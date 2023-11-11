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Флорентино Перес: «Суперлига необходима как никогда»

вчера, 18:37

Президент «Реала» Флорентино Перес полагает, что футбол нуждается в спасении.

Футбол столкнулся с беспрецедентным институциональным кризисом. Ситуация крайне непростая. Либо мы сейчас что-то сделаем, либо футбол погибнет.

Главная проблема заключается в том, что есть менеджеры, не думающие о фанатах, когда выполняют свою работу. Европейский футбол не является собственностью президента УЕФА, а испанский футбол не принадлежит главе Ла Лиги.

Суперлига необходима как никогда. Цель – создать лучшую версию футбола, и именно клубы должны управлять своей судьбой. Становится все больше и больше команд, которые теряют каждый год миллионы вне зависимости от того, сколько денег у их владельцев.

И я требую более строгих правил финансового фэйр-плей, ибо некоторые клубы нарушают их без последствий. Ситуация нестабильна, она и не может быть стабильной.

Дошло до того, что говорят, будто мы хотим покинуть национальные лиги, что не является ложью, поскольку что эти турниры будут полностью совместимы. Это меритократическая конкуренция.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:23
Ещё не так давно был массовый отъезд звёзд в Китай. И где эта китайская суперлига?
протон
протон
сегодня в 00:04
Они постоянно рассказывают о кризисе в футболе. Кто такой этот ваш кризис? Ладно кризис был в ковидные времена, сейчас то в чем дело. Их аргументация просто нелепа, про какие-то финансовые правила рассуждают. Их суперлига и убьет любые ограничения для топ-клубов, останется непоколебимая элита
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:42
Согласен с Пересом. Руководства лиг и ФИФА/УЕФА уже обнаглели до предела.
Nazi
Nazi
вчера в 22:41
Перес не может переварить, что не смог заполучить ни Холланда, ни Мбаппе.. Рушится традиция, теперь не все лучшие играют за Реал. Но ничего, пусть Реал тоже поживет жизнью того же Парижа до прихода шейхов и посмотрим сколько ЛЧ он сможет взять..
odmen chert
odmen chert
вчера в 22:19, ред.
если лигу сделают , юве отымеет чеферина
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:20, ред.
Суперлига уже есть - это саудовская лига!! Все лучшие футболисты едут туда. Саудовская Аравия это суперфутбол!!
112910415
112910415
вчера в 20:42
слегка слукавить, малость недоговорить ...
так нынче принято
ABir
ABir
вчера в 20:12
Футбол все больше и больше становится не спортом, а способ зарабатывания , вложения и отмывания денег. Если в ближайшее время не ограничить безумные зарплаты игроков, то скоро такие пересы будут создавать межпланетные футбольные лиги.
pomor45
pomor45
вчера в 19:41
Вообще-то одно другому не мешает, если отбросить борьбу за абсолютную власть, как средство хорошенько погреть руки. Так что снова всё по пословице: "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:33
Я согласен с Пересом в одном - футбол гибнет из-за абсолютно наплевательского отношения к Фейр Плей.

Если ФФП был создан для того, чтобы предотвратить создание однодневных "проектов", то получилось ровно противоположное, любой новоприобретённый арабский клуб тупо обвешивают как новогоднюю ёлку рекордными контрактами со всеми компаниями родственников владельца до седьмого колена, и он, получается, сразу генерирует космический доход, и ФИФА такая "А вот, да, тут шейх, тут всё честно. Идём лучше во второй дивизион Молдовы, там наверняка полно нарушителей".
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 19:15
Старый Х.й из за таких как ты футбол и гибнет!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
Старина Перес - ну ни как не может успокоится.)
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 19:14
Чеферин в ответ : Десять лет, без права подписать Мбаппе.. А-ха-ха-ха.. 🤭
Гость
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