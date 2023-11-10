В АПЛ планируют ужесточить регламентацию работы со спонсорами

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вчера, 21:58

Клубы АПЛ собираются сделать более строгими правила взаимодействия со спонсорами.

Некоторые коллективы Премьер-Лиги настаивают на введении изменений, которые могли бы усложнить для «Ньюкасла» заключение партнерских сделок с компаниями из Саудовской Аравии.

Данное предложение предполагает, что клубы должны будут доказывать, что у них было несколько равных по стоимости предложений. Сейчас действуют правила, которые внедрили после покупки «Ньюкасла» саудовцами. Сделки проверяют в рамках процесса «справедливой рыночной стоимости», который утвержден в АПЛ .

В июне «сороки» заключили контракт с саудовской фирмой Sela, титульное спонсорство оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов в год. Независимый оценщик признал договор справедливым. Данная сумма была намного ниже, чем у конкурентов клуба из топ-6. Согласно предполагаемым новшествам, клубы будут обязаны принимать участие в переговорах по нескольким аналогичным предложениям.

Голосование состоится 21 ноября. Ожидается, что 14 клубов поддержат нововведение. Однако это может привести к вопросам об ограничении Премьер-Лигой нормальной деловой активности и о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.