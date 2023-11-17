Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц завоевал титул лучшего игрока Бундеслиги по итогам октября.
В прошлом месяце хавбек принял участие в 3 матчах чемпионата Германии, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Конкурентами Вирца были Харри Кейн, Лерой Сане, Кингсли Коман (все – «Бавария»), Джереми Фримпонг («Байер») и Лоис Опенда («РБ Лейпциг»).
А так Кейн хорош, и почти всегда им был. помнится когда то Морату сравнивали с ним, когда у того и другого было по 5 мячей в АПЛ(первый сезон Мораты в Челси), когда я говорил что Кейм лучше, люди меня чуть убить хотели, говоря что он игрок одного сезона, теперь игрок десяти сезона) и в бундеслиге топ, и похоже на то что он в первом же сезоне побьет рекорд "золотомячиста" )
А так Кейн хорош, и почти всегда им был. помнится когда то Морату сравнивали с ним, когда у того и другого было по 5 мячей в АПЛ(первый сезон Мораты в Челси), когда я говорил что Кейм лучше, люди меня чуть убить хотели, говоря что он игрок одного сезона, теперь игрок десяти сезона) и в бундеслиге топ, и похоже на то что он в первом же сезоне побьет рекорд "золотомячиста" )