Главный тренер «Спартака» из Суботицы Кержаков назвал задачу клуба на сезон

Главный тренер «Спартака» из Суботицы рассказал о задаче команды на сезон.

Задача — по итогам основной части первенства быть в первой восьмёрке, чтобы играть в плей-офф. Изначальной задачи на Кубок Сербии не было. Но у нас, как у футболистов и амбициозных людей, была задача выигрывать. Но нужно учитывать, что у нас достаточное количество травмированных футболистов, 10-12 футболистов в основном играют. Поэтому пришлось некоторым дать отдохнуть. И, к сожалению, не хватило нам запаса прочности, чтобы пройти дальше. Но повторю, что мы только в начале становления команды, иногда такие болтания бывают — между хорошими результатами и очень плохими.

Общаюсь с президентом клуба практически каждый день. Нормальные, рабочие отношения. У меня контракт до конца сезона, а дальше будем смотреть. С самого начала со мной вместе в штабе Владимир Казаков, Руслан Аджинджал, тренер по физической подготовке Сергей Алексеев.