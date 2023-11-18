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Витсель высказался о своём будущем

вчера, 16:21

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель поделился мыслями относительно своего будущего.

После того как я покинул Дортмунд, я хотел продолжить играть в топ-клубе. Поэтому я начал переговоры с «Атлетико». Я рад, что смог подписать контракт с этим клубом.

Сначала, когда я пришёл сюда, то был полузащитником. Думаю, что в итоге, когда я разговаривал с Чоло, он оказался прав, что и с моим возрастом, играя на позиции защитника, я смогу больше лет провести на этом уровне. Вначале мне было немного сложнее, когда у нас не было мяча, потому что приходилось много думать. Сейчас это нормально. Но до «Атлетико» я сыграл три или четыре матча за Дортмунд на позиции центрального защитника и один раз за «Бенфику».

Сейчас идёт мой последний год по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Я не владею всей ситуацией. Но я очень счастлив здесь. Увидим, что случится в будущем, но моей семье хорошо здесь, в Мадриде.

У меня уже есть тренерская квалификация УЕФА B и A. Мне ещё нужна профессиональная лицензия, но для этого я должен перестать играть в футбол. Я не могу заниматься этим одновременно. Я также хотел бы стать спортивным директором. Но сейчас я хочу максимально использовать этот год и играть. В тот день, когда я проснусь, мне нужно будет идти на тренировку, а мне не захочется, я уйду на пенсию. Но пока я очень мотивирован, очень хорошо себя чувствую и хочу продолжать играть ещё два-три года.

Витсель перебрался в «Атлетико» из «Боруссии» Дортмунд летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего бельгийца 15 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов и забитый мяч.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:07
...у нас бы был уже заслуженным петербуржцем, с Михал Сергеичем
на "ты" и все там разные привелегии от Газпрома...!!!
drug01
drug01
вчера в 17:03
Он столько поиграл, теперь надо найти своё место в футболе
Гость
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