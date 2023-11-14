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«Локомотив» сделал заявление после информации о потасовке Дзюбы с Пиняевым

вчера, 17:34

«Локомотив» выступил с заявлением в связи с появившейся в СМИ информацией о драке между нападающими команды Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами «Локомотива», объективно видят характер и сплочённость нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с «Ахматом». Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно.

Команда вместе с главным тренером двигается вперёд, все ребята бьются в каждом матче и добиваются поставленных целей. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:32
понятно, что клуб будет отрицать ...
ABir
ABir
вчера в 23:37
Похоже, Дзюба не только борется с командой в каждом матче, но и после матчей в раздевалке
cska1948
cska1948
вчера в 22:04
Даже если и было, что потолкались. Так не стоит из этого раздувать не есть что.
Помню, в игре между первой и второй сборными по хоккею, Борис Александров, игравший за вторую сборную, полез с кулаками на своего одноклубника, армейца, игравшего за первую сборную. Помахались, отсидели по две минуты штрафа и продолжили играть Как за сборную, так и за ЦСКА. И никто из этого трагедии не делал.
shur
shur
вчера в 21:46
melfel
melfel
вчера в 21:08
Если честно,откровенно Пиняев давно заслужил чтобы ему начистили физиономию. С такой игрой его терпеть не будут. Его игра в данный момент ни о чем.
Rattlehead
Rattlehead ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 20:23
Примерно так
valt134
valt134
вчера в 20:07
Никакой конкретики. Как всегда: «Бла-бла-бла…»
isamsn
isamsn
вчера в 20:04, ред.
Было там что или нет, но Пиняеву за такое индивидуальное мастерство и жлобство у штрафной можно было и навешать...
pomor45
pomor45 ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 19:51
Давид и Голиаф. Победил Давид.
pomor45
pomor45
вчера в 19:50
Особенно впечатляет отзыв - бьются в каждом матче. Друг с другом, что ли, или головой об стенку?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:20
Не равный брак ( читай бой )...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:07
Это просто напоминание, что Дзюба жив.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:06
В Хрестоматию классических ответов чиновников!
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 18:52
Дзюба как всегда на первых страницах, но не футбола🤣
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:50
- Понимаю желание руководства Локо "не выносить сор из избы", и "вешать лапшу на уши" болельщикам, что это всё "происки врагов"... Но ведь дыма без огня не бывает ... И почему журналисты "придумали" это всё именно сейчас, а не 2-3 турами раньше? Значит инцидент всё-таки был. Шила в мешке не утаишь ...
- А про Дзюбу давно уже всем болельщикам всё понятно ... Не понятно пока только руководствам клубов, которые его приглашают ...
- Приходит в новую команду - тише воды, ниже травы ... Пару-тройку туров сыграет (а особенно если ещё и забьёт) - и сразу начинает "качать права" в раздевалке (да иногда и на поле), типа Я - Дзюба, лучший бомбардир России! А ты здесь - Кто такой? Ещё и на тренеров наезжал (сами помните на кого)...
- Так было и в Спартаке, и в Зените, и в турецком клубе (не помню название, да, если честно, оно мне и на фиг не нужно), так сейчас происходит и в Локо.
- Один эпизод - нелепая случайность, два - просто случайность, три - уже закономерность, а четыре и более - это уже диагноз ...
Интерес
Интерес
вчера в 18:50
Сказали привычное :Бьют морды друг-другу,значит любят клуб!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:41
Когда читаешь такой "развёрнутый" комментарий, начинаешь сомневаться в том, что всё, что в нём изложено, является правдой. Напомнил слова песни "Всё хорошо, прекрасная маркиза", в которой "Сгорела кобыла, затем конюшня, изба..., но всё это ерунда...".
Когда информация ложная, пресс-служба ограничивается кратким комментарием из двух слов, а тут целая " Песнь о Нибелунгах " Х11 века..
Если кратко, то хотелось бы узнать причину конфликта между футболистами. Думаю, скоро нас с ней ознакомят. Сами не выдержат держать за семью печатями такую "страшную тайну" .
makkie
makkie
вчера в 18:37
Потасовка явно была, как бы РУ Локо не оправдывало игроков.
Зная характер Дзюбы и дерзость Пиняева - всё это запросто могло выплеснуться в толкания.
Галактионов физрук - естественно, он не может навести порядок в команде. Последние результаты тому подтверждение
adekvat
adekvat
вчера в 18:34
Пнул мяч не попал в ворота, пнул Пиняева попал на первые страницы газет.
112910415
112910415
вчера в 18:31
да ладно ... не насмерть же )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:20
Поздно. Тут не воробей, а целый голубь вылетел. Дзюба бы и сам наверно рад распинать всю голубятню, кто выпустил голубка. Этот может.
Но перед глазами Пиняев, который с размаху по Дзюбе и падающий шкаф со звоном шейкелей).
протон
протон ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 18:17
Пиняев избил Дзюбу страпоном
протон
протон ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:16
Дзю мастер рукопашного. Отпиняет легко.
протон
протон
вчера в 18:16
Просто Дзюба сказал: "Уважаемый коллега, траектория Ваших передач сегодня не в полном объеме соответствовала статусу нашего дружного коллектива".
На что Пиняев ответил: "Досточтимый мэтр, я всенепременно приму к сведению Ваши замечания".
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 18:07
Раз руководство Локо начало оправдываться,значит было такое дело. А так зачем обращать внимания на слухи,как они говорят.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
вчера в 17:56
Данные Пиняева как у Мэнни Пакьяо, один в один. Думаю, Дзюба против филиппинца и полминуты бы не продержался, хотя Мэнни уже почти 45-ть 😏
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:49
Поздно оправдываться, этот инцидент обсуждается не только на частных Telegram каналах, но уже и на более серьёзных ресурсах.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 17:44
А я бы посмотрел видос.

Сергей Пиняев
Рост: 167 см, Вес: 63 кг

Артём Дзюба
Рост: 196 см, Вес: 91 кг
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