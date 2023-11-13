Суарес получил вызов в сборную Уругвая

1699903428

вчера, 22:23

Нападающий попал в заявку сборной Уругвая на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Футболист имеет шансы принять участие в поединках с Аргентиной (17 ноября) и Боливией (21 ноября).

В последний раз игрок выступал за национальную команду на чемпионате мира 2022. Суарес является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров, у него 29 голов. Больше только у аргентинца Лионеля Месси (31 мяч).