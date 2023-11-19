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Мирзов: «Забивать „Зениту“ всегда приятно»

вчера, 12:58
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов прокомментировал свой дубль в товарищеской игре против «Зенита».

Получилась интересная игра с достойным соперником, который играет в хороший футбол. Хорошо, что мы победили. Для «Нефти» это был глоток воздуха после поражения в последнем официальном матче в чемпионате (от «Сумагаита» 1:2 — прим.). С хорошим настроением теперь будем готовиться к следующей игре.

Не скажу, что особо принципиальный, но хороший подарок себе я сделал (дубль — прим.). Ведь забивать «Зениту» всегда приятно. Не только мне, но и всем. Это клуб с такой историей, с такими традициями!

В первую очередь обыграли «Зенит» за счёт самоотдачи — мы выкладывались с первой до последней минуты, боролись на каждом участке поля. Полностью выполняли всё, что требовал от нас главный тренер. За счёт этого и выиграли.

Мирзов перебрался в «Нефтчи» из «Химок» в сентябре 2023 года. В чемпионате Азербайджана на его счету 6 матчей, результативная передача и 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:01
неплохо порезвился парень
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:22
Наверное игроку который 7 месяцев не забивал никому...любой команде забить "приятно"..))
Интерес
Интерес
вчера в 15:22, ред.
Я больше тебе скажу-только в свои ворота забивать неприятно и опасно даже,а в чужие-всегда приятно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:26
Забил в каком-то товарняке, а разговоров...
Capral
Capral
вчера в 14:12
Я всегда считал, что приятно забивать- Реалу, МС, Баварии. Но забивать Зениту- тоже приятно? Впрочем, оно и понятно- Мирзов никогда не забьёт Реалу или Баварии, поэтому и остается- довольствоваться малым...
Futurista
Futurista
вчера в 13:59
Зенит получил азербайджанского леща...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:43
Товарняк для Зенита получился скомканным. Нефтчи мололодцы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:16
«Сумагаит» - Чемпион !!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:06
Удивил бродяга... Красивые мячи бомжам засунул...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:02
Молодцы!!! Надрали хваленный Зенит!
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