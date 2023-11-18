Матиас Суле рассказал, почему отказался выступать за Италию

Нападающий «Фрозиноне» и сборной Аргентины до 20 лет Матиас Суле рассказал, почему не принял предложение выступать за сборную Италии.
Я разговаривал со Спаллетти и сказал ему правду о том, что чувствую себя аргентинцем. Я поблагодарил его за то, что он хотел вызвать меня в сборную Италии.
Я жду Аргентину, не знаю, вызовут ли меня в сборную сейчас или позже, но я аргентинец всем сердцем, я родился там.
В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Фрозиноне», Суле сыграл 11 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 5 мячей и отметился результативной передачей. Напомним, 20-летний аргентинец принадлежит «Ювентусу».
Ранее Суле попал в список лучших дриблёров в топ-5 лигах.