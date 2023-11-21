Объявлены претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены номинанты на ежегодную награду Globe Soccer Awards.
На звание лучшего футболиста 2023 года претендуют 30 игроков:
Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Хулиан Альварес, Кевин Де Брюйне, Рубен Диаш, Эдерсон, Фил Фоден, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд, Родри, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (оба — «Барселона»), Харри Кейн, Мин-Джэ Ким (оба — «Бавария»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси («Интер Майами»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).