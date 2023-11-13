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Суарес получил вызов в сборную Уругвая

вчера, 22:23

Нападающий Луис Суарес попал в заявку сборной Уругвая на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Футболист имеет шансы принять участие в поединках с Аргентиной (17 ноября) и Боливией (21 ноября).

В последний раз игрок выступал за национальную команду на чемпионате мира 2022. Суарес является вторым бомбардиром в истории южноамериканских отборочных турниров, у него 29 голов. Больше только у аргентинца Лионеля Месси (31 мяч).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:44
Если только на подмену, то да, неплохой вариант. А так... Нуньеса надо в люди выводить.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:06
Игрок, который идёт на одном уровне с Роналду, Месси, Бензема
112910415
112910415
сегодня в 06:38
очередная молодость у ветерана !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:51
Есть к чему стремится - если повезёт и "положит трёшку" , то может и Лео обогнать...
2wnym5q389et
2wnym5q389et
сегодня в 03:24
Ещё вполне пригодится своей сборной зубастый ветеран
k7q5dfac57w6
k7q5dfac57w6
сегодня в 03:20
Победный хет-трик кусаки в гостях против лидировавшего Ботафого не остался незамеченным
kazakoff
kazakoff
сегодня в 01:43
Мастерство не пропьешь и не проешь, та к что Луис всегда полезен, инстинкт киллера по забитию голов
протон
протон
сегодня в 00:15
Это будет эпичное противостояние!
Аргентина 🇦🇷 vs Уругвай 🇺🇾
Встретится с Месси. Обсудят будущую игру в Майами. Попьют мате.
У них ещё и жёны очень дружат между собой!

Суарес на 15-20 минут будет выходить и то хорошо, учитывая, что он может сделать гол из ничего, глупо такого мастера не вызывать.
Важнее, что вернулся Хименес после дисквалификации.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:55
Старика позвали значит... Посмотрим, что он из себя представляет теперь.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:37
Если б не кусался, глядишь, больше Месси бы забил
fjwh4tx4zj9d
fjwh4tx4zj9d
вчера в 23:19
Думаю он ещё принесёт пользу своей сборной
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:04
К переходу в Майами готов.. Хе..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:03
Забил три мяча и получил вызов.
Гость
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