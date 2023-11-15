Карпин рассказал, почему вызвал Соболева в сборную России

Главный тренер сборной России объяснил вызов нападающего «Спартака» на ноябрьский сбор.

Он в сборной был и есть, знает все требования. Нужен большой нападающий. Говорим о четырёх нападающих — Чалов, Соболев, Тюкавин и Сергеев. Всех их вызывать не очень удобно.

Соболев не играет? Спросите у Абаскаля. Он плюс-минус в такой же форме, в какой и был. Не общался ещё на этом сборе.