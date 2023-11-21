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Объявлены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

вчера, 12:33

Объявлены номинанты на ежегодную награду Globe Soccer Awards.

На звание лучшего футболиста 2023 года претендуют 30 игроков:

Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Хулиан Альварес, Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд, Родри, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (оба — «Барселона»), Харри Кейн, Мин-Джэ Ким (оба — «Бавария»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Интер Майами»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Объявлены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:45, ред.
Левандовски и Месси за что сюда попали?)) Что они показали в 2023 году?
К примеру, чем хуже Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Гави, Родриго, Куртуа (раз и Де Брюйне тоже включили, несмотря на травму), Мусиала и т.д.? За достижения прошлых лет не обязательно впихивать людей во все списки.
Что золотой мяч, что эти все награды, потеряли они свою значимость...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:18
Эту награду всегда вручали рандомно. Но теперь интересно глянуть на Мендеша, ведь его то кинули, и не какой-то новый клиент, а самый родной...
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:14
Хороший список - хороших футболистов
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 14:10
Мендеш не оставит своего бывшего без "награды".. Плюс надо "розыграть" приз "лучшему" игроку 25-го века ... А-ха-ха-ха.. 😄🤭
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:15
Ну а чего- МС на сегодня самый достойный клуб! Я неудивлен, поздравляю! Другое дело, что последнее время, все эти списки, номинации и прочий хлам- конечно, ничего не стоят. Но независимо от этого, глупо не признать величие и силу игроков МС. На меня, команда произвела сильнейшее впечатление, как вся АПЛ!!! Достойный чемпионат- достойные соперники!!!
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:10
Возможно...
Elliada
Elliada
вчера в 13:09
9 игроков Сити в номинантах. Не будь это смехотворной наградой, я был бы рад.
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:09
За Ла Лигу, наверное.
Capral
Capral
вчера в 13:01
Ну с Хвичкой понятно- полгода бездействовал, но всёравно в список по блату включили. Ладно, привыкли. Ну, а Левандовски- каким боком здесь? Месси не комментирую- легенда должна присутствовть всегда и везде.
drug01
drug01
вчера в 12:58
Слишком много претендентов, глаза разбегаются!!!
амурец
амурец
вчера в 12:48
Месси опять включили смехота
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:44
Опять, зачем столько много кандидатов?? Аж 30! очевидная борьба будет между 3-5 игроками.
Elliada
Elliada
вчера в 12:39
Интрига. Кто выиграет награду "Лучший игрок года", которую создал Роналду со своим агентом?
Гость
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