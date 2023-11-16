Азербайджан крупно обыграл Швецию. Махмудов забил с центра поля

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вчера, 22:36

Сборная Азербайджана разгромила команду Швеции в 9-м туре отбора на Евро-2024 (3:0).

Эмин Махмудов открыл счет на 3-й минуте, Ренат Дадашов удвоил преимущество команды на 6-й, а на 57-й коллектив остался в меньшинстве: красную карточку получил Бахлул Мустафазаде. На 89-й Махмудов оформил дубль, забив с центра поля.

После поединка Азербайджан идет на 4-м месте в группе F, Швеция находится на 3-й позиции. У обоих коллективов по 7 баллов.