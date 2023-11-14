Кержаков покинул пост наставника «Спартака» из Суботицы .

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вчера, 10:41

В «Спартаке» из Суботицы сообщили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с российским специалистом . В клубе решили сменить тренерский штаб, чтобы исправить турнирное положение. «Спартак» занимает 11-е место в сербской Суперлиге.

По этому поводу высказался президент клуба Никола Симович.

Футбольный клуб «Спартак» и глава тренерского штаба Александр Кержаков по обоюдному согласию расторгли контракт. В последних нескольких играх произошёл сбой, и команда попала в кризис, из которого ей не удалось выйти. Александр — выдающийся человек и тренер, и я лично благодарю его за всё, что он сделал. Мы все в клубе рады сотрудничеству с мировой футбольной легендой и сожалеем, что сотрудничество длилось недолго. Желаю ему удачи в продолжении карьеры.

Кержаков возглавлял «Спартак» из Суботицы с июня 2023 года. Под его руководством команда провела 15 матчей (5 побед, ничья и 9 поражений).