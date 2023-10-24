В клубе из Беларуси оценили возможное объединение с российским футболом

Спортивный директор клуба «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич высказался об идее объединения российского и белорусского футбола.

Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений — планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.

Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.