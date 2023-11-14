«Наполи» уволил Руди Гарсия и назвал имя нового главного тренера

«Наполи» расторг контракт с главным тренером Руди Гарсия и назначил на должность Вальтера Маццарри. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Француз возглавил команду прошлым летом, сменив на посту Лучано Спаллетти. В данный момент неаполитанцы занимают 4-е место в Серии А, набрав за 12 туров 21 очко.
Маццарри уже работал наставником «Наполи» с 2009 по 2013 год.
Что касается Маццарри, то вроде лучше чем Наполи он ничего не показывал, помню в Интере поработал, но вроде неудовлетворительно, и помню в Уотфорде вроде был, а потом как то пропал с моего поля зрения. Надеюсь не провалится в Наполи
Что касается Маццарри, то вроде лучше чем Наполи он ничего не показывал, помню в Интере поработал, но вроде неудовлетворительно, и помню в Уотфорде вроде был, а потом как то пропал с моего поля зрения. Надеюсь не провалится в Наполи