«Локомотив» сделал заявление после информации о потасовке Дзюбы с Пиняевым

«Локомотив» выступил с заявлением в связи с появившейся в СМИ информацией о драке между нападающими команды Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочённость нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.
Команда вместе с главным тренером двигается вперёд, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать.
Зная характер Дзюбы и дерзость Пиняева - всё это запросто могло выплеснуться в толкания.
Галактионов физрук - естественно, он не может навести порядок в команде. Последние результаты тому подтверждение
Зная характер Дзюбы и дерзость Пиняева - всё это запросто могло выплеснуться в толкания.
Галактионов физрук - естественно, он не может навести порядок в команде. Последние результаты тому подтверждение
- А про Дзюбу давно уже всем болельщикам всё понятно ... Не понятно пока только руководствам клубов, которые его приглашают ...
- Приходит в новую команду - тише воды, ниже травы ... Пару-тройку туров сыграет (а особенно если ещё и забьёт) - и сразу начинает "качать права" в раздевалке (да иногда и на поле), типа Я - Дзюба, лучший бомбардир России! А ты здесь - Кто такой? Ещё и на тренеров наезжал (сами помните на кого)...
- Так было и в Спартаке, и в Зените, и в турецком клубе (не помню название, да, если честно, оно мне и на фиг не нужно), так сейчас происходит и в Локо.
- Один эпизод - нелепая случайность, два - просто случайность, три - уже закономерность, а четыре и более - это уже диагноз ...
- А про Дзюбу давно уже всем болельщикам всё понятно ... Не понятно пока только руководствам клубов, которые его приглашают ...
- Приходит в новую команду - тише воды, ниже травы ... Пару-тройку туров сыграет (а особенно если ещё и забьёт) - и сразу начинает "качать права" в раздевалке (да иногда и на поле), типа Я - Дзюба, лучший бомбардир России! А ты здесь - Кто такой? Ещё и на тренеров наезжал (сами помните на кого)...
- Так было и в Спартаке, и в Зените, и в турецком клубе (не помню название, да, если честно, оно мне и на фиг не нужно), так сейчас происходит и в Локо.
- Один эпизод - нелепая случайность, два - просто случайность, три - уже закономерность, а четыре и более - это уже диагноз ...
Помню, в игре между первой и второй сборными по хоккею, Борис Александров, игравший за вторую сборную, полез с кулаками на своего одноклубника, армейца, игравшего за первую сборную. Помахались, отсидели по две минуты штрафа и продолжили играть Как за сборную, так и за ЦСКА. И никто из этого трагедии не делал.
Помню, в игре между первой и второй сборными по хоккею, Борис Александров, игравший за вторую сборную, полез с кулаками на своего одноклубника, армейца, игравшего за первую сборную. Помахались, отсидели по две минуты штрафа и продолжили играть Как за сборную, так и за ЦСКА. И никто из этого трагедии не делал.