Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

В АПЛ планируют ужесточить регламентацию работы со спонсорами

вчера, 21:58

Клубы АПЛ собираются сделать более строгими правила взаимодействия со спонсорами.

Некоторые коллективы Премьер-Лиги настаивают на введении изменений, которые могли бы усложнить для «Ньюкасла» заключение партнерских сделок с компаниями из Саудовской Аравии.

Данное предложение предполагает, что клубы должны будут доказывать, что у них было несколько равных по стоимости предложений. Сейчас действуют правила, которые внедрили после покупки «Ньюкасла» саудовцами. Сделки проверяют в рамках процесса «справедливой рыночной стоимости», который утвержден в АПЛ.

В июне «сороки» заключили контракт с саудовской фирмой Sela, титульное спонсорство оценивается в 25 миллионов фунтов стерлингов в год. Независимый оценщик признал договор справедливым. Данная сумма была намного ниже, чем у конкурентов клуба из топ-6. Согласно предполагаемым новшествам, клубы будут обязаны принимать участие в переговорах по нескольким аналогичным предложениям.

Голосование состоится 21 ноября. Ожидается, что 14 клубов поддержат нововведение. Однако это может привести к вопросам об ограничении Премьер-Лигой нормальной деловой активности и о недопущении нарушения антимонопольного законодательства.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт soccerbible.com
СлухиПолуфиналы Кубка Лиги впервые могут перейти на одноматчевый формат
31 октября
С сезона 2024/25 в Ла Лиге появится полуавтоматический офсайд
25 октября
В клубе из Беларуси оценили возможное объединение с российским футболом
24 октября
Клубы из Беларуси могут войти в состав лиг из России
21 октября
В Лиге чемпионов будут клубы из Саудовской Аравии. Схема шантажа УЕФА уже готова
11 октябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Участники ЛЧ больше не выиграют ЛЕ. Объясняем реформы еврокубков
06 октябряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии7
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:22
Люди которые пишут, что мол АПЛ помогает ньюкаслу, наверно не в курсе что, когда как только клуб купили на них сразу наложили спонсорский бан и придумали новое правило. Теперь они пытаются запретить сделки с клубами под одним владением,
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:21
Найдут лазейки, как и в ФФП
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:25
Всё равно "бабло" победит.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 