Витсель высказался о своём будущем

Полузащитник «Атлетико» поделился мыслями относительно своего будущего.

После того как я покинул Дортмунд, я хотел продолжить играть в топ-клубе. Поэтому я начал переговоры с «Атлетико». Я рад, что смог подписать контракт с этим клубом.

Сначала, когда я пришёл сюда, то был полузащитником. Думаю, что в итоге, когда я разговаривал с Чоло, он оказался прав, что и с моим возрастом, играя на позиции защитника, я смогу больше лет провести на этом уровне. Вначале мне было немного сложнее, когда у нас не было мяча, потому что приходилось много думать. Сейчас это нормально. Но до «Атлетико» я сыграл три или четыре матча за Дортмунд на позиции центрального защитника и один раз за «Бенфику».

Сейчас идёт мой последний год по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Я не владею всей ситуацией. Но я очень счастлив здесь. Увидим, что случится в будущем, но моей семье хорошо здесь, в Мадриде.