«Динамо» одержало победу над 2DROTS в товарищеском матче

«Динамо» обыграло 2DROTS (2:1) в товарищеском матче.
На 24-й минуте первый гол в игре забил защитник «Динамо» Роберто Фернандес. На 45-й минуте полузащитник 2DROTS Станислав Манаев сравнял счёт. В середине второго тайма защитник Леон Зайдензаль снова вывел «Динамо» вперёд.
Даж не знаю, как бы считалось, да какая разница, просто весёлый товарняк же)
Марцел Личка минут 10 побегал, Воффка Рыков с фотиком на груди вышел, забивать собирался, играл впереди)
А за Дротов пылил какой-парнишка, жутко похожий на Мбаппе, я сначала подумал- в маске под Киллиана..)
Даж не знаю, как бы считалось, да какая разница, просто весёлый товарняк же)
Марцел Личка минут 10 побегал, Воффка Рыков с фотиком на груди вышел, забивать собирался, играл впереди)
А за Дротов пылил какой-парнишка, жутко похожий на Мбаппе, я сначала подумал- в маске под Киллиана..)
До сегодняшнего дня я считал медиалигу вздорной затеей,
искусственным наростом, полезным разве что для очередного распила.
Но сегодняшний почти биток на трибунах Динамо, как ни крути, за спину не спрячешь, и это натолкнуло на некоторые размышления.
Начну немного издалека..
Есть такой немецкий скрипач- Дава Гаррет, который легко может выйти на сцену
в драной джинсе, мятой футболке или босиком.
Однажды его с издёвкой спросили в каком-то интервью-
что ж, вы, дескать, такой скрипач-вируоз, а занимаетесь глупостью, выхОдите без соблюдения строго дресс-кода, Моцарта всё-таки исполняете..
А он и ответил:
-Напрасно вы считаете меня совсем уж эпатажной шпаной, просто я таким видом косвенно приучаю к классической музыке сегодняшнюю молодёжь, которая ею не интересуется вообще. И ведь у меня иногда получается.)
Вот и подумалось- а не для того ли медиа-лига и её бешеный пиар, чтобы через её приколы привлекать зрителей в нормальный Большой Футбол?
Многие из посетителей её матчей наверняка отвалятся, оказавшись случайными пассажирами, но ведь кто-то и останется, обнаружив, что футбол и сам по себе достаточно привлекателен..
Тут есть повод поразмыслить о неплохом маркетинге, мне кажется)
До сегодняшнего дня я считал медиалигу вздорной затеей,
искусственным наростом, полезным разве что для очередного распила.
Но сегодняшний почти биток на трибунах Динамо, как ни крути, за спину не спрячешь, и это натолкнуло на некоторые размышления.
Начну немного издалека..
Есть такой немецкий скрипач- Дава Гаррет, который легко может выйти на сцену
в драной джинсе, мятой футболке или босиком.
Однажды его с издёвкой спросили в каком-то интервью-
что ж, вы, дескать, такой скрипач-вируоз, а занимаетесь глупостью, выхОдите без соблюдения строго дресс-кода, Моцарта всё-таки исполняете..
А он и ответил:
-Напрасно вы считаете меня совсем уж эпатажной шпаной, просто я таким видом косвенно приучаю к классической музыке сегодняшнюю молодёжь, которая ею не интересуется вообще. И ведь у меня иногда получается.)
Вот и подумалось- а не для того ли медиа-лига и её бешеный пиар, чтобы через её приколы привлекать зрителей в нормальный Большой Футбол?
Многие из посетителей её матчей наверняка отвалятся, оказавшись случайными пассажирами, но ведь кто-то и останется, обнаружив, что футбол и сам по себе достаточно привлекателен..
Тут есть повод поразмыслить о неплохом маркетинге, мне кажется)