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Сборная Венгрии вышла на Евро-2024

вчера, 22:28
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Сборные Болгарии и Венгрии сыграли вничью в 9-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года (2:2).

Мартин Адам на 10-й минуте вывел гостей вперед. Спас Делев на 24-й счет сравнял. На 37-й минуте Валентин Антов был удален с поля за две желтые карточки, 57-й аналогичным образом у гостей дисквалифицировали Милоша Керкежа. Кирил Десподов на 79-й реализовал пенальти и обеспечил хозяевам преимущество, а на 90+7-й автогол Алекса Петкова вернул равенство на табло.

После поединка Болгария замыкает таблицу группы G (3 балла), Венгрия обеспечила себе выход на Евро-2024, она находится на 1-й строчке (15 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:00
венгры в порядке
x4j5heer6kw2
x4j5heer6kw2
сегодня в 05:32
За Венгрию можно только порадоваться, прибавляет с каждым годом
Grizly88
Grizly88
сегодня в 03:29
Поздравляем Венгрию
8tv3p7r7pjm7
8tv3p7r7pjm7
сегодня в 03:12
Получается, что Алекс Петков вывел Венгрию на Евро. Одно слово румын!
akq9fsrak6q8
akq9fsrak6q8
сегодня в 00:56
Сборные Болгарии и Венгрии провели очень интересный матч. Такие результаты всегда вызывают восторг у футбольных болельщиков. Обе команды продемонстрировали высокий уровень игры. Надеюсь, что эти сборные продолжат радовать своих поклонников и показывать качественный футбол на будущих турнирах.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:34
Вот это номер - поздравления.
Capral
Capral
сегодня в 00:15
Мои поздравления- Славной, непобедимой сборной 1956г., команде- Легендарного Ф.Пушкаша!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:54
персональные поздравления капитану Доминику Собослаи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:45
Мои поздравления Мадьярам с выходом на Евро-2024.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 22:49
Мои поздравления венграм и Виктору Орбану!
drug01
drug01
вчера в 22:48
Ничья вывела Венгрию на Евро-2024! Удачи дальше...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
С выходом на Евро-2024!
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