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Матиас Суле рассказал, почему отказался выступать за Италию

вчера, 16:30

Нападающий «Фрозиноне» и сборной Аргентины до 20 лет Матиас Суле рассказал, почему не принял предложение выступать за сборную Италии.

Я разговаривал со Спаллетти и сказал ему правду о том, что чувствую себя аргентинцем. Я поблагодарил его за то, что он хотел вызвать меня в сборную Италии.

Я жду Аргентину, не знаю, вызовут ли меня в сборную сейчас или позже, но я аргентинец всем сердцем, я родился там.

В текущем сезоне, выступая на правах аренды за «Фрозиноне», Суле сыграл 11 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 5 мячей и отметился результативной передачей. Напомним, 20-летний аргентинец принадлежит «Ювентусу».

Ранее Суле попал в список лучших дриблёров в топ-5 лигах.

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Мaлик
Мaлик
вчера в 17:10
Не погодам мудрое решение принял. Удачи в играх за сборную.
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