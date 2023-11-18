Польша и Чехия сыграли вничью.

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сегодня, 00:57

Сборные Польши и Чехии не выявили победителя в матче 9-го тура отбора на Евро-2024 (1:1).

Якуб Петровски обеспечил хозяевам преимущество на 38-й минуте, на 49-й Томаш Соучек сравнял счет.

После поединка Польша идет на 3-м месте в группе Е (11 очков), Чехия находится на 2-й строчке (12 баллов).

В другой встрече Молдова и Албания сыграли вничью.