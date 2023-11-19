Сборная Норвегии не вышла на Евро-2024

Сборная Норвегии не сыграет на чемпионате Европы 2024 года.
Израиль уступил команде Румынии (1:2) и выбыл из прямой борьбы за выход на Евро. Рейтинг норвежцев не позволит им отобраться на турнир через Лигу Наций.
Команда Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора идет на 3-м месте в группе А (10 очков).
Какая еще Венгрия? кто это такие,их никто не знает и не слышал.
В футбол команды играют,в кубковый,а не стоимость состава
Какая еще Венгрия? кто это такие,их никто не знает и не слышал.
В футбол команды играют,в кубковый,а не стоимость состава