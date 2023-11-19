Опубликован список лучших вратарей по количеству «сухих матчей» за сборную

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вчера, 11:43

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших вратарей по количеству «сухих матчей» за национальную сборную в XXI веке. Лидирует в данном рейтинге бывший голкипер сборной Испании . На его счету 161 матч за национальную команду, 100 из которых он отыграл «на ноль».

Также в первую пятёрку входят (Италия; 160 матчей, 69 «сухих»), (Колумбия; 128 матчей, 64 «сухих»), (Франция; 145 матчей, 63 «сухих») и (Мексика; 148 матчей, 63 «сухих»).

Полностью список выглядит следующим образом: