:57
Я заранее согласен, зная, куда ФИФА и УЕФА ведут футбол, учитывая, что теперь те же матчи в АПЛ длятся по 100-115 минут, из которых 15 минут арбитры со всех ракурсов рассматривают внимательно все эпизоды.

И в итоге непонятно, при чём вообще VAR, если Оливер как судил по беспределу, так и судит, если он на VAR внимательно смотрит, как Ковачич усердно лупит игроков "Арсенала" по ногам и говорит "всё ок, играем дальше".

Если этот сезон в АПЛ по судейству один из самых скандальных.

Если, сколько бы времени не проходило, судьи так и не знают, как трактовать игру руками.

Если все знают, что ФФП, введённый ЯКОБЫ ДЛЯ того, чтобы выровнять возможности клубов, реально буквально означает "Клубам шейхов всё позволено, а вот их бедные конкуренты, которые играют по всем правилам, огребут в любом случае".

А что с чемпионатами сборных, где людям нужно из страны в страну мотаться матч за матчем и сборным в том числе?

В общем, мафия Инфантино/Чеферина стала достойными продолжателями мафии Блаттера/Платини/Бэккенбауэра.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:50
Новое - это всегда забытое старое...
drug01
drug01
вчера в 14:48
Больше игр больше будет прибыль!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:43
Это ответ УЕФА суперлиги, испортили конечно формат лч, я был против суперлиги, но если Перес и другие создадут Суперлигу хуже не будет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:34
Перец дело говорит, ерунду придумали
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:31
Лучше бы старый формат вернули, где играют только чемпионы своих стран
Dima salev
Dima salev
вчера в 14:25
Возможно так лучше будет. Из за домашнего трибуны проиграли даже сильнейший клубы в гостях .
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