Главный тренер «Спартака» из Суботицы Кержаков назвал задачу клуба на сезон

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о задаче команды на сезон.
Задача — по итогам основной части первенства быть в первой восьмёрке, чтобы играть в плей-офф. Изначальной задачи на Кубок Сербии не было. Но у нас, как у футболистов и амбициозных людей, была задача выигрывать. Но нужно учитывать, что у нас достаточное количество травмированных футболистов, 10-12 футболистов в основном играют. Поэтому пришлось некоторым дать отдохнуть. И, к сожалению, не хватило нам запаса прочности, чтобы пройти дальше. Но повторю, что мы только в начале становления команды, иногда такие болтания бывают — между хорошими результатами и очень плохими.
Общаюсь с президентом клуба практически каждый день. Нормальные, рабочие отношения. У меня контракт до конца сезона, а дальше будем смотреть. С самого начала со мной вместе в штабе Владимир Казаков, Руслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Сергей Алексеев.
Денежки то он все еще тратит народные за бугром, при этом Россия плохая.
Денежки то он все еще тратит народные за бугром, при этом Россия плохая.
Не знал что керж гнидой окажется.
Не знал что керж гнидой окажется.