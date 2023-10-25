С сезона 2024/25 в Ла Лиге появится полуавтоматический офсайд

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25 октября 2023, 20:05

В Ла Лиге с сезона 2024/25 появится полуавтоматическое определение офсайда

В ближайшие дни RFEF объявит о тендере на предоставление систем на матчи чемпионата Испании. Претендентами на это являются компании Mediapro и HawkEye.