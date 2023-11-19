В «Нефтчи» рассказали, возможен ли реванш с «Зенитом»

Пресс-атташе «Нефтчи» Эмин Эфенди высказался на тему реванша с «Зенитом».
У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем.
«Нефтчи» — старейший футбольный клуб Азербайджана, который был основан в 1937 году, и побеждать клубы из бывшего Союза, с которыми мы часто встречались на чемпионатах СССР, всегда приятно.
Напомним, вчера «Зенит» уступил клубу из Баку в товарищеском матче.
На нейтральном поле или у себя дома накидают полную авоську и ещё в руки дадут...)
На нейтральном поле или у себя дома накидают полную авоську и ещё в руки дадут...)
Эта тема искусственна.
Эта тема искусственна.