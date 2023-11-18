«Динамо» одержало победу над 2DROTS в товарищеском матче

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вчера, 19:27

«Динамо» обыграло 2DROTS (2:1) в товарищеском матче.

На 24-й минуте первый гол в игре забил защитник «Динамо» Роберто Фернандес. На 45-й минуте полузащитник 2DROTS Станислав Манаев сравнял счёт. В середине второго тайма защитник Леон Зайдензаль снова вывел «Динамо» вперёд.