Польша и Чехия сыграли вничью.

Сборные Польши и Чехии не выявили победителя в матче 9-го тура отбора на Евро-2024 (1:1).
Якуб Петровски обеспечил хозяевам преимущество на 38-й минуте, на 49-й Томаш Соучек сравнял счет.
После поединка Польша идет на 3-м месте в группе Е (11 очков), Чехия находится на 2-й строчке (12 баллов).
В другой встрече Молдова и Албания сыграли вничью.
а у кого-то сдулись
а у кого-то сдулись
Вполне заслуженная ничья, которая даёт шанс сборной Молдавии в первые за всю свою историю выйти на европейский футбольный форум . Пожелаю сборной Молдавии победы над сборной Чехии !
Вполне заслуженная ничья, которая даёт шанс сборной Молдавии в первые за всю свою историю выйти на европейский футбольный форум . Пожелаю сборной Молдавии победы над сборной Чехии !