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С сезона 2024/25 в Ла Лиге появится полуавтоматический офсайд

25 октября 2023, 20:05

В Ла Лиге с сезона 2024/25 появится полуавтоматическое определение офсайда

В ближайшие дни RFEF объявит о тендере на предоставление систем на матчи чемпионата Испании. Претендентами на это являются компании Mediapro и HawkEye.

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Перевод с relevo.com
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:21
Толя, привет Дружище!!!
Толя, это не выход, всё-равно будут ошибки, придирки и тп. Если, раз и навсегда избавиться от офсайдных скандалов- значит надо полность убрать правило о положении вне игры.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:26
Витя, привет. Я вот подумал и немного преобразовал твою идею, как мне кажется ,для пользы дела. Конечно так радикально, как ты предлагаешь, это вряд ли получится, но вот моя идея. Как известно и гол засчитывается и мяч уходи за пределы поля, только если он полностью пересечет линию. То-есть проекция мяча не касается линии. Предлагаю офсайд считать только тогда , когда все тело игрока находится за линией офсайда, а не тогда, когда носок бутсы, или голова. Все тело полностью пересекло линию офсайда - то вне игры, а если хотя бы часть тела на линии - положение правильное и офсайда нет.. Тогда определять офсайд будет легко и просо с помощью банальной оптики. Как думаешь?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 07:11
Значит и ошибки наполовину будут, или продолжатся.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 октября в 21:52
Толя, приветище Дружище!!!
Да, Толя, я вполне серьезно. Ну а почему нет? Выездной гол отменили, мяч отдавать вратарю можно только с аута или головой. Ну вот, а почему нельзя офсайд отменить? Толя, я не знаю, но возможно, еще при нашей жизни, офсайд обязательно отменят, вот увидишь... Я конечно понимаю, что если отменить офсайды- игра может превратиться в дворовое гонялово, возможно. Но зато, меньше стало бы головной боли у арбитров. В минике офсайдов нет- и хорошо!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
25 октября в 21:38
Витя, дорогой, привет! Ты предлагаешь как в хоккее? Можно даже обзор вратарю перекрывать, и в гандболе тоже так, никакого офсайда. Но это слишком радикально. Это ведь твоя шутка?
Capral
Capral
25 октября в 21:13, ред.
Уже давно можно было отменить офсайд, как пережиток прошлого. И не было бы никаких претензий, ошибок. Да и мячей забивалось бы больше. А так, мучают сами себя- как при царском режиме...
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
25 октября в 20:59
Полуавтоматическая технология определения офсайда использует искусственный интеллект, камеры стадиона и оснащенный датчиками мяч.
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 20:53
Это еще че за прикол такой?))
nubom
nubom
25 октября в 20:20
Поднимаешь рукой, падает сам?
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