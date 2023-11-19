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Франция отправила 14 голов в ворота Гибралтара

сегодня, 00:36
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция14 : 0Логотип футбольный клуб ГибралтарГибралтарМатч завершен

Франция обыграла Гибралтар в матче отбора к Евро-2024.

На 3-й минуте автогол забил защитник Гибралтара Итан Сантос. На 4-й минуте голом отметился нападающий Франции Маркус Тюрам. На 16-й минуте Уоррен Заир-Эмери довёл счёт до разгромного. На 18-й минуте защитник Гибралтара Итан Сантос получил красную карточку. На 30-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти. На 34-й минуте Джонатан Клаус отправил пятый гол в ворота гостей. На 36-й минуте забитым мячом отметился нападающий Франции Кингсли Коман, а на 37-й минуте гол забил Юссуф Фофана.

На 64-й минуте Адриен Рабьо отправил восьмой гол в ворота Гибралтара, а на 66-й минуте Коман оформил дубль. На 73-й минуте голом отметился Усман Дембеле. На 75-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 82-й минуте — хет-трик. На 89-й минуте гол забил нападающий Франции Оливье Жиру, а в дополнительное ко второму тайму время Жиру оформил дубль.

Франция идёт на 1-м месте в группе В (21 очко), Гибралтар занимает 5-е место (0 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Франции
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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 16:42
Порезвились над убогими.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:36
А как предыдущую игру сыграли лягушатники?)
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 09:47
Ты не понял. Я говорю, что слабые, если выиграют свою группу, должны выходит в группу посложнее, но это не дает им права играть на ЧЕ или ЧМ. В группе посложнее им нужно занять первые два места, чтобы выйти на турниры. Так что принципиально ничего не изменится. Все те же команды будут играть на турнирах, просто не будет таких разгромов. Сейчас 2-я команда мира играет с 198-й. Какой в этом смысл, кроме как набивать статистику?
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:31
А смысл? Тогда слабые попадут на Евро и Чм и будет неинтересно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:24
Судья мало добавил времени...Гибралтар отыгрался бы...
112910415
112910415
сегодня в 08:22
вот и у Килиана триумф !
Elliada
Elliada
сегодня в 08:03
Вот ответ, как Роналду, Лукаку, Левандовски забили за сборную больше, чем Пеле. В ЮА нет Гибралтара, Сан-Марино, Кипра и других карликовых стран. Сейчас Мбаппе набивает статистику.

Пора изменить отборочный формат. Например, сделать, как в Лиге Наций, где слабые играют со слабыми, а победитель выходит в группу потруднее. Иначе такие счеты будут нередки. Из недавнего 9:0 Португалия - Люксембург и сейчас Франция - Гибралтар.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 07:59
Все верно. А кто у Мбаппе кумир? Правильно, Роналду. Подражает своему кумиру во всем. Сначала затребовал, чтобы на него все играли, потом больше денег, а сейчас набивает статистику на карликах в ничего не значащем матче. Сегодня Роналду тоже будет играть против Исландии. Так что верно все говорят, в том числе я.
FootFun
FootFun
сегодня в 07:51
Почему Дешам на этот матч не выставил полностью резервную команду непонятно.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:39
Французы доставили истинное удовольствие своим болельщикам
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:30
Все равно у них больше клопов, чем голов. Ахаха
ОПС
ОПС
сегодня в 05:30
Можно было полностью резервный состав выпускать на такой матч. А так... как то даже неприятно. Хотя и такие команды имеют право на существование.
konst19
konst19
сегодня в 04:24
Справедливости ради надо сказать что счет мог быть в два раза больше
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 03:19
Ахахах, фаны некой клубничной персоны сразу же переводят стрелки. Чуть раньше доказывали убийственно сложные группы Европы))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:07, ред.
А какой понт от победы над детсадом, который и мяч то впервые сёдня увидел ?
Судья - садист. Тут наоборот полу островитянам фору надо давать по численности (хотя бы 15 моряков разрешить выпустить в поле), а он ещё и удалил одного...

P.S. Лучше бы Трёхцветные так п.опу свою рвали первые 70 минут на ЧМ против Аргентины.
Фраера дешёвые... с Монмартра.(
Asper
Asper
сегодня в 03:06
Судья сломал игру, засчитав девятый гол
протон
протон
сегодня в 02:46
Смех смехом, а не удивлюсь, если ради бабла чиновники будут бесконечно расширять количество участников Чемпионата Европы и мы уже не в отборе, а в финальной части +- такие счета увидим.
Рой Макай
Рой Макай ответ Catenaccio_555 (раскрыть)
сегодня в 01:01
О каких убогих существах идет речь?
Nazi
Nazi
сегодня в 01:00
Что все взьелись на Мбаппе. Он и быдлоаргам в финале чемпионата мира забил 3. Если б он хотел набить стату на Гибралтаре забил бы 10..
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:54
Геша : Эх, меня бы сюда.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
амурец
амурец
сегодня в 00:46
Повеселились
Catenaccio_555
Catenaccio_555 ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 00:45
Два убогих существа набивают стату на карликах. Что нового?
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:44
И все-таки специалистом по карликам остается великан Дзюба))
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 00:44
Но потом некоторые деятели все равно будут с пеной у рта рассказывать, что Роналду набивает статистику на Лихтенштейнах.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:43
Да уж, повеселились - игроки свою статистику подняли.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:42
Не все 14 )...было два автогола...смотрю в протоколе уже один...но всё же)...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:41
Доставили удовольствие болельщикам.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:39
Мбаппе оторвался на Гибралтаре. Как же так?? Ведь барсафаны говорили что это только Роналду набевает статистику на карликах а все остальные топ форварды отдыхают в таких матчах и дают играть молодежи.
Гость
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