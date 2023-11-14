Дзюба подрался с Пиняевым

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вчера, 14:24

После матча 14-го РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) произошёл конфликт между нападающими «красно-зелёных» и . Во время игры первый высказал претензии второму из-за ряда неудачных действий. На это Пиняев возразил, что вся команда бегает, а Дзюба ходит пешком по полю. Конфликт получил развитие по окончанию встречи. Дзюба в грубой форме высказал недовольство Пиняеву. В результате этого между ними завязалась потасовка, которую пришлось разнимать.

О конфликте узнал генеральный директор «Локомотива» . Функционер провёл беседу на повышенных тонах с главным тренером «железнодорожников» , в ходе которой специалисту были высказаны претензии в том, что он не контролирует раздевалку и постоянно ставит Дзюбу в стартовый состав. Наставник «Локомотива» ответил, что 35-летний форвард приносит пользу команде, в частности сравнял счёт в игре против «Спартака».

Сообщается, что Дзюба и Пиняев уладили конфликт между собой в тот же день. И в победном матче 15-го тура против «Ахмата» оба вышли в стартовом составе.