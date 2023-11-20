Чалов получил награду «Джентльмен года»-2023

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вчера, 12:47

Нападающий ЦСКА получил приз «Джентльмен года»-2023.

Футболист одержал победу по итогам голосования болельщиков, после чего 14 из 16 экспертов также поддержали «армейца».

Конкурентами Чалова были полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и защитник «Факела» Игорь Калинин.