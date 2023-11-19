Франция отправила 14 голов в ворота Гибралтара

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сегодня, 00:36

Франция обыграла Гибралтар в матче отбора к Евро-2024.

На 3-й минуте автогол забил защитник Гибралтара Итан Сантос. На 4-й минуте голом отметился нападающий Франции Маркус Тюрам. На 16-й минуте Уоррен Заир-Эмери довёл счёт до разгромного. На 18-й минуте защитник Гибралтара Итан Сантос получил красную карточку. На 30-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 34-й минуте Джонатан Клаус отправил пятый гол в ворота гостей. На 36-й минуте забитым мячом отметился нападающий Франции Кингсли Коман, а на 37-й минуте гол забил Юссуф Фофана.

На 64-й минуте Адриен Рабьо отправил восьмой гол в ворота Гибралтара, а на 66-й минуте Коман оформил дубль. На 73-й минуте голом отметился Усман Дембеле. На 75-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 82-й минуте — хет-трик. На 89-й минуте гол забил нападающий Франции Оливье Жиру, а в дополнительное ко второму тайму время Жиру оформил дубль.

Франция идёт на 1-м месте в группе В (21 очко), Гибралтар занимает 5-е место (0 очков).