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Азербайджан крупно обыграл Швецию. Махмудов забил с центра поля

вчера, 22:36
АзербайджанЛоготип футбольный клуб Азербайджан3 : 0Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Сборная Азербайджана разгромила команду Швеции в 9-м туре отбора на Евро-2024 (3:0).

Эмин Махмудов открыл счет на 3-й минуте, Ренат Дадашов удвоил преимущество команды на 6-й, а на 57-й коллектив остался в меньшинстве: красную карточку получил Бахлул Мустафазаде. На 89-й Махмудов оформил дубль, забив с центра поля.

После поединка Азербайджан идет на 4-м месте в группе F, Швеция находится на 3-й позиции. У обоих коллективов по 7 баллов.

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Все комментарии
wlad Mladic
wlad Mladic
сегодня в 13:58
Типичный дог на контору, их в каждом туре полно. Португалия вчера всех побрила, буки в плюсе))
112910415
112910415
сегодня в 13:05
Махмудов с юных лет, ещё в раменском Сатурне, любил нестандартные футбольные решения !
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:00
В.Шевченко однажды сильно пострадал, после столкновения с вратарем Шахтера Ю.Дектеревым в 1978г... Некрасиво, по хулигански повел себя вратарь Шахтера.
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:30
Именно!!!!!!👍👍👍👍👍👍👍⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽👏👏👏👏👏👏👏
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:04
Джавадов!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:58
А еще- братья Аббасовы и конечно И.Джавадов!!!
Но лучшим, безусловно был Банишевский!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:47
это точно!..Ахмедов,Жидков,...Банишевский!..а еще..Гаджиев, Брухтий.....во Шевченко!
112910415
112910415
сегодня в 05:59
успех героический и теперь исторический !
ОПС
ОПС
сегодня в 05:21
За такой результат только одни поздравления. Здорово! В историю Азербайджана эти 3:0 точно должны войти.
hut7d768z37p
hut7d768z37p
сегодня в 05:14
Совсем забили шведы на концовку отбора после потери шансов на выход
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:08
Молодцы, поздравляю!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:59
Бывший мясник нашёл себя на исторической и зажигает...
msru9973edg3
msru9973edg3
сегодня в 03:07
Это была Полтава по-азербайджански
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:11
Даже не удивлен такому результату. Шведы в этом отборе совсем никакие. Видно опять придется просить Ибрагимовича возобновить карьеру)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:47
Мне понравилась игра слов.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:45
"Ибрагим" в переводе на русский примерно "Пророк"...достойное имя кстати...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:43
Маэстро, умоляю- не всё сразу!!!!!!! Я еще от последнего Вашего Шедевра не отошёл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Ибрагимы победили ибрагимовичей...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:33, ред.
Это результат пожалуй можно отнести в разряд "неожиданных". Подозревал, что шведы могут потерять очки, но разгром это уже слишком. мои поздравления болельщикам Азербайджана!
Capral
Capral
вчера в 23:33
Приветствую победу Азербайджана! Эта страна, всегда ассоциируется у меня с бакинским Нефтчи- представителем незабываемого советского футбола!!!
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