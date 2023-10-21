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Клубы из Беларуси могут войти в состав лиг из России

вчера, 12:16

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном включении клубов из Беларуси в список участников чемпионатов России.

Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят. Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать.

Ранее Матыцин оценил вероятность организации матчей сборной России с командами ЮАР, КНДР и КНР.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:08
сейчас клубы из Белоруссии катают свой чемп и имеют возможность в еврокубках играть, да, они до финальных стадий не доходят, но как факт, там у них хотя бы мотивация есть. в России же они максимум будут болтаться в ФНЛ. И это ещё не понятно, не все же клубы возьмут оттуда, а сильнейшие, соответственно ослабят свой чемп и не усилят наш чемп. Будут как условные Кардифф и Суонси
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:07
Логичнее бы клубам из России оказать в лигах Белоруссии. Глядишь и в еврокубки попали бы))) шутка, конечно
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:31
Привет, Дружище!!!
Не знаю, я смотреть не буду. Думаю, может забить, а мы победим-2:1.
cska1948
cska1948
вчера в 16:25
Интересно, откуда у белорусских клубов деньги, чтобы летать на игры со СКА Хабаровск?
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:21
Что скажет наш гуру о матче в Черкизове .????? Тюкавин забьет !?
oldrussian
oldrussian ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:45
И категорически никаких "найков" и "адидасов"! Переодеть всех в отечественное. Вопрос в том, смогут ли они в нём ходить по полю, не то что бегать...
Храневец
Храневец ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:17
Скажите а кто к нам поедет на турниры???? Немцы итальянцы англичане испанцы ??????? 66 в стакан !!!!! Приедут из КНДР КНР Анголы Монголии Ирана .Кто его будет смотреть этот турнир и кому он нужен ?????
ABir
ABir
вчера в 15:16
В хоккей же играют с нами, и в футбол смогут, если захотят
альсато
альсато ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:13
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 15:13
    Замётано, Дружище!!! Я согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sddffggghj
    Sddffggghj ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 15:08
    В хоккеЕ
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:02
    Виталий!..не факт!...к тому же...все познается в сравнении!))))))....нужно играть-я так хочу!!!))))
    adekvat
    adekvat
    вчера в 14:55
    Поживем увидим, пару сильных команд РПЛ не помешало бы.
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 14:50, ред.
    Альтаирушка- счастлив тебя видеть!!!
    Футбольное Минское - случайный чемпион, благодаря играм со Спартаком и московским Динамо. И вообще, то было другое время, другая страна и конечно другой футбол. Сейчас в Белоруссии, и близко нет команд, равных, даже тому минскому Динамо!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:45
    Здравия желаю. Виталий!..не соглашусь с Вами)))))...еже ли че....ну так...еже ли че)))..так Минское Динамо-чемпион СССР! (по футболу))))))
    альсато
    альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 14:42
    до окончания века-далековато))))...не уверен, что доживем, но кой чего и увидим!))))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:08
    По моему это ни к чему не приведёт. Помусолят, помусолят эту тему и забудут.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 14:03
    Скоро опять будет чемпионат СССР, а можно как в хоккеи континетальная лига, там даже клуб из китая что ли участвует куньлунь или как его там.

    PS И назовем это все суперлига, как хотел Перес, Аньелии и Ляпорту, пошлем на три веселые буквы УЕФА И ФИФА и создадим свои турниры. позовем тех кто будут играть с нами.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:56
    Сенатов, а много стимула у хоккеистов КХЛ от участия минского Динамо в лиге? Думаю немного. Участие этой команды, никак не сказывается на повышении класса участников... Думаю и в футболе мало что поменяется. Для интриги в ПЛ нужен только один Реал, ну или МС, но не белорусы.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Tex (раскрыть)
    вчера в 13:55
    Ага, зашёл специально на ГрамотуРу, там объясняется, что официально на русском следует страну называть Беларусь, Белоруссия - неофициальное название на русском, но это же Матицын, что он него ждать)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:53
    Матицын, не позорься уже больше, каждое высказывание раз за разом только больше показывает, что ты НИЧЕГО не в футболе, нигде не понимаешь.

    Это зачем клубы из Беларуси к нам просоединяться, чтобы

    1) Получить бан от УЕФА?
    2) Даже если исключить бан и даже если Россия вернётся, чтобы вообще не иметь никакой возможности играть в Европе, которая у них сейчас есть в минимальном виде?

    Это из серии вечного присказа Матицына "Мы скоро пойдём в Азию", причём как мы пойдём в Азию, когда Япония, Корея и Тайвань резко осудили Россию и прекратили все коммерческие операции с ней, Матицын не объясняет и не сможет объяснить, потому что он говорящая кукла.
    Tex
    Tex
    вчера в 13:53
    Текст интересный, первое, что хотелось бы отметить - нет такой страны как Белоруссия. Название страны - Республика Беларусь (и это именно русское название). Ну а про привлечение команд в какой то общий формат не вижу ничего невозможного. Внутренние турниры коммерчески не состоятельные и в основном являются дотационными. Как скажут сделать - так и сделают.
    vova505
    vova505
    вчера в 13:41
    Бред какой-то ...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:26
    Надо думать, крепко подумать. Так, чтобы из ушей дым пошел.
    Ironigor
    Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Привет дружище. ✊️
    В принципе к тому как к этой инициативе отнесутся такие федерации как УЕФА и ФИФА довольно предсказуемо . Ничего хорошего от них ждать не приходится, как к России так и к Белоруссии . Да и МОК уже высказал своё отношение к нашему спорту и их выступлениях в этом форуме . Так что здесь скорее всего идёт речь о создании какого-то нового формата взаимодействия в футболе . Тем более что и в скором времени будут рассматриваться и взаимодействия со странами входящими в БРИКС , как альтернативу УЕФА , ФИФА и МОК . Тем более что в ближайшей перспективе , чего-то положительного от этих организаций ждать не приходится . И надо уже создавать какие-то альтернативы , а то мы так и затухнем и только будем деградировать в своём внутреннем чемпионате . Нужно в любом случае искать какие-то свои новые проекты . Ну вот как-то так на мой субъективный взгляд, если в кратце .
    Всем Добра !
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 12:57
    Для этого надо сперва выйти из УЕФА,а потом перья растопыривать.А на это ни у них,ни у нас мужества не хватит.Готовы мучиться до скончания века...
    memphis
    memphis
    вчера в 12:56
    Что за бред?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 12:56
    Они что,садомазохисты??? ПОка играют в турнирах,а после положительного решения -"Добро пожаловать в Россию!",Пока так,до окончания передела сфер влияния в мире.
    альсато
    альсато
    вчера в 12:54
    как по мне-правильное решение!...минское Динамо-играет в КХЛ-и это здорово!..а слушать УЕФА-себя не уважать!
    Capral
    Capral
    вчера в 12:50
    Потом -Казахстан, Узбекистан, Армения подключатся... И так, с миру по нитке, глядишь, и всесоюзное первенство вернётся. Мечты, мечты- в чем ваша...
    Но если белорусы подключатся- Европы им не видать.
    Гость
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