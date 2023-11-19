Саутгейт рассказал, каких игроков будет брать на Чемпионат Европы 2024 года

Главный тренер сборной Англии рассказал, что будет учитывать при формировании заявки на Чемпионат Европы 2024 года.

Мы возвращаемся к заявке из 23 человек ( УЕФА сократила заявку сборных на Евро-2024 с 26 до 23 человек). Это меняет ход мыслей, потому что на последних двух турнирах у нас была такая свобода в плане выбора состава, что можно было брать игроков, которые не в полной мере подходили команде или которые в равной степени могли понадобиться, а могли и не понадобиться.

На этот раз физическое состояние игроков, их способность принять участие в шести-семи матчах будет действительно важным фактором. Хорошо подумаем, стоил ли брать физически уязвимых футболистов. Также, с одной стороны, можно взять двух футболистов на одну позицию, но полезнее будут игроки, которые умеют адаптироваться и способны сыграть более чем на одной позиции.