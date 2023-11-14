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Дзюба подрался с Пиняевым

вчера, 14:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

После матча 14-го РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) произошёл конфликт между нападающими «красно-зелёных» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Во время игры первый высказал претензии второму из-за ряда неудачных действий. На это Пиняев возразил, что вся команда бегает, а Дзюба ходит пешком по полю. Конфликт получил развитие по окончанию встречи. Дзюба в грубой форме высказал недовольство Пиняеву. В результате этого между ними завязалась потасовка, которую пришлось разнимать.

О конфликте узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Функционер провёл беседу на повышенных тонах с главным тренером «железнодорожников» Михаилом Галактионовым, в ходе которой специалисту были высказаны претензии в том, что он не контролирует раздевалку и постоянно ставит Дзюбу в стартовый состав. Наставник «Локомотива» ответил, что 35-летний форвард приносит пользу команде, в частности сравнял счёт в игре против «Спартака».

Сообщается, что Дзюба и Пиняев уладили конфликт между собой в тот же день. И в победном матче 15-го тура против «Ахмата» оба вышли в стартовом составе.

Напомним, «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:01
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:39
      Dima salev
      Dima salev
      вчера в 21:25
      Дзюба не может без приключения! Надо ему напомнить что он не молодой игрок, ни кто не захочет его пригласить в команду. До Локомотива он долго искал клуб.
      Валерыч
      Валерыч
      вчера в 20:55
      =Пиняев этот щегол 19-летний за что 60 млн руб. в год получает?)...=
      Тут согласен. За такие деньги он должен "рвать и метать" в каждой игре.
      А "рвёт ли и мечет,"? Думаю от него ждали гораздо большего.
      Но это уже вопрос к чересчур завышенному "потолку зарплат" в РПЛ.
      Zenit 1980
      Zenit 1980
      вчера в 20:33
      С "Дзюбиньё" вышло не убедительно. " Дро...Ё" сам не хочет быть . Решил закосить под Ибру ? )))
      По факту, возрастной Дзюба игру тормозит, и в скоростную техничную манеру не вписывается. Отсюда и конфликты. Есть и будут. Но Артем, пожалуй лучше всех в лиге, умеет продавить оборону и сделать либо спасти игру. ИМХО, не игрок он для старта. Но со скамейки на усиление - то, что доктор прописал.
      311
      311
      вчера в 20:19
      Ах ты драчун
      pomor45
      pomor45 ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 20:17
      Драчинушка и 74нушка.
      Rattlehead
      Rattlehead ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:16
      Уже отправлял и неоднократно.
      Futurista
      Futurista ответ Rattlehead (раскрыть)
      вчера в 20:10
        Rattlehead
        Rattlehead ответ Futurista (раскрыть)
        вчера в 19:43, ред.
        Это дает Дзюбе какие-то привилегии и право наезжать на Пиняева? Если борзоту некуда девать, выбрал бы хоть кого-нибудь из своей весовой категории. Валуева, например. Тот бы ему вмиг свет потушил. Годик полежал бы в реанимации с ИВЛ, стал бы мягким и пушистым.
        Хиромант
        Хиромант
        вчера в 19:24
        - Логика понятна. Я - ДЗЮБА! А ты здесь кто такой? Футболист? Пеле - знаю, Марадону - знаю. Пиняев? Футболист? Из моей же команды? Почему не знаю???
        Futurista
        Futurista ответ Валерыч (раскрыть)
        вчера в 19:06
        Вопрос не в этом...Пиняев кто такой?)...
        Пиняев 15 игр 1 гол 2 голевых...
        Дзюба 13 игр 4 гола 2 голевых...

