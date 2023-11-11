Флорентино Перес: «Суперлига необходима как никогда»

Президент «Реала» полагает, что футбол нуждается в спасении.

Футбол столкнулся с беспрецедентным институциональным кризисом. Ситуация крайне непростая. Либо мы сейчас что-то сделаем, либо футбол погибнет.

Главная проблема заключается в том, что есть менеджеры, не думающие о фанатах, когда выполняют свою работу. Европейский футбол не является собственностью президента УЕФА , а испанский футбол не принадлежит главе Ла Лиги.

Суперлига необходима как никогда. Цель – создать лучшую версию футбола, и именно клубы должны управлять своей судьбой. Становится все больше и больше команд, которые теряют каждый год миллионы вне зависимости от того, сколько денег у их владельцев.

И я требую более строгих правил финансового фэйр-плей, ибо некоторые клубы нарушают их без последствий. Ситуация нестабильна, она и не может быть стабильной.

Дошло до того, что говорят, будто мы хотим покинуть национальные лиги, что не является ложью, поскольку что эти турниры будут полностью совместимы. Это меритократическая конкуренция.