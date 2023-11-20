Чалов получил награду «Джентльмен года»-2023

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023.
Футболист одержал победу по итогам голосования болельщиков, после чего 14 из 16 экспертов также поддержали «армейца».
Конкурентами Чалова были полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и защитник «Факела» Игорь Калинин.
Сама по себе идея этой премии вполне хорошая, эдакий приз фэйр плэй, который должен поощрять тех, кто ведёт себя достойно на поле и вне его. Но то, что премию получают люди, которые либо попадают в громкие скандалы, либо на поле ведут себя совсем не по-джентельменски, снижает уровень этой награды до премии лучший стример-пивовар рунета
Сама по себе идея этой премии вполне хорошая, эдакий приз фэйр плэй, который должен поощрять тех, кто ведёт себя достойно на поле и вне его. Но то, что премию получают люди, которые либо попадают в громкие скандалы, либо на поле ведут себя совсем не по-джентельменски, снижает уровень этой награды до премии лучший стример-пивовар рунета