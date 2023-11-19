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Саутгейт рассказал, каких игроков будет брать на Чемпионат Европы 2024 года

вчера, 15:14

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, что будет учитывать при формировании заявки на Чемпионат Европы 2024 года.

Мы возвращаемся к заявке из 23 человек (УЕФА сократила заявку сборных на Евро-2024 с 26 до 23 человек). Это меняет ход мыслей, потому что на последних двух турнирах у нас была такая свобода в плане выбора состава, что можно было брать игроков, которые не в полной мере подходили команде или которые в равной степени могли понадобиться, а могли и не понадобиться.

На этот раз физическое состояние игроков, их способность принять участие в шести-семи матчах будет действительно важным фактором. Хорошо подумаем, стоил ли брать физически уязвимых футболистов. Также, с одной стороны, можно взять двух футболистов на одну позицию, но полезнее будут игроки, которые умеют адаптироваться и способны сыграть более чем на одной позиции.

Напомним, вчера в рамках отбора к Евро-2024 англичане обыграли сборную Мальты.

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allemz
allemz
вчера в 19:01
Было бы отраднее услышать от Физругейта, когда он на "заслуженный" отдых планирует
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:07
У Саутгейта огромный выбор игроков так что ему действительно нужно будет хорошенечко думать при выборе состава. Главное, что бы травм небыло, хочется что бы все сборные подошли к турниру в своих оптимальных составах
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:45
Ни на что измените количества игроков не повлияет. Возьмут тех, кого и должны были взять.
Мaлик
Мaлик
вчера в 15:51
Ну тренеру виднее ситуация, но работа при выборе будет большая и тяжелая.
Гость
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