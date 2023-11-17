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Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам октября

вчера, 20:46

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц завоевал титул лучшего игрока Бундеслиги по итогам октября.

В прошлом месяце хавбек принял участие в 3 матчах чемпионата Германии, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Конкурентами Вирца были Харри Кейн, Лерой Сане, Кингсли Коман (все – «Бавария»), Джереми Фримпонг («Байер») и Лоис Опенда («РБ Лейпциг»).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Виртц безусловно хорош, лидер Байера. Но конечно странно, что он обошел Харри Кейна, тем более который уничтожил своим хет-триком Дортмунд.
А так Кейн хорош, и почти всегда им был. помнится когда то Морату сравнивали с ним, когда у того и другого было по 5 мячей в АПЛ(первый сезон Мораты в Челси), когда я говорил что Кейм лучше, люди меня чуть убить хотели, говоря что он игрок одного сезона, теперь игрок десяти сезона) и в бундеслиге топ, и похоже на то что он в первом же сезоне побьет рекорд "золотомячиста" )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:06
Правильно,хорошо отыграл в октябре!
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