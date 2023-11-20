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Чалов получил награду «Джентльмен года»-2023

вчера, 12:47

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023.

Футболист одержал победу по итогам голосования болельщиков, после чего 14 из 16 экспертов также поддержали «армейца».

Конкурентами Чалова были полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и защитник «Факела» Игорь Калинин.

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ЦСКА  Чалов Фёдор
Источник: kp.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:01
От души поздравляю Чалова, молодец!!!

Вот только, как это, кое-кто переживет...? Недавно, Головин, сейчас Чалов...
протон
протон
вчера в 16:54
Смотрим победителей этой премии за последние 10 лет и видим таких великолепных джентльменов как: Дзюба, Глушаков, Акинфеев, Марио Фернандес, Джикия.
Сама по себе идея этой премии вполне хорошая, эдакий приз фэйр плэй, который должен поощрять тех, кто ведёт себя достойно на поле и вне его. Но то, что премию получают люди, которые либо попадают в громкие скандалы, либо на поле ведут себя совсем не по-джентельменски, снижает уровень этой награды до премии лучший стример-пивовар рунета
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ s2fs6qxfn39b (раскрыть)
вчера в 14:43
А если коротко, то порядочный человек, что редкость среди футболистов.
drug01
drug01
вчера в 14:25
Главное держится спокойно и играет хорошо!
s2fs6qxfn39b
s2fs6qxfn39b
вчера в 14:22
Это признание является заслуженным, так как Чалов известен своим профессиональным отношением к футболу, уважением к соперникам и коллегам по команде. Таким образом, признание Чалова «Джентльменом года» подчеркивает его репутацию как достойного и честного спортсмена. Это достижение, безусловно, мотивирует Фёдора Чалова продолжать демонстрировать высокий уровень игры и спортивного поведения. Оно также будет служить примером для других молодых футболистов, которые стремятся к успеху в спорте, сохраняя при этом высокие моральные стандарты.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:44
Ни кого не задирал, на грубость не отвечал грубостью, Джентльмен года .заслуженно
Интерес
Интерес
вчера в 13:20
За что дают награду эту мне,
и что я должен сделать непременно?
За то,что мирно постою я в стороне,
гол не забив в ворота суверена?
8bjnpj5sng5y
8bjnpj5sng5y
вчера в 13:10
Федор заслужил такую награду
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