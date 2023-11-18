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«Динамо» одержало победу над 2DROTS в товарищеском матче

вчера, 19:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2DROTSМатч завершен

«Динамо» обыграло 2DROTS (2:1) в товарищеском матче.

На 24-й минуте первый гол в игре забил защитник «Динамо» Роберто Фернандес. На 45-й минуте полузащитник 2DROTS Станислав Манаев сравнял счёт. В середине второго тайма защитник Леон Зайдензаль снова вывел «Динамо» вперёд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:28
придётся нам привыкать или что ?
Capral
Capral
вчера в 23:38
Однажды, мы уже увидели, одного такого, "великого", который в джинсах вышел на сцену играть Гамлета. И нашлись же идиоты, которые сравнили его с ГЕНИАЛЬНЫМ Смоктуновским. А спустя много лет, дешевая китаянка Ванесса Мэй, со скрипкой в руках- дергалась на сцене изображая из себя великую скрипачку. И снова нашлись "знатоки" сравнившие эту посредственность с Величайшим Иегуди Менухиным...
баск
баск
вчера в 22:33, ред.
Я вот хотел бы поделиться с сообществом одной мыслёй.

До сегодняшнего дня я считал медиалигу вздорной затеей,
искусственным наростом, полезным разве что для очередного распила.
Но сегодняшний почти биток на трибунах Динамо, как ни крути, за спину не спрячешь, и это натолкнуло на некоторые размышления.

Начну немного издалека..
Есть такой немецкий скрипач- Дава Гаррет, который легко может выйти на сцену
в драной джинсе, мятой футболке или босиком.

Однажды его с издёвкой спросили в каком-то интервью-
что ж, вы, дескать, такой скрипач-вируоз, а занимаетесь глупостью, выхОдите без соблюдения строго дресс-кода, Моцарта всё-таки исполняете..

А он и ответил:
-Напрасно вы считаете меня совсем уж эпатажной шпаной, просто я таким видом косвенно приучаю к классической музыке сегодняшнюю молодёжь, которая ею не интересуется вообще. И ведь у меня иногда получается.)

Вот и подумалось- а не для того ли медиа-лига и её бешеный пиар, чтобы через её приколы привлекать зрителей в нормальный Большой Футбол?
Многие из посетителей её матчей наверняка отвалятся, оказавшись случайными пассажирами, но ведь кто-то и останется, обнаружив, что футбол и сам по себе достаточно привлекателен..

Тут есть повод поразмыслить о неплохом маркетинге, мне кажется)
баск
баск ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:15
Будь здрав тоже)
Даж не знаю, как бы считалось, да какая разница, просто весёлый товарняк же)

Марцел Личка минут 10 побегал, Воффка Рыков с фотиком на груди вышел, забивать собирался, играл впереди)
А за Дротов пылил какой-парнишка, жутко похожий на Мбаппе, я сначала подумал- в маске под Киллиана..)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:13
Понравилась как раз необычностью исполнения пенальти и буллитов.
Будь здрав Дружище..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ баск (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:10
А если бы по пенальти и буллитам победили соперники, как ба считалась игра ?
C уважением, будь здрав.
Capral
Capral
вчера в 20:04
Ой, ну сейчас начнется...
баск
баск ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:04
Как это вы так смотрели, интересно..
Что значит "принесли победу Динамо буллиты"?)

Счёт основного времени 2:1, пенали-буллиты были после игры, просто чтобы
show must go on..
Это шоу тож за нами, и оно удалось, Гладышев и Зазвонкин забивали паненками)
Capral
Capral
вчера в 20:03
Игру не смотрел, и честно скажу, даже не понял- кто играл, зачем и с кем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:49
А если не секрет, то чем понравилась. Я честно говоря даже не вспомнил об этом "историческом " матче.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:46
Принесли победу Динамо буллиты, чего не бывает в играх.
Играли равные команды, игра понравилась.
112910415
112910415
вчера в 19:35
эпохальная победа, однако
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:31
Так и должно было быть - это Динамо.
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:31
Ну хоть в этом матче обошлось без сенсации.
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