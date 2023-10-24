В клубе из Беларуси оценили возможное объединение с российским футболом

Спортивный директор клуба «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич высказался об идее объединения российского и белорусского футбола.
Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений — планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.
Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.
С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная — это может быть первенство мирового уровня. Но с точки зрения хозяйства возникает много вопросов. А что будет дальше? РПЛ не пускают в еврокубки, а цели белорусских клубов: завоевание медалей местного чемпионата и выступления на международной арене. В случае интеграции нашего футбола как побратима с российским, что ждет нас? Этот вопрос на поверхности. Если бы предложили пяти белорусским командам, то куда они пойдут: в РПЛ или ФНЛ? Это тоже важный вопрос. В общем, пока нет конкретики, над этим вопросом можно размышлять сутками.
Несколько раз смотрел игры чемпионата Беларуси и сделал вывод, что максимум это команды для ФНЛ и то только единицы могут составить там конкуренцию.
Да могут из пары команд сделать, что то особенное под РПЛ, но уж точно не для чемпионства, а скорее всего крепких середняков, но не более того.
Вот и возникает вопрос, а зачем это нам? И самое главное, а зачем это им?
Думаю, что ни один клуб в здравом уме не согласиться на такую авантюру, но если только Батька скажет и поможет финансово.
Возможно это будет, что то наподобие КХЛ, где играет Динамо (Минск).
Лично по моему мнению это всё лишнее и не надо ни нам ни белорусам, футбол это не хоккей, это совсем другой коленкор.
Несколько раз смотрел игры чемпионата Беларуси и сделал вывод, что максимум это команды для ФНЛ и то только единицы могут составить там конкуренцию.
Да могут из пары команд сделать, что то особенное под РПЛ, но уж точно не для чемпионства, а скорее всего крепких середняков, но не более того.
Вот и возникает вопрос, а зачем это нам? И самое главное, а зачем это им?
Думаю, что ни один клуб в здравом уме не согласиться на такую авантюру, но если только Батька скажет и поможет финансово.
Возможно это будет, что то наподобие КХЛ, где играет Динамо (Минск).
Лично по моему мнению это всё лишнее и не надо ни нам ни белорусам, футбол это не хоккей, это совсем другой коленкор.
Торпедо-Белаз в этом сезоне идет на 3 месте, в прошлом на 8 закончило лигу. Спросите лучше спортивных директоров Динамо Минск и БАТЭ, они в конечном итоге будут принимать решение, идти ли ИМ ДВОИМ в РПЛ или нет.
Я так понимаю, хотят аналогию с КХЛ провести, идея неплохая. Только давайте сюда тогда весь СНГ приглашать. Премьер-лигу СССР за исключением Украины и Грузии сделать можно. Да и грузия на бабки повелась бы, но европа санкции наложит за игру в РПЛ
Торпедо-Белаз в этом сезоне идет на 3 месте, в прошлом на 8 закончило лигу. Спросите лучше спортивных директоров Динамо Минск и БАТЭ, они в конечном итоге будут принимать решение, идти ли ИМ ДВОИМ в РПЛ или нет.
Я так понимаю, хотят аналогию с КХЛ провести, идея неплохая. Только давайте сюда тогда весь СНГ приглашать. Премьер-лигу СССР за исключением Украины и Грузии сделать можно. Да и грузия на бабки повелась бы, но европа санкции наложит за игру в РПЛ