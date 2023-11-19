Сборная Норвегии не вышла на Евро-2024

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вчера, 08:29

Сборная Норвегии не сыграет на чемпионате Европы 2024 года.

Израиль уступил команде Румынии (1:2) и выбыл из прямой борьбы за выход на Евро. Рейтинг норвежцев не позволит им отобраться на турнир через Лигу Наций.

Команда и идет на 3-м месте в группе А (10 очков).