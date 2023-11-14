«Наполи» уволил Руди Гарсия и назвал имя нового главного тренера

1699975190

вчера, 18:19

«Наполи» расторг контракт с главным тренером и назначил на должность . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Француз возглавил команду прошлым летом, сменив на посту Лучано Спаллетти. В данный момент неаполитанцы занимают 4-е место в Серии А, набрав за 12 туров 21 очко.

Маццарри уже работал наставником «Наполи» с 2009 по 2013 год.