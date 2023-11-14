Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2023/2024

«Наполи» уволил Руди Гарсия и назвал имя нового главного тренера

вчера, 18:19

«Наполи» расторг контракт с главным тренером Руди Гарсия и назначил на должность Вальтера Маццарри. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Француз возглавил команду прошлым летом, сменив на посту Лучано Спаллетти. В данный момент неаполитанцы занимают 4-е место в Серии А, набрав за 12 туров 21 очко.

Маццарри уже работал наставником «Наполи» с 2009 по 2013 год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Наполи  Гарсия Руди  Маццарри Вальтер
Перевод с Твиттер ФК «Наполи» Фото: Страница ФК «Наполи» в соцсети «X»
ОфициальноБывший тренер по физподготовке «Спартака» будет работать в «Торпедо»
Сегодня, 18:27 Фото
«Аль-Иттихад» возглавит Марсело Гальярдо
Сегодня, 17:03
В «Черноморце» объяснили назначение Гаранина на пост наставника команды
Сегодня, 15:32
ОфициальноГаранин возглавил «Черноморец»
Сегодня, 13:57 Фото
В «Черноморце» объяснили отставку Зырянова
Сегодня, 13:17
ОфициальноЗырянов покинул пост наставника «Черноморца»
Сегодня, 13:05
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:34
Не надо было Спалетти увольнять.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:20
Гарсия не спарвился, и соответсвенно его уволили.....
112910415
112910415
сегодня в 06:43
надеяться и верить
что ещё остаётся ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:16
Зато гопник в почете видимо!).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:45, ред.
Имхо.
Чё творит дед (де Лаурентис) я хз. Он, по ходу, и сам этого не понимает.
Глупее решения не придумать. В ЛЧ команда Уже фактически в 1/8.
А в чемпе Наполи что по составу основы, что по скамейке реально уступает практически всем трём лидерам СериАла. Кроме того, четвёрка лидеров ещё сто крат поменяется до лета.

Ну и в довесок: коней на переправе не меняют. Полно примеров, когда подобные рокировки в середине сезона боком выходили: один Челси с Поттером чего стоит.
Ironigor
Ironigor ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:36
Колхозники там не в почёте !)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:27, ред.
Почему Абаскаля, а не Федотова? Языком не вышел?🤣
adekvat
adekvat
вчера в 21:20
Наполи начинает в Спартак играть, Спалети поменяли на Гарсию, Гарсию поменяли на и т. д. Выиграли чемпионат и теперь думают каждый сезон выигрывать, в этом сезоне если в шестерку попадут пусть радуются.
adrianes
adrianes
вчера в 20:37
Слабый тренер.Легендарный Семак бы подошел,но он ждет предложение от Барселоны.
Catenaccio_555
Catenaccio_555
вчера в 19:59
Логичное решение. Команда ещё чуть-чуть проехала по инерции от прошлого сезона и всё. А дальше бездарность Гарсии вылезла наружу.
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:49
Писал я тут что Руди Гарсия не задержится в Наполи до зимы , а мне не верили
Penokkio
Penokkio
вчера в 19:28
Наполи времён Маццари и тройки-лидеров Кавани/Гамшик/Лавесси были очень крутой командой!! Надеюсь, все будет круто!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:07
Они мощные , всё может произойти ☝️🤣
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:00
Зря со Спалетти не договорились.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:59
Посмотрим что из этого выйдет, тем более при нём Наполи был конкурентоспособным клубом и в еврокубках участвовали каждый год
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:58, ред.
Маццарри уже добивался успеха с Наполи, завоевав с ними серебряные медали в сезоне 12/13, помню в той команде как раз связку Гамшик / Кавани, а в обороне рулил Паоло Каннаваро. Еще помню тот сезон из-за вылета в Серию Б клуба Палермо, надеюсь вернутся в Серию А, симпатичная была команда, в красивый футбол играли.

Что касается Маццарри, то вроде лучше чем Наполи он ничего не показывал, помню в Интере поработал, но вроде неудовлетворительно, и помню в Уотфорде вроде был, а потом как то пропал с моего поля зрения. Надеюсь не провалится в Наполи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:45
В перспективе несомненно.
drug01
drug01
вчера в 18:36
Команду знает, он уже работал, что будет сегодня???
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:21
Видать Абаскаля хотят перехватить у Спартака !))) ☝️🤣🤣🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 