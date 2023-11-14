В «Спартаке» из Суботицы прокомментировали увольнение Кержакова

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды.

Вчера у меня была встреча с Алексом, и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта.

Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в «Спартаке». Мы выиграли у ТСЦ и «Войводины», которые входят в четверку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло.

Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни. Уверен, его ждет хорошее тренерское будущее. Это качественный российский специалист.