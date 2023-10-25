С сезона 2024/25 в Ла Лиге появится полуавтоматический офсайд

В Ла Лиге с сезона 2024/25 появится полуавтоматическое определение офсайда
В ближайшие дни RFEF объявит о тендере на предоставление систем на матчи чемпионата Испании. Претендентами на это являются компании Mediapro и HawkEye.
В Ла Лиге с сезона 2024/25 появится полуавтоматическое определение офсайда
В ближайшие дни RFEF объявит о тендере на предоставление систем на матчи чемпионата Испании. Претендентами на это являются компании Mediapro и HawkEye.
Да, Толя, я вполне серьезно. Ну а почему нет? Выездной гол отменили, мяч отдавать вратарю можно только с аута или головой. Ну вот, а почему нельзя офсайд отменить? Толя, я не знаю, но возможно, еще при нашей жизни, офсайд обязательно отменят, вот увидишь... Я конечно понимаю, что если отменить офсайды- игра может превратиться в дворовое гонялово, возможно. Но зато, меньше стало бы головной боли у арбитров. В минике офсайдов нет- и хорошо!
Да, Толя, я вполне серьезно. Ну а почему нет? Выездной гол отменили, мяч отдавать вратарю можно только с аута или головой. Ну вот, а почему нельзя офсайд отменить? Толя, я не знаю, но возможно, еще при нашей жизни, офсайд обязательно отменят, вот увидишь... Я конечно понимаю, что если отменить офсайды- игра может превратиться в дворовое гонялово, возможно. Но зато, меньше стало бы головной боли у арбитров. В минике офсайдов нет- и хорошо!