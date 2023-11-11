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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Кержаков назвал задачу клуба на сезон

вчера, 13:54

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о задаче команды на сезон.

Задача — по итогам основной части первенства быть в первой восьмёрке, чтобы играть в плей-офф. Изначальной задачи на Кубок Сербии не было. Но у нас, как у футболистов и амбициозных людей, была задача выигрывать. Но нужно учитывать, что у нас достаточное количество травмированных футболистов, 10-12 футболистов в основном играют. Поэтому пришлось некоторым дать отдохнуть. И, к сожалению, не хватило нам запаса прочности, чтобы пройти дальше. Но повторю, что мы только в начале становления команды, иногда такие болтания бывают — между хорошими результатами и очень плохими.

Общаюсь с президентом клуба практически каждый день. Нормальные, рабочие отношения. У меня контракт до конца сезона, а дальше будем смотреть. С самого начала со мной вместе в штабе Владимир Казаков, Руслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Сергей Алексеев.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:12
Я Кержакова никогда не любил, а после его высказываний и побега, тем более))
Денежки то он все еще тратит народные за бугром, при этом Россия плохая.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:52
А чего так?)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:57
Работают за хлеб и воду.
lotsman
lotsman
вчера в 15:48
Надо задачи ставить выше, а не лишь бы удержаться.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:55
Перестать бояться?
Не знал что керж гнидой окажется.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:55
Надеюсь его уволят как можно скорее
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