Сборная Венгрии вышла на Евро-2024

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вчера, 22:28

Сборные Болгарии и Венгрии сыграли вничью в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:2).

Мартин Адам на 10-й минуте вывел гостей вперед. Спас Делев на 24-й счет сравнял. На 37-й минуте Валентин Антов был удален с поля за две желтые карточки, 57-й аналогичным образом у гостей дисквалифицировали Милоша Керкежа. Кирил Десподов на 79-й реализовал пенальти и обеспечил хозяевам преимущество, а на 90+7-й автогол Алекса Петкова вернул равенство на табло.

После поединка Болгария замыкает таблицу группы G (3 балла), Венгрия обеспечила себе выход на Евро-2024, она находится на 1-й строчке (15 очков).