Опубликован список лучших вратарей по количеству «сухих матчей» за сборную

Портал Transfermarkt опубликовал список лучших вратарей по количеству «сухих матчей» за национальную сборную в XXI веке. Лидирует в данном рейтинге бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс. На его счету 161 матч за национальную команду, 100 из которых он отыграл «на ноль».
Также в первую пятёрку входят Джанлуиджи Буффон (Италия; 160 матчей, 69 «сухих»), Давид Оспина (Колумбия; 128 матчей, 64 «сухих»), Уго Льорис (Франция; 145 матчей, 63 «сухих») и Гильермо Очоа (Мексика; 148 матчей, 63 «сухих»).
Полностью список выглядит следующим образом: