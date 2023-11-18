Дубль Мирзова принёс «Нефтчи» победу над «Зенитом» в товарищеском матче

«Зенит» в гостях проиграл «Нефтчи» (1:2) в товарищеском матче.
На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов. На 57-й минуте хавбек «Зенита» Ду Кейрос сравнял счёт. На 62-й минуте Мирзов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
Если болелы голубых скажут, что это всего лишь товарняк, то зачем тогда проводить такие матчи? Позор!
Народное достояние в очередной раз распили деньги и довольны.
Если болелы голубых скажут, что это всего лишь товарняк, то зачем тогда проводить такие матчи? Позор!
Народное достояние в очередной раз распили деньги и довольны.