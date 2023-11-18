Витсель высказался о своём будущем

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель поделился мыслями относительно своего будущего.
После того как я покинул Дортмунд, я хотел продолжить играть в топ-клубе. Поэтому я начал переговоры с «Атлетико». Я рад, что смог подписать контракт с этим клубом.
Сначала, когда я пришёл сюда, то был полузащитником. Думаю, что в итоге, когда я разговаривал с Чоло, он оказался прав, что и с моим возрастом, играя на позиции защитника, я смогу больше лет провести на этом уровне. Вначале мне было немного сложнее, когда у нас не было мяча, потому что приходилось много думать. Сейчас это нормально. Но до «Атлетико» я сыграл три или четыре матча за Дортмунд на позиции центрального защитника и один раз за «Бенфику».
Сейчас идёт мой последний год по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Я не владею всей ситуацией. Но я очень счастлив здесь. Увидим, что случится в будущем, но моей семье хорошо здесь, в Мадриде.
У меня уже есть тренерская квалификация УЕФА B и A. Мне ещё нужна профессиональная лицензия, но для этого я должен перестать играть в футбол. Я не могу заниматься этим одновременно. Я также хотел бы стать спортивным директором. Но сейчас я хочу максимально использовать этот год и играть. В тот день, когда я проснусь, мне нужно будет идти на тренировку, а мне не захочется, я уйду на пенсию. Но пока я очень мотивирован, очень хорошо себя чувствую и хочу продолжать играть ещё два-три года.
Витсель перебрался в «Атлетико» из «Боруссии» Дортмунд летом 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне на счету 34-летнего бельгийца 15 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов и забитый мяч.
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