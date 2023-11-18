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Польша и Чехия сыграли вничью

сегодня, 00:57
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Сборные Польши и Чехии не выявили победителя в матче 9-го тура отбора на Евро-2024 (1:1).

Якуб Петровски обеспечил хозяевам преимущество на 38-й минуте, на 49-й Томаш Соучек сравнял счет.

После поединка Польша идет на 3-м месте в группе Е (11 очков), Чехия находится на 2-й строчке (12 баллов).

В другой встрече Молдова и Албания сыграли вничью.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:39
и у кого-то появились шансы ...
а у кого-то сдулись
Karkaz
Karkaz ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Конечно не удивительно, Левандовски уже 35 и он не Марадона, чтобы пройти пол команды и забить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:58
Пойду ка выпью кефира за пшеков).
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:44
Это полякам ответочка за халяву на ЧМ-2022
y53g6nnaz68m
y53g6nnaz68m
сегодня в 08:03
Теперь чехам для выхода на Евро достаточно не проиграть дома Молдавии
4q3axeycvhw6
4q3axeycvhw6
сегодня в 05:54
Совсем сдулись пшеки последнее время
adekvat
adekvat
сегодня в 05:50
Поляки в пролете над евро.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:22
Польша и Чехия сыграли вничью.
Вполне заслуженная ничья, которая даёт шанс сборной Молдавии в первые за всю свою историю выйти на европейский футбольный форум . Пожелаю сборной Молдавии победы над сборной Чехии !
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 01:13
Что, опять Левадовская ничего не шмогла. Ну, неудивительно.
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