Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомСербия. Суперлига 2023/2024

Кержаков покинул пост наставника «Спартака» из Суботицы

вчера, 10:41

В «Спартаке» из Суботицы сообщили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с российским специалистом Александром Кержаковым. В клубе решили сменить тренерский штаб, чтобы исправить турнирное положение. «Спартак» занимает 11-е место в сербской Суперлиге.

По этому поводу высказался президент клуба Никола Симович.

Футбольный клуб «Спартак» и глава тренерского штаба Александр Кержаков по обоюдному согласию расторгли контракт. В последних нескольких играх произошёл сбой, и команда попала в кризис, из которого ей не удалось выйти. Александр — выдающийся человек и тренер, и я лично благодарю его за всё, что он сделал. Мы все в клубе рады сотрудничеству с мировой футбольной легендой и сожалеем, что сотрудничество длилось недолго. Желаю ему удачи в продолжении карьеры.

Кержаков возглавлял «Спартак» из Суботицы с июня 2023 года. Под его руководством команда провела 15 матчей (5 побед, ничья и 9 поражений).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лунёв не приедет в расположение сборной России
Вчера, 13:00
Главный тренер «Спартака» из Суботицы Кержаков назвал задачу клуба на сезон
11 ноября
Сын Кокорина забил 5 голов в первом матче за команду академии «Ариса»
09 ноября
Кокорин, скорее всего, пропустит матч против «Бетиса» в Лиге Европы
09 ноября
Захарян с начала сезона провёл за «Реал Сосьедад» лишь 213 минут в 9 матчах
09 ноября
Головин – лучший футболист в «Монако». Но обойти ПСЖ мешает игра защитников
02 ноябряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex
вчера в 12:26
Ну почему бездарь? Не сложилась тренерская карьера у таких супер звёзд, как Маттеус и Стоичков к примеру. Хороший футболист, не всегда хороший тренер. По твоей логике и Талалаев и Юран и Хохлов тоже бездари
Сп62
Сп62 ответ Scorp689 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:21
Для меня тип даже очень нормальный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:09
Кержаков покинул пост наставника «Спартака» из Суботицы .
Подробнее: Что очень важно, не он покинул пост главного тренера, а его покинули !!!)))
ОПС
ОПС
вчера в 11:53
Почему то совсем неудивительно. А вот просто интересно, куда же он двинется дальше.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:39
И у более выдающихся игроков и тренеров не складывалась карьера на посту тренера. Примеров тому хоть отбавляй. Не он первый, не он последний. Просто Кержакову самому неприятно, что у него не получилось в клубе. Вот в этом я уверен.
fz8nd2bt3h43
fz8nd2bt3h43
вчера в 11:26, ред.
Опять не попал Санька Глагол
Интерес
Интерес
вчера в 11:15
Болтун,агитирующий всех футболистов,кто сможет,уезжать из страны,показал на своём примере,в очередной раз,правильный путь и естественным финишем.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:58
На матч тв к Андрюше и Володьке
lotsman
lotsman
вчера в 10:50
Не твоё это дело, Саша.
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 10:47
До чего довёл клуб этот питерский бездарь.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 