        Пиняев этот щегол 19-летний за что 60 млн руб. в год получает?)...
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        вчера в 18:58
        Такие конфликты происходят и в зарубежных клубах. В общем - то, ничего страшного не произошло. Один высказал другому претензии, тот ответил, вполне мужской разговор, уверен - на повышенных тонах, с матерком, как же без этого. По поводу драки или потасовки сомневаюсь, потому что без них конфликт не конфликт, как - то даже неинтересно для прессы. А тут - рукоприкладство, звучит!
        Вспомните свои игры на первенство района...области. Претензии друг к другу были всегда, особенно в раздевалке после матча. И это правильно. В какой-то степени они помогают для улучшения игры.
        Интерес
        Интерес
        вчера в 18:48
        Леонченков с Галактионовым тоже подрались,надеюсь???
        makkie
        makkie
        вчера в 18:39, ред.
        Где Дзюба - там проблемы.
        Хорошо, что Дзюба играет в Локо. Хорошо для остальных клубов РПЛ. Плохо для Локо и его болельщиков - но это их проблемы.

        Дзюба драчунишка - теперь 100% )))
        ТерSpark
        ТерSpark ответ Hypnoz (раскрыть)
        вчера в 18:04
        А нафиг тогда тренер??? Пусть Дзюба и тренирует
        ТерSpark
        ТерSpark
        вчера в 18:03
        Где помирились, в душе??? Это по Дзюбиньски
        ermak6848
        ermak6848
        вчера в 17:40
          Валерыч
          Валерыч ответ Futurista (раскрыть)
          вчера в 17:28, ред.
          =Как будет бегать Пиняев через 16 лет...большой вопрос)...=
          Если человек уже не может в силу возраста (35 лет)
          нормально бегать, то ему просто не нужно играть в футбол.
          Такой человек - тормоз и позорище для любой команды.
          Гнать пора уже этого пешехода-рукоблуда из большого футбола,
          иначе он до 50 лет ходить по полю будет, а после 50-ти на карачках ползать,
          да и ещё огромные "бабки" за это получать.
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          вчера в 17:22, ред.
          Не буду комментировать...

          Всё равно смешней чем заглавие данной ветки придумать нельзя...
          Hypnoz
          Hypnoz
          вчера в 17:20
          Дзюба лидер раздевалки ! Имеет право дать леща любому, в том числе и Галактионову !
          sir_Alex
          sir_Alex
          вчера в 17:00
          Два д*****ла – это сила!
          112910415
          112910415
          вчера в 16:59
          наградить Дзюбу орденом !
          Остапчук 67
          Остапчук 67
          вчера в 16:57
          Дзюба просто оно...
          valt134
          valt134
          вчера в 16:42
          Эпизод сам по себе некрасивый. Да и мы не знаем всей подоплеки конфликта. По моему мнению главный тренер должен разрулить данную ситуацию.
          Igo0rek
          Igo0rek
          вчера в 16:28
          Ну и где все те, кто защищал этого недоразвитого в истории с журналистом?
          adekvat
          adekvat
          вчера в 16:25
          Дзюба может, Дзюба может всю малину обканчать.
          Бубнин
          Бубнин ответ протон (раскрыть)
          вчера в 16:15, ред.
          Вообще, не мешало бы в каждом клубе РПЛ вычислить рукоблудов да гнать таких из состава. В смартфоны заглянуть там, видео проверить. Может, кое-где даже и геи затесались. Вот после такой чистки наконец-то придут в лигу нормальные пацаны, которые не рукоблудят, а в футбол хотят играть.
          Дима Логинов
          Дима Логинов
          вчера в 16:08, ред.
          Интересует вот что. У футбольных клубов большой штат врачей. Футболистов проверяют по очень многим показателям. Но почему нет психиатров? Дзюба, очевидно же, что давным-давно имеет проблемы с психикой. И чем дальше, тем сильнее ощущение, что Артемку пора уже в специализированной клинике полечить.
          Шуnя771
          Шуnя771
          вчера в 15:54
          Да, пора как следует пройти медкомиссию рукастому....)
          Это явный полуавтоматический "Стоп - кран" Локо!
          Гость
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