Лучшие таланты поколения переезжают в Испанию. Беллингем нарушил гегемонию «Барсы»

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вчера, 19:08

Переход в «Реал» помог обойти Мусиалу.

Как написать статью на 100+ комментариев? Дождаться, когда «Золотой мяч» вручат Месси и назвать это несправедливостью. Интерес к личным наградам всегда высок, а «Золотой мяч» и вовсе стоит во главе угла. В последнее время приз Golden Boy становится этакой пробной версией – за котировками, рейтингами и топами тоже следят все. Рассказываем о новом обладателе приза лучшему молодому игроку года в Европе.

Новый обладатель награды – наследник Зидана

Джуд ради этой премии сделал всё. Он не стал форсировать переход из дортмундской «Боруссии», когда на него появились первые покупатели. Спокойно себе прогрессировал, осваивался на высшем уровне. Затем закрепился в сборной Англии – там помогли более опытные соратники. Не поддался на уговоры Хендерсона и Трента, внушения Гвардиолы – выбрал мадридский «Реал».

Теперь в испанском гранде это системообразующий полузащитник, часть нового костяка. Плюс ко всему Беллингем выполняет и функции наконечника, пока «сливочные» не обзавелись топ-форвардом. И из-за этого становится ещё заметнее на поле. В англичанине многие угадывают черты Зидана, а сам хавбек делает всё для этого.

К началу зимы полузащитник – лучший бомбардир «Реала» и всей Ла Лиги с десятью голами в одиннадцати играх, регулярно появляется в старте и делает разницу как с мячом, так и без мяча. А когда такие показатели у молодого таланта в европейском гранде, вариантов в выборе нового «Голден Боя» не остаётся.

Летом котировки на Мусиалу и действующего обладателя были выше

Однако если бы в расчёт брали выступления до окончания сезона-2022/23, англичанин оказался бы лишь вторым. Всё-таки на пик популярности Джуд выходит сейчас, разрывая за «Реал». А тогда хавбек ещё обрастал мышцами в «Боруссии».

Тем временем Джамал Мусиала уже вовсю вёл «Баварию» вперёд – юный полузащитник ещё в сезоне-2020/21 закрепился в основной обойме, а в минувшем сезоне стал полноправным лидером гегемона Бундеслиги с двенадцатью голами и тринадцатью ассистами в 33-х матчах чемпионата.

Награда могла и второй раз подряд отойти Гави – воспитаннику «Барселоны». 19-летний испанец развит не по годам. Будучи на год младше конкурентов, дольше держится на топ-уровне.

Здесь вот что нужно отметить – победу Джуду обеспечил не только его рывок в карьере. Он мог застопориться после перехода в «Реал» — адаптация бы затянулась, и тогда Джамал забрал бы приз. Очень важен момент, в который англичанин попал к «сливочным». А это момент, когда клубу понадобился молодой талант, вокруг которого выстроится новое поколение звёзд. С Камавингой, Вальверде, Тчуамени. И позволили снять нагрузку с опытных, но возрастных Крооса и Модрича. Именно это вместе с качествами Джуда позволило англичанину встать в полный рост.

«Барса» — лидер по числу игроков-победителей

У каталонцев сильнейшая школа с узнаваемой философией – это ни для кого не секрет. В первые годы после появления Golden Boy на олимп начал своё восхождение Лионель Месси – даже удивительно, как талант такого масштаба не забрал премию дважды (или больше – как с ЗМ ).

Спустя годы скитаний приз вернулся к игрокам «блауграны» — вернул его Педри, приобретённый у «Лас-Пальмаса». Как раз в этот момент у «Барсы» было всё, чтобы захватить инициативу. В тандеме с Педри рос свой воспитанник – Гави. Он и забрал награду годом позднее. Мог зацепиться за неё и сейчас – только тягаться с талантами масштаба Беллингема и Мусиалы, уже взяв приз однажды, было крайне тяжело.

Плюс помимо него в рейтинге на 2023 год был ещё один представитель «сине-гранатовых» — Алехандро Бальде. Молодой защитник, конечно, не так заметен, как конкуренты в топ-3, но два воспитанника среди номинантов – показатель, которым никто больше похвастаться не может.

Испанцы продолжат доминировать

А ведь помимо «Барсы» и «Реала» награду Golden Boy забирал форвард Жоау Феликс, на тот момент перешедший в «Атлетико». Чтобы сейчас подобрать номинантов на следующий розыгрыш, достаточно заглянуть в заявку «Барселоны».

Уже сейчас там есть несколько юнцов, которые успели подготовить нас к своему рывку. Прежде всего, Ламин Ямаль. Игры за каталонский клуб испанец сочетает с занятиями в школе – ему всего 16 лет.

Хави ценит молодость и дерзость – поэтому вингер вышел в каждом из тринадцати матчей текущего чемпионата. Всё чаще исполнитель появляется в стартовом составе, отметился голом «Гранаде», ассистентским дублем «Вильярреалу» и голевой в игре с «Севильей». Если резкий переход не повлечет за собой травм, Ламин продолжит прогрессировать.

Чуть старше Ямаля форвард Марк Гиу. В 17 лет он успел дебютировать за «Барселону» в матче с «Атлетиком». За доли секунды после выхода на замену юный страйкер принёс победу «блаугране» — забил на 83-й минуте. Для каталонцев молодёжь – единственный доступный способ усиления состава. Денег на топ-трансферы нет, поэтому и каталонские таланты раскроются один за другим.