Президент «Реала» Перес: «Новый формат Лиги чемпионов абсурден»

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вчера, 14:16

Глава «Реала» выступил с критикой нового формата Лиги чемпионов. Со следующего сезона в турнире будут играть 36 команд. Их разобьют на 4 группы по 9 команд, и они сыграют по «швейцарской системе», которая не предусматривает проведение игр дома и в гостях против всех соперников.

«В следующем году Лига чемпионов изменится. У нее будет необычный, абсурдный, лишенный футбольного смысла формат. Без круговых турниров и с большим количеством матчей. Абсурд», — заявил Перес, который является давним сторонником Суперлиги.