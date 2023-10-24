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В клубе из Беларуси оценили возможное объединение с российским футболом

24 октября 2023, 17:14

Спортивный директор клуба «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич высказался об идее объединения российского и белорусского футбола.

Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений — планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.

Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.

С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная — это может быть первенство мирового уровня. Но с точки зрения хозяйства возникает много вопросов. А что будет дальше? РПЛ не пускают в еврокубки, а цели белорусских клубов: завоевание медалей местного чемпионата и выступления на международной арене. В случае интеграции нашего футбола как побратима с российским, что ждет нас? Этот вопрос на поверхности. Если бы предложили пяти белорусским командам, то куда они пойдут: в РПЛ или ФНЛ? Это тоже важный вопрос. В общем, пока нет конкретики, над этим вопросом можно размышлять сутками.

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Все комментарии
ABir
ABir
24 октября в 23:47
Когда отлучат от еврокубков, вопросы сами отпадут
Напрасный труд
Напрасный труд ответ nubom (раскрыть)
24 октября в 21:24
Ну да,а как только пройдут очищение игрой в ТОП-5,так становятся "рукопожатными цивилизованными людьми".Только как Бензема(чистопородный хранцуз корнями из Алжира)языком мести не надо.Тихэхэчко жить и ненавидеть хозяина.У нас вон тоже очищение проходят,паспортами бывших союзных республик.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 октября в 21:21
Товарищеские матчи(пока на уровне сборных,иное не знаю),как выяснилось,тоже требуют Высочайшего соизволения Залужной знати.Так зачем "БатькоВщине" рисковать,заявляясь на них???
lotsman
lotsman
24 октября в 20:53
Очень много разных затрат, трудностей и неразберихи, при исполнении всего этого. А это значит очень много головной боли.
протон
протон
24 октября в 20:28
С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная — это может быть первенство мирового уровня.
Посмешил, это же не математика, где минус на минус плюс получается, как протухшее с прокисшим не мешай, съедобное не получится.
z48fw5q2msgu
z48fw5q2msgu
24 октября в 20:10
Всё правильно рассудил, им это не выгодно, на них санкции не распространяются
pomor45
pomor45 ответ stanichnik (раскрыть)
24 октября в 20:08
Я бы не стал ждать милости от еврочиновников.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 октября в 19:06, ред.
Прав А. Юшкевич, кроме головной боли двум федерациям ни чего такое объединение не даст.
nubom
nubom
24 октября в 19:06
А что, может и правда: айда к нам ?! На что вам Европа? Вон у нас, кто туда недавно уехал, сейчас сидят репу чешут – языки их несчастные учат. А мы вам всю Африку покажем: cлоны, саванна.... Пигмеи шустрые такие, так и норовят мячик копьем проткнуть. А как узнают, что мы те, которые кенийцам чуть не проиграли – плачут, бусы дарят. Жалеют, значит, несмышлёные. Так что, может еще успеете… В Занзибар вместе как-то веселее лететь...
DXTK
DXTK
24 октября в 19:00
Просто проведите кубок судружества летом 4 лучшие команды белларуссии против российских 4 лучших. И что из этого получится? будет ли ожиатаж, просмотры и тд.
TheBoLt
TheBoLt
24 октября в 18:51
Извините, глупый вопрос. А кто это?

Торпедо-Белаз в этом сезоне идет на 3 месте, в прошлом на 8 закончило лигу. Спросите лучше спортивных директоров Динамо Минск и БАТЭ, они в конечном итоге будут принимать решение, идти ли ИМ ДВОИМ в РПЛ или нет.

Я так понимаю, хотят аналогию с КХЛ провести, идея неплохая. Только давайте сюда тогда весь СНГ приглашать. Премьер-лигу СССР за исключением Украины и Грузии сделать можно. Да и грузия на бабки повелась бы, но европа санкции наложит за игру в РПЛ
Байкал-38
Байкал-38
24 октября в 18:38
Не в обиду братьям белорусам, но уровень их чемпионата очень слаб.
Несколько раз смотрел игры чемпионата Беларуси и сделал вывод, что максимум это команды для ФНЛ и то только единицы могут составить там конкуренцию.
Да могут из пары команд сделать, что то особенное под РПЛ, но уж точно не для чемпионства, а скорее всего крепких середняков, но не более того.
Вот и возникает вопрос, а зачем это нам? И самое главное, а зачем это им?
Думаю, что ни один клуб в здравом уме не согласиться на такую авантюру, но если только Батька скажет и поможет финансово.
Возможно это будет, что то наподобие КХЛ, где играет Динамо (Минск).
Лично по моему мнению это всё лишнее и не надо ни нам ни белорусам, футбол это не хоккей, это совсем другой коленкор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
24 октября в 18:38
Разумеется. Зачем белорусам это надо? Сейчас они в ЕК, а после объединения - аут. Пожалуйста, организуйте товарищеские матчи клубов на регулярной основе и все будет ок
stanichnik
stanichnik
24 октября в 18:16
Если белорусский футбол постигнет та же учесть, что и российский, есть повод вести обсуждения по объединению, а пока со стороны футбольных еврочиновников нет никаких гонений, то говорить не о чем.
Напрасный труд
Напрасный труд
24 октября в 17:41
Пустая трата времени. Но информационный повод.
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