Суарес получил вызов в сборную Уругвая

Нападающий Луис Суарес попал в заявку сборной Уругвая на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.
Футболист имеет шансы принять участие в поединках с Аргентиной (17 ноября) и Боливией (21 ноября).
В последний раз игрок выступал за национальную команду на чемпионате мира 2022. Суарес является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров, у него 29 голов. Больше только у аргентинца Лионеля Месси (31 мяч).
Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
Встретится с Месси. Обсудят будущую игру в Майами. Попьют мате.
У них ещё и жёны очень дружат между собой!
Суарес на 15-20 минут будет выходить и то хорошо, учитывая, что он может сделать гол из ничего, глупо такого мастера не вызывать.
Важнее, что вернулся Хименес после дисквалификации.
Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
Встретится с Месси. Обсудят будущую игру в Майами. Попьют мате.
У них ещё и жёны очень дружат между собой!
Суарес на 15-20 минут будет выходить и то хорошо, учитывая, что он может сделать гол из ничего, глупо такого мастера не вызывать.
Важнее, что вернулся Хименес после дисквалификации.