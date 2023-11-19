Франция забила 14 голов в одном матче. Дикие победы вернулись в футбольную Европу

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вчера, 10:45

А сборная России однажды проиграла 0:16.

Вице-чемпионы мира дали повод поговорить о самых крупных победах в истории европейских сборных. Четырнадцать голов команда из зоны УЕФА забила впервые с конца шестидесятых. Команда Дешама поставил рекорд сборной Франции, а ещё превзошли немецкое достижение в отборах Евро. 14:0 – удивительный результат, хотя случались поединки, близкие по голевому безумию.

2023. Франция – Гибралтар – 14:0

У Франции есть поражение от Дании 1:17 более сотни лет тому назад. Сами были в положении Гибралтара. Крошечный соперник по умолчанию не имеет особых шансов в борьбе с командой такого уровня, как у Дешама. После травмы 17-летнего хавбека ПСЖ Заира-Эмери и красной карточки футболисту Гибралтара фаворит разошёлся. Счёт уже был 3:0, а один из мячей на счету как раз юного хавбека. Но в большинстве Мбаппе и его напарники распоясались. У Килиана три гола и три ассиста, Жиру вышел на полчаса и сделал дубль.

1882. Ирландия – Англия – 0:13

Если у сборной России самая крупная победа случилась недавно над сборной Сан-Марино – выиграли 9:0, то англичане играют в международный футбол с 1872 года, у них было больше времени, чтобы найти уникальную викторию. Вот только самое крупное поражение в истории «Трёх львов» «моложе», чем самая крупная победа. О неудаче многие фанаты футбола знают – речь о знаменитом избиении в Будапеште 7:1 от великой сборной Венгрии. Но вот победу сразу не назовут. Гордые ирландцы не сумели дать отпор англичанам на футбольном поле в 1882 году. Поражение в Белфасте остаётся самым крупным в истории сборной Ирландии.

2001. Бельгия – Сан-Марино – 10:1

Богатые клубы жалуются, что драгоценные футболисты получают травмы, играя со слабыми соперниками. Томас Мюллер предлагал разделить отбор, чтобы Сан-Марино не было в основной сетке. Понятно, что в УЕФА в ответ скажут, что серьёзную травму можно получить, выгуливая собаку, не говоря о любой тренировке. Но всё-таки Сан-Марино и Гибралтар это мальчики для битья. Бельгия разносила сборные крошечных стран со счётом 9:0 сравнительно недавно. Но если добавлять к рекордной разнице количество голов, то выделяется матч в Брюсселе. Тогда за «красных дьяволов» не играли суперзвёзды, но Мпенза и Вильмотс привели свою команду к рекорду.

2023. Португалия – Люксембург – 9:0

Дикие победы вернулись, ведь опираемся также на свежие результаты. Португалия разнесла без иронии приличную сборную Люксембурга с некультурным счётом в сентябре. Тренер Роберто Мартинес, который был свидетелем побед Бельгии над маленькими командами, настроил новых подопечных на развлечение для фанатов. Отличительной чертой рекордной победы можно назвать отсутствие на поле Роналду. Бернарду, Жота, Леау и Рамуш справились без него, дубль сделал даже центральный защитник.

2011. Нидерланды – Сан-Марино – 11:0

Рецепт рекорда для многих простой. Дождаться Сан-Марино, а дальше не промахиваться. Нидерланды поставили рекорд 12 лет назад. Но раньше сами были в положении сборной, где футболисты проигрывали крупно английским любителям. Исторически худшее поражение у Нидерландов именно против такой сборной – 12:2 в начале двадцатого века. В двадцать первом столетии Ван Перси, Снейдер, Кейт и Хунтелар не пощадили Сан-Марино. Как и французы, те голландцы были вице-чемпионами мира.

1933. Испания – Болгария – 13:0

Сильная команда, заточенная на атаку, не забивала никому 14 безответных мячей. Но если в 1928-м их могли уничтожить итальянцы 7:1 – до сих пор самое крупное поражение в истории «Красной Фурии», то в начале тридцатых годов Испания нашла соперника, которого смогла вынести в одни ворота. Речь о товарищеском матче, в котором шесть голов забил Эдуардо Гонсалес Валиньо из «Депортиво». Забавно, что у него всего три матча за сборную Испании, но семь голов, шесть из которых забил болгарам.

1948. Италия – США – 9:0

Фашисты проиграли в Италии войну союзникам британцам и американцам. У местных людей был должок перед теми, кто спас их от диктатуры. Но на футбольном поле Италия была на голову выше США . Хотя «Скуадра Адзурра» теперь не ассоциируется с крупными победами, в прошлом было иначе. Италия в первом матче в истории разнесла Францию 6:2. А спустя много десятилетий в Англии сыграли поединок, который позже помог американцам. Через два года на ЧМ в Уругвае США сенсационно обыграет Англию. Но на Олимпиаде в Лондоне команда Поццо разнесла заокеанских бедняг. Впрочем, та Италия сама была не очень сильной командой, в четвертьфинале их выбили датчане 5:3.

1906. Германия – Россия – 16:0

Самую крупную футбольную победу немцы одержали над сборной России. На Олимпиаде в Стокгольме команда немца по происхождению – москвича Фульда, и французского петербуржца Дюперрона не была фавориткой. Тогда существовали клубы спорта с футбольной секцией, их представители поплыли в Стокгольм. Фактически это была сборная Москвы и Санкт-Петербурга без представителей других футбольных городов империи. Немцы забили 19-летнему голкиперу Фаворскому шестнадцать мячей. Форвард «Карлсруэ» Фукс отличился десять раз в матче «утешительного турнира». В основной сетке Россия вылетела от Финляндии 1:2, а немцы проиграли 1:5 австрийцам. Финал той Олимпиады выиграла Великобритания, обыграв датчан 4:2.

К слову, датчан тоже выделим, знаменитые погромщики. Кроме победы над Францией 17:1, издевались над норвежцами (12:0), исландцами (14:2) и шведами (10:0). Даже индонезийцев достали – 9:0. Несколько лет назад Дания разнесла сборную Молдовы 8:0, не только португальцы и французы умеют развлекаться. Хотя им проще. У первых есть Роналду, а у вторых покоряет вершины Мбаппе.