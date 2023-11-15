Карпин рассказал, почему вызвал Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов нападающего «Спартака» Александра Соболева на ноябрьский сбор.
Он в сборной был и есть, знает все требования. Нужен большой нападающий. Говорим о четырёх нападающих — Чалов, Соболев, Тюкавин и Сергеев. Всех их вызывать не очень удобно.
Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был. Не общался ещё на этом сборе.
Ранее Карпин высказался в преддверии матча с Кубой.
но и большим нападающим в результативном отношении. Судя по 1-му кругу
он в этом смысле больше на карлика похож. 2 гола в 12 матчах (!)
но и большим нападающим в результативном отношении. Судя по 1-му кругу
он в этом смысле больше на карлика похож. 2 гола в 12 матчах (!)