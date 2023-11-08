«Это коррупция». Эксцентричный миллионер в центре скандала в Бразилии и убивает «Лион»

1699450301

вчера, 16:31

«Ботафого» проиграл один из самых безумных матчей года.

Владелец «Ботафого» обматерил футбольную власть

После сумасшедшей игры «Ботафого» и «Палмейраса» – хозяева вели в три мяча, но гости победили 3:4, с журналистами поговорил мужчина в черной кожаной куртке. Внешне мог сойти за сына сэра Алекса Фергюсона, явно не бразилец. Говорил на английском языке, поприветствовал игроков «Палмейраса», которые проходили мимо, но уничтожил боссов бразильского футбола:

Удаления не было, это не красная карточка, она изменила всю игру. Это коррупция, воровство. Можешь оштрафовать меня, Эдналдо (речь о президенте Бразильской федерации футбола Эдналдо Родригесе), но завтра ты должен уйти в отставку. Это надо сделать, чемпионат Бразилии превратился в балаган. Никому такое не нужно. Игроки «Палмейраса» не хотят так побеждать, а мы таким образом проигрывать. Они сыграли хорошо, но это не их победа, это коррупция.

Говорил Джон Текстор, владелец «Ботафого». Позже к нему присоединился Фелипе Нету. Это фанат клуба из Рио-де-Жанейро, стример, у которого только в одной из социальных сетей 46 миллионов подписчиков. В отличие от Текстора, Нету прошелся по главному тренеру «Ботафого». Флавио назначен временным наставником всего месяц назад после увольнения португальца Бруну Лаже. И за месяц молодой специалист заслужил звание главного поставщика попкорна в мировом футболе.

«Ботафого» не был чемпионом Бразилии с 1995-го, но несколько недель назад опережали «Палмейрас» на восемь пунктов. А теперь клуб нападающего «Реала» Эндрика – 17-летней сенсации, новичка сборной Бразилии, отстает от лидера Серии А всего на один пункт. Всё благодаря очному матчу и камбэку. Хотя Джон Текстор прав, что судьи не справились – удаление игрока «Ботафого» глупое, владелец клуба забывает добавить, что у команды пять подряд матчей без побед в чемпионате.

Если позволяешь сопернику разыграть голевую комбинацию пасами головой в собственной вратарской площади, то судьи не единственная проблема. У «Ботафого» траур – в матче с «Палмейрасом» не реализовали пенальти и упустили преимущество в три мяча, а вот команда толкового португальского тренера Абела Феррейры – дважды выигрывал с «поросятами» Кубок Либертадорес, может второй раз подряд стать чемпионом, ведь устраивают классический забег на финише, пока соперник тонет.

Клуб Диего Косты – знаменитый форвард доигрывает в «Ботафого», в центре большого скандала. Местные чиновники завели дела против Текстора и Нету. Причем для американца бразильский клуб не единственный, который купил за последнее время. И не только у «Ботафого» дела идут не лучшим образом.

Американец вложил деньги в «Кристал Пэлас» и «Лион»

Корпорации, которые связывают футбольные клубы по всему миру, стали привычной частью большой игры. У шейхов из «Манчестер Сити» полно своих команд, вроде «Жироны» в Испании. Потенциальный совладелец МЮ Рэтклифф купил акции «Ниццы». У австрийской корпорации «Ред Булл» клубы по всему миру. Многие богачи вкладывают деньги в футбол. Даже у бразильца Роналдо, хотя не миллиардер, есть акции в клубах из Испании и Бразилии.

Текстор пошел по их стопам, хотя критиковал подход шейхов. Американец из Миссури, который получил звание гуру виртуальной реальности Голливуда, из очень богатого рода, но любит называть себя выходцем из небогатой семьи. В юности Джон был неплохим скейтбордистом, но забросил спорт из-за травмы головы. Зато пошел учиться и занялся бизнесом. Текстор зарабатывал деньги, возглавляя убыточные компании. Он быстро зашел в торговлю онлайн.

Затем Джон оказался во главе компаний, которая занимались визуальными эффектами. В 2009 году получили «Оскар» за специальные эффекты в фильме «Загадочная история Бенджамина Батона» с Брэдом Питтом. Управлял своей компанией Текстор вместе с Майклом Бэем, режиссером «Трансформером». Джон обжился в Голливуде, а затем вернулся в мир спорта. Текстор завладел большой компанией, что транслирует различные соревнования.

Продав часть бизнеса, американец в августе 2021-го купил 40 % акций «Кристал Пэлас» за 86 миллионов фунтов. Также интересовался делами «Ньюкасла» и других клубов АПЛ . В январе 2022-го года Текстор выкупил 90 % акций «Ботафого» и 80 % бельгийского клуба «РВД Моленбек», который выступает в высшей лиге. Но это была разминка, главная инвестиция – французские «ткачи».

Управление Текстора может утопить легендарный «Лион»

«Ботафого» в Бразилии на первой строчке, «Моленбек» в Бельгии в середине таблицы. «Кристал Пэлас» в АПЛ набрал столько очков, как «Челси». А у французского гиганта дела намного хуже. Легендарный клуб замыкает турнирную таблицу. Завоевали всего 4 очка в десяти турах без побед. Для сравнения, «Гавр», куда перешел Кузяев, хотя это новичок Лиги 1, набрал 14 пунктов и расположился на седьмой позиции.

В составе есть таланты, но у «Лиона» огромные проблемы. Текстор не первая причина, ведь забрал клуб с большими долгами, но американец явно в прессе выступает лучше, чем руководит. Ставка на Лорана Блана не сработала, чемпион мира и Европы покинул «Лион» в сентябре. Главным тренером назначили другого победителя ЧМ – Фабио Гроссо, но итальянец едва не потерял глаз по дороге на матч против «Марселя».

Неадекватные фанаты соперника атаковали автобус «Лиона», главному тренеру разбили голову. Сам Джон Текстор в Бразилии, где его «Ботафого» зашел в черную серию из поражений – после неудачи с «Палмейрасом» проиграли ещё раз. А вот «Лион», который летом активно интересовался игроками из РПЛ , вроде Фомина и Сазонова, банально разваливается на футбольном поле.

За почти год во Франции Джон Текстор не сумел наладить футбольные процессы. Ситуация напоминают положение «Челси», ведь «Лион» купила группа инвесторов, сумма сделки в районе 940 млн евро. Легендарный президент «Лиона» Олас не тянул, ему 73 года, ушел на пенсию. Но большие долги клуба и сомнительные таланты менеджеров сказываются на результатах. Также вызывает вопросы финансовое состояние Текстора.

Уже были проблемы с выплатами в «Ботафого», могут начаться финансовые неурядицы во Франции. Текстор богатый человек, но без миллиардов за спиной, как у многих влиятельных владельцев футбольных клубов. Джон не шейх, чтобы разбрасываться деньгами, а неграмотная экономия и слабая работа футболистов и тренера могут завести «Лион» во второй дивизион.