Футбол потерял лучшего голкипера. У трофея Яшина нет стабильного обладателя

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вчера, 19:54

Легенды постарели и ушли, а таланты пока не дотягивают.

На церемонии «Золотого мяча» освистали Мартинеса

Французская публика поступила некрасиво, ведь с гостями и с чемпионами мира так не обращаются. Во время вручения Эмилиано Мартинесу награды лучшему вратарю года зрители встретили гулом оглашение имени победителя. Трофей Яшина голкиперу «Астон Виллы» и сборной Аргентины вручал родной отец, но даже наличие на сцене пожилого мужчины не остановило зрителей от свиста и шиканья. Французы и гости церемонии повели себя очень некрасиво.

Странное поведение, ведь хулиганские проделки Мартинеса за последние годы и моральное давление на бьющих игроков время пенальти не значат, что у голкипера не было оснований, чтобы выиграть ценный приз. Вот только речь о лучшем голкипере главного турнира прошлого футбольного сезона – теперь награды выдают за отрезки с лета по лето, а не за календарный год, но точно не о лучшем вратарем планеты. Крепкий опытный вратарь, но не легенда игры.

Эмилиано Мартинес не смог пробиться в твердую основу «Арсенала». Куда ему лавры Буффона, Касильяса и Нойера? Но приз Яшина хулиган заслужил, ведь его подвиги в финале Аргентины и Франции все помнят. «Дибу» это герой, но не главный голкипер мира. Пожалуй, такого человека временно нет. В истории футбола случались периоды, когда не было единого мнения о лучшем голкипере планеты. И это всегда значило, что самые талантливые не вышли на пик формы.

Доннарумма пока не дотянулся до уровня Буффона

Нет никого, чтобы из года в год был в тройке лучших вратарей. Теперь выбрали Мартинеса, заметно опередил Эдерсона – обладателя требла с «Манчестер Сити», и Буну – ещё одного героя чемпионата мира в Катаре, марокканского победителя Лиги Европы с «Севильей». За год до этого всухую выиграл Куртуа, ведь все помнили сейвы в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Дальше пришли два бразильца, Алиссон и Эдерсон. До этого за подвиги на Евро-2020 наградили Доннарумму, а дальше шел сенегалец Менди.

Вот только Эдуард не задержался в «Челси», теперь играет в Саудовской Аравии. А третьим тогда стал Ян Облак, который не решился на переезд в сложный «Манчестер Юнайтед», остается верным Симеоне в «Атлетико». Победа Алиссона в 2019 году тоже не значит, что в «Ливерпуле» играет однозначно лучший вратарь мира. Эдерсон и его конкурент в сборной Бразилии чаще всех попадают в финальные тройки. Но даже опытный Куртуа с титулами в «Реале» и талантливый Доннарумма не на чистом первом месте.

Итальянцу всего 24 года, может заметно вырасти, но пока не повторяет успешный опыт Буффона и Нойера. Легенды много раз становились лучшими голкиперами мира, как и Касильяс. Чуть раньше первым был Оливер Кан, так что в новом веке легко собрать четверку голкиперов, которые по очереди были лучшими. Также не стоит забывать хоккеиста Чеха, Петр вместе с Ван дер Саром рядом по уровню. Но молодежь пока не выросла так сильно, как легенды, Доннарумма не лучший голкипер мира без оговорок.

Голкиперы не выделяются даже рыночной стоимостью

Немало халифов на час среди вратарей. Например, Меньян не заиграл в родном клубе ПСЖ , сидел за спиной у Льориса в сборной Франции. Мик сравнительно недавно, хотя ему уже 28 лет, стал вратарем элитной категории. Показательно, что даже самого дорогого голкипера сейчас нет. Специалисты по трансферам выделяют четверку – Куртуа, Меньяна, Доннарумму и Кошту из сборной Португалии, оценивая их контракты в 45 млн евро. При этом Кошту летом не забрали в МЮ , предпочли подписание Онаны.

Ошибки камерунца хорошо описывают общую тенденцию. К сожалению, голкиперы не такие монолитные функционально и ментально, как были легенды прошлого поколения. Даже у Куртуа был жесткий слабый период в футболке «Челси». Эдерсон и Алиссон выделяются стабильностью, но для первого места в мире им нужен или грандиозный успех Бразилии, а его давно не было, или победы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» после жестких ошибок обороны и персональной игры голкиперов, а это тоже редкость.

Даже если бразильские вратари сыграют грандиозно, на поле будут Холанд, Салах, Де Брюйне, Собослаи, Диаш и ван Дейк. Увы для ценителей голкиперов, героев хватит и без стражей ворот. Но даже если оценивать только вратарей без учета дискриминации, то видим переход между поколениями. Есть классные голкиперы старше тридцати лет – Куртуа, Эдерсон, Облак, Алиссон и тер Штеген. Никто из них прямо сейчас не номер один, наследник Яшина на грешной земле, Льва Иванович снова назвали лучшим в истории.

Многим талантливым вратарям не хватает стабильности

Подрастают молодые ребята, которые пока не стали стабильными и безупречными голкиперами. В «Арсенале» оказался на лавке Рамсдейл. Артета предпочитает в основе новичка Райю, у англичанина начались психологические проблемы, подумывает об уходе. В «Челси» пытается показать себя Санчес, но даже грузин Мамардашвили, россиянин Сафонов, француз Мелье и украинец Трубин в ближайшие годы могут оказаться в больших командах в главных лигах. Нет невероятного разрыва в классе между топ-20 вратарей мира.

Если смотреть на процент сейвов, то первым в элитных лигах идёт поляк Булка из «Ниццы», бывший