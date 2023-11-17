Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября

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вчера, 20:46

Полузащитник «Байера» завоевал титул лучшего игрока Бундеслиги по итогам октября.

В прошлом месяце хавбек принял участие в 3 матчах чемпионата Германии, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Конкурентами Вирца были , , (все – «Бавария»), («Байер») и («РБ Лейпциг»).