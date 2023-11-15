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Карпин рассказал, почему вызвал Соболева в сборную России

вчера, 15:24
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба20.11.2023 в 19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов нападающего «Спартака» Александра Соболева на ноябрьский сбор.

Он в сборной был и есть, знает все требования. Нужен большой нападающий. Говорим о четырёх нападающих — Чалов, Соболев, Тюкавин и Сергеев. Всех их вызывать не очень удобно.

Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был. Не общался ещё на этом сборе.

Ранее Карпин высказался в преддверии матча с Кубой.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:56
посмотрим, увидим, оценим
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:17, ред.
Хотелось бы, чтобы Соболев был большим нападающим не только по росту,
но и большим нападающим в результативном отношении. Судя по 1-му кругу
он в этом смысле больше на карлика похож. 2 гола в 12 матчах (!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 15:57
Кроме прав существуют и обязанности. Обязанность тренера объяснять свои действия , если они интересны журналистам и болельщикам. Причем объяснять не в хамском тоне, как Карпин обычно делает, а корректно, доступно и понятно.
Интерес
Интерес
вчера в 15:31
Валера хозяин в этом предбаннике,а Абаскаль в своём хлеве.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:30
Тренер решает кого вызывать в сборную - это его право.
Гость
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