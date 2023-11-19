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В «Нефтчи» рассказали, возможен ли реванш с «Зенитом»

вчера, 11:01
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-атташе «Нефтчи» Эмин Эфенди высказался на тему реванша с «Зенитом».

У нас сложились прекрасные отношения с руководством «Зенита». Не сказал бы «реванш», но играть и сотрудничать мы обязательно будем.

«Нефтчи» — старейший футбольный клуб Азербайджана, который был основан в 1937 году, и побеждать клубы из бывшего Союза, с которыми мы часто встречались на чемпионатах СССР, всегда приятно.

Напомним, вчера «Зенит» уступил клубу из Баку в товарищеском матче.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:59
О каком реванше идёт речь? Ведь это же как раз Нефти реваншировался за летнее поражение в Питере (1:3) на Кубке "Матч-Премьер", который в итоге завоевала сербская Црвена Звезда.
112910415
112910415
вчера в 16:51, ред.
Мирзов будет ждать !
Capral
Capral
вчера в 14:18
Да, действительно- была одна страна, один чемпионат. Нефтчи- был одним из тех, ярких и самобытных клубов, который служил ярким дополнением чемпионатов СССР!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:07
Зенит просто не захотел огорчать болельщиков Нефтчи!
На нейтральном поле или у себя дома накидают полную авоську и ещё в руки дадут...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:39
Посмотрим когда это все произойдет и в каком году...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:37
Дайте срок об течь Зениту только от под* опника. Собраться с мыслями так сказать. Собирались вроде до 1/4 ЛЧ, если что. Сложно им сейчас..переварить бы все.
wwj9bwtg7g5j
wwj9bwtg7g5j
вчера в 11:21
Следующий раз Зенит отыграется,они теперь часто будут встречаться
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:11
Реванш за товарняк?
Эта тема искусственна.
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