Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

Дубль Мирзова принёс «Нефтчи» победу над «Зенитом» в товарищеском матче

вчера, 21:59
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» в гостях проиграл «Нефтчи» (1:2) в товарищеском матче.

На 9-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов. На 57-й минуте хавбек «Зенита» Ду Кейрос сравнял счёт. На 62-й минуте Мирзов оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Бакссел арена (8-й км)»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Зенит»
Покер Лукаку принёс Бельгии победу над Азербайджаном
Сегодня, 21:57
Гол Лоськова принёс «Локомотиву» победу над ЦСКА в ретро-матче
Сегодня, 21:25
Гол Срджана Бабича помог сборной Сербии выйти на Евро-2024
Сегодня, 18:55
Молодёжная сборная России уступила минскому «Динамо» в напряжённом матче
Сегодня, 14:09
Сборная Германии впервые проиграла под руководством Нагельсманна
Сегодня, 09:17
ОфициальноСборная Норвегии не вышла на Евро-2024
Сегодня, 08:29
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:53
Никому не навязываю, хотя уверен- Вы читали...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:52
Хотел прочитать вашу новую книгу "Ответ Джеку Дениелсу" на данной ветке....
Но после первого предложения не стал...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:47
Ну, во-первых, если Вам не нравятся мои комментарии, никто не заставляет Вас их читать. Проходите мимо и всё. Что касается, Вашей осведомленности, то мне хватило Вашего прошлогоднего комментария, цитирую: "Не понимаю, как эта команда (ДИНАМО), в прошлом сезоне боролась с нами за чемпионство? Вы не понимали, потому что не знали, какие глобальные изменения произошли в ДИНАМО и сколько игроков из команды сбежало... Вот видите, прежде чем осуждать других -надо сначала самому быть в курсе событий.

И второе, по поводу тренеров ДИНАМО, которых Вы перечислили. Я, с самого начала был против их всех и не ошибся. Особняком, стоял только Славиша, который был мне неизвестен, но интересен в плане того, как, он сможет работать с командой, которая перед началом сезона потеряла 7 ведущих игроков!!! Поэтому, уважаемый, не вешайте ярлыки. Здесь- Вы не правы.

И последнее, про Семака. Вы, как человек, безусловно неплохо понимающий футбол не можете не видеть того, что Семак не соответствует занимаемой должности. Да, я признаю и подчеркивал, неоднократно, что Зенит последних пяти чемпионских лет, можно считать абсолютным чемпионом!!! Всё верно. Но не благодаря Семаку- а вопреки. Причин, чемпионских сезонов Зенита много- это и отстутсвие должной конкуренции, и самый дорогой сильный состав, и тд, и тп...

Глупо было бы отрицать вклад Семака в чемпионские годы Питера. Дело в другом: сам Семак не растет, не развивается- а вместе с ним, естественно и команда. Я не болельщик Зенита и всех тонкостей происходящих в клубе не знаю. Но как болельщик со стажем, вижу, что Семак не прогрессирует. Тот же Сергеев, в Самаре был ведущим форвардом, а в Зените он растворился. Клаудиньо, из некогда яркого игрока превращается в неврастеника на поле и многое другое. Это моё мнение, с которым можно соглашаться или нет. Никому его не навязываю.

Будьте здоровы!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:46, ред.
Почитал тут Ваши антиСемачные комменты....
Их конечно сотни с вашей стороны...но не понятен их смысл...и частота...

Конечно и раньше улыбали советы включить тренерскую увольнялку со стороны московских болельщиков...но сейчас как то уже и перестают эти советы быть смешными....приелись...

Вопрос : Сколько раз расчемпионились при "Семаке тренере Зенита" : Хохлов,Кульчий,Новиков,Шварц,Йоканович.....Кононов,Тедеско,Руй,Ваноли,Абаскаль....Гончаренко,Олич,Березуцкий,Федотов....Николич,Гиздоль,Циннбауэр,Галактионов..????
Ответ : Ноль !!!

И посему...все призывы к увольнению тренера Зенита являются не более чем бессмысленными сотрясениями воздуха.....))

P.S. Не фанат Семака...не скрывал что был против его назначения...не в восторге от его маловариативности тактики...и от многого чего ещё....
Но и читать (без ответа) о его неумении ...со стороны поклонников клубов которые и не помышляют сдвинуть его с трона - право дело...надоело...
Не надо быть семи пядей во лбу чтоб утром крикнуть "Это не Семак..это Газпром чемпионит"...и весь день читать "одобрям" от соратников...
Извиняюсь за прямолинейность...))
112910415
112910415
сегодня в 08:19
Резуан шёл к этому всю жизнь ! )
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 08:05
Есть еще и Нефтчи Фергана, (обладатель кубка содружества). Уточняйте пожалуйста автор, какой из нефтяников?
Fan_Chelsea05
Fan_Chelsea05 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 06:48
за то спартак выигрывает все товарняки, часто кубки товарищеские и всегда сосет в чемпионате, а Зенит чемпион.
tigrok
tigrok
вчера в 23:45
А Родригало говорил, что нынешний Зенит способен дойти до 1/4 ЛЧ, а я ему почти поверил
ABir
ABir
вчера в 23:40
Ризуан красиво всем о себе напомнил
протон
протон
вчера в 23:37
Все классно. Мирзов сильнее дубля Зенита.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ VqGer3 (раскрыть)
вчера в 23:23
Для чего они играются? Для того чтобы опозорить страну? Твой зеня был дном, замен для исправления ситуации не было - так что иди плачь в подушку с истерикой про товарняк.
Capral
Capral
вчера в 23:07, ред.
Сенатов, дело конечно не в товарняке, а в том, что Зенит с Семаком стремительно катится в пропасть.

Но еще печальнее то, что под руководством Семака, футболисты, которые образно говоря, еще вчера выделялись, сегодня регрессируют.

В игре команды нет свежести. Тренерской мысли, никогда и не было, но за счет качественных легов команда смотрелась лучше остальных.

Да, надо признать, что Семак сумел поставить команде классический, академичный футбол, но Семак убежденный консервaтор, неспособный что-то поменять в своей работе или улучшить игру. Я уже не говорю о том, что он не умеет читать соперника и просчитывать его ходы.
VqGer3
VqGer3 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:53
Товарники для этого и играются,что новые связки и молодых игроков посмотреть!
Счёт - это вторично!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:46
сколько можно терпеть этого недотренеришку ужас до чего докатился Зенит унижение дальше некуда
Futurista
Futurista ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Официальные международные матчи не светят...теперь только товарищеские будем обсуждать...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:43
Почитал комментарии. Не пойму, почему многие так возбудились результатом товарищеского матча. Такие встречи наши проводят десятками на предсезонных сборах, и никого результаты не волнуют. А тут разволновались. Буря в стакане воды - вот как это называется.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:27
Да, Маэстро, Вы правы- ореол непогрешимости надёжно защищает, этого, так называемого тренера...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:25
Показательный матч: жаль, что страну отстранили от еврокубков - у Зенита был бы шанс выйти из группы в Лиге Наций.
Если болелы голубых скажут, что это всего лишь товарняк, то зачем тогда проводить такие матчи? Позор!
Народное достояние в очередной раз распили деньги и довольны.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:24
Не погонят)...легенда же...среди болел Зенита создан миф, что это Семак начемпионил титулов)...
Capral
Capral
вчера в 22:19
Дожился Зенит- уже даже от Мирзова пропускает... Если в этом сезоне Зенит не станет чемпионом - погонят Семака. Впрочем, это надо было бы сделать уже сейчас, пока не поздно.
Интерес
Интерес
вчера в 22:19
"Отставники РПЛ"-Мирзов и Оланаре,вскрыли элитную консервную банку прошлого.
drug01
drug01
вчера в 22:09
Вот такой результат а мы рвемся в Европу!
K Z
K Z
вчера в 22:08
Позорники! Этот Нефтчи надо было и этим составом обыгрывать. Хоть бы перед болельщиками своими постыдились. Страмота! Тьфу!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:06
Молодцы, с победой
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:06
С победой Нефтчи и всех болельщиков этого клуба! Рад за Резиуана.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:04
Мирзов красавец! Вон где всплыл, в Баку!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 