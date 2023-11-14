Дзюба подрался с Пиняевым

После матча 14-го РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) произошёл конфликт между нападающими «красно-зелёных» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым. Во время игры первый высказал претензии второму из-за ряда неудачных действий. На это Пиняев возразил, что вся команда бегает, а Дзюба ходит пешком по полю. Конфликт получил развитие по окончанию встречи. Дзюба в грубой форме высказал недовольство Пиняеву. В результате этого между ними завязалась потасовка, которую пришлось разнимать.
О конфликте узнал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко. Функционер провёл беседу на повышенных тонах с главным тренером «железнодорожников» Михаилом Галактионовым, в ходе которой специалисту были высказаны претензии в том, что он не контролирует раздевалку и постоянно ставит Дзюбу в стартовый состав. Наставник «Локомотива» ответил, что 35-летний форвард приносит пользу команде, в частности сравнял счёт в игре против «Спартака».
Сообщается, что Дзюба и Пиняев уладили конфликт между собой в тот же день. И в победном матче 15-го тура против «Ахмата» оба вышли в стартовом составе.
Напомним, «Локомотив» занимает 7-е место в таблице РПЛ.
Дрался только правой, потому что именно она «рабочая»? вот же драчун!
Дзюба напихал Пиняеву во время игры, потом в раздевалке, а потом позвал в душ ?
Дзюба как всегда обиженный.......
А когда-нибудь Гей бузил на того, кто заведомо сильнее? Даже не в физическом плане речь. На Эмери гнал, когда на него и так все ополчились. Теперь вчерашний школьник. Комплексы у этого рукоблуда такие, что его бы для исследований использовать.
Молодец парень, что не смолчал и не испугался. Ни авторитета ни роста. Нарцисс, понятно, как типичный наш богач-футболёр нагловатый и набыченный, наверняка с таким партнёром непросто сдержаться в рамках. Короче, я на стороне младшего и более слабого, хотя подробности в новости раскрыты не полностью!
Дрался только правой, потому что именно она «рабочая»? вот же драчун!
Дзюба напихал Пиняеву во время игры, потом в раздевалке, а потом позвал в душ ?
Дзюба как всегда обиженный.......
А когда-нибудь Гей бузил на того, кто заведомо сильнее? Даже не в физическом плане речь. На Эмери гнал, когда на него и так все ополчились. Теперь вчерашний школьник. Комплексы у этого рукоблуда такие, что его бы для исследований использовать.
Молодец парень, что не смолчал и не испугался. Ни авторитета ни роста. Нарцисс, понятно, как типичный наш богач-футболёр нагловатый и набыченный, наверняка с таким партнёром непросто сдержаться в рамках. Короче, я на стороне младшего и более слабого, хотя подробности в новости раскрыты не полностью!