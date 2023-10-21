Клубы из Беларуси могут войти в состав лиг из России

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о возможном включении клубов из Беларуси в список участников чемпионатов России.
Мы сейчас ждем предложений от Белоруссии по клубам. После его получения будем обсуждать этот вопрос с РФС. Это стратегические инициативы, которые должны быть утверждены председателями правительств. После этого они должны быть одобрены как единый план в рамках союзного государства. Думаю, что они одобрят. Белорусская сторона сейчас прорабатывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России. Есть очень много технических вопросов, например, нужно ли автоматически бронировать место для белорусской команды. Не уверен, что мы успеем к следующему сезону всё проработать.
Ранее Матыцин оценил вероятность организации матчей сборной России с командами ЮАР, КНДР и КНР.
Это зачем клубы из Беларуси к нам просоединяться, чтобы
1) Получить бан от УЕФА?
2) Даже если исключить бан и даже если Россия вернётся, чтобы вообще не иметь никакой возможности играть в Европе, которая у них сейчас есть в минимальном виде?
Это из серии вечного присказа Матицына "Мы скоро пойдём в Азию", причём как мы пойдём в Азию, когда Япония, Корея и Тайвань резко осудили Россию и прекратили все коммерческие операции с ней, Матицын не объясняет и не сможет объяснить, потому что он говорящая кукла.
Это зачем клубы из Беларуси к нам просоединяться, чтобы
1) Получить бан от УЕФА?
2) Даже если исключить бан и даже если Россия вернётся, чтобы вообще не иметь никакой возможности играть в Европе, которая у них сейчас есть в минимальном виде?
Это из серии вечного присказа Матицына "Мы скоро пойдём в Азию", причём как мы пойдём в Азию, когда Япония, Корея и Тайвань резко осудили Россию и прекратили все коммерческие операции с ней, Матицын не объясняет и не сможет объяснить, потому что он говорящая кукла.