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В «Спартаке» из Суботицы прокомментировали увольнение Кержакова

вчера, 12:47

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал увольнение Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

Вчера у меня была встреча с Алексом, и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта.

Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в «Спартаке». Мы выиграли у ТСЦ и «Войводины», которые входят в четверку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло.

Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни. Уверен, его ждет хорошее тренерское будущее. Это качественный российский специалист.

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
сегодня в 00:29
Не могу понять- Кержаков тренер или нет? Всегда казалось, что нужно идти по восрастающей- сначала тренер молодежи, потом тренер команды пердива, и если в пердиве будут успехи тогда можно пробовать силы в премьер лиге. Он вроде так и делал, но нигде не задержался долго, зачем за границу ехать, если дома ничего не получается? Или лавры Зидана покоя не дают?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:33
Что-то недолго он там пробыл, быстро его раскусили))
5vrjps4wmr32
5vrjps4wmr32
вчера в 14:10
Не могли дать ему доиграть сезон
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:05
Опять по воробьям!..
adekvat
adekvat
вчера в 13:20
Хороший тренер хреновый. Не понял запятую где ставить ?
ДСА
ДСА
вчера в 13:14
Кержаков слишком борзый, наверное это и не понравилось.
Гость
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