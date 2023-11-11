Флорентино Перес: «Суперлига необходима как никогда»

Президент «Реала» Флорентино Перес полагает, что футбол нуждается в спасении.
Футбол столкнулся с беспрецедентным институциональным кризисом. Ситуация крайне непростая. Либо мы сейчас что-то сделаем, либо футбол погибнет.
Главная проблема заключается в том, что есть менеджеры, не думающие о фанатах, когда выполняют свою работу. Европейский футбол не является собственностью президента УЕФА, а испанский футбол не принадлежит главе Ла Лиги.
Суперлига необходима как никогда. Цель – создать лучшую версию футбола, и именно клубы должны управлять своей судьбой. Становится все больше и больше команд, которые теряют каждый год миллионы вне зависимости от того, сколько денег у их владельцев.
И я требую более строгих правил финансового фэйр-плей, ибо некоторые клубы нарушают их без последствий. Ситуация нестабильна, она и не может быть стабильной.
Дошло до того, что говорят, будто мы хотим покинуть национальные лиги, что не является ложью, поскольку что эти турниры будут полностью совместимы. Это меритократическая конкуренция.
Если ФФП был создан для того, чтобы предотвратить создание однодневных "проектов", то получилось ровно противоположное, любой новоприобретённый арабский клуб тупо обвешивают как новогоднюю ёлку рекордными контрактами со всеми компаниями родственников владельца до седьмого колена, и он, получается, сразу генерирует космический доход, и ФИФА такая "А вот, да, тут шейх, тут всё честно. Идём лучше во второй дивизион Молдовы, там наверняка полно нарушителей".
Если ФФП был создан для того, чтобы предотвратить создание однодневных "проектов", то получилось ровно противоположное, любой новоприобретённый арабский клуб тупо обвешивают как новогоднюю ёлку рекордными контрактами со всеми компаниями родственников владельца до седьмого колена, и он, получается, сразу генерирует космический доход, и ФИФА такая "А вот, да, тут шейх, тут всё честно. Идём лучше во второй дивизион Молдовы, там наверняка полно нарушителей".