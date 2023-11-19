Мирзов: «Забивать „Зениту“ всегда приятно»

Полузащитник «Нефтчи» прокомментировал свой дубль в товарищеской игре против «Зенита».

Получилась интересная игра с достойным соперником, который играет в хороший футбол. Хорошо, что мы победили. Для «Нефти» это был глоток воздуха после поражения в последнем официальном матче в чемпионате (от «Сумагаита» 1:2 — прим.). С хорошим настроением теперь будем готовиться к следующей игре.

Не скажу, что особо принципиальный, но хороший подарок себе я сделал (дубль — прим.). Ведь забивать «Зениту» всегда приятно. Не только мне, но и всем. Это клуб с такой историей, с такими традициями!

В первую очередь обыграли «Зенит» за счёт самоотдачи — мы выкладывались с первой до последней минуты, боролись на каждом участке поля. Полностью выполняли всё, что требовал от нас главный тренер. За счёт этого и выиграли.