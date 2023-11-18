Дубль Мирзова принёс «Нефтчи» победу над «Зенитом» в товарищеском матче

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вчера, 21:59

«Зенит» в гостях проиграл «Нефтчи» (1:2) в товарищеском матче.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов. На 57-й минуте хавбек «Зенита» Ду Кейрос сравнял счёт. На 62-й минуте Мирзов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.