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Сборная Норвегии не вышла на Евро-2024

вчера, 08:29

Сборная Норвегии не сыграет на чемпионате Европы 2024 года.

Израиль уступил команде Румынии (1:2) и выбыл из прямой борьбы за выход на Евро. Рейтинг норвежцев не позволит им отобраться на турнир через Лигу Наций.

Команда Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора идет на 3-м месте в группе А (10 очков).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:46
Какая Хорватия? Хорваты сильнейшая сборная европы наравне с французами
Какая еще Венгрия? кто это такие,их никто не знает и не слышал.
В футбол команды играют,в кубковый,а не стоимость состава
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:09
Футбол игра коллективная!)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:51
трескоед по заслугам останется дома
lotsman
lotsman
вчера в 12:19
Вообще то это было ожидаемо. Не тянет Норвегия на большие турниры.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:45
Разочаровала Норвегия, пока не тянет на выход из группы. Видимо самоуверены были через чур и шотландцы их опередили.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:10
Не могут помочь и звездные игроки!
ОПС
ОПС
вчера в 09:38
Все таки нефутбольная страна Норвегия. И вряд ли когда нибудь добьется успеха.
112910415
112910415
вчера в 09:31
мрак и ужас, конечно ...
Elliada
Elliada
вчера в 09:10
Это просто позор. Не выйти на третий турнир подряд. Тут уже отговорки излишни. Чтобы понимали, состав Норвегии оценивается на уровне Хорватии, но результаты совершенно противоположны. Даже, если исключить Холанна, который оценивается 180 млн, то состав будет на уровне Венгрии, которая поедет на ЧЕ. Был шанс выйти на ЧЕ через Лигу Наций, но Норвегия проиграла первое место в группе Сербии в очном матче в заключительном туре.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:02
Но всё равно найдутся те кто поставит Месси выше Холанда и Эдегора, играющих на высшем уровне в Европе
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 08:53
Так и останется чисто клубным игроком.
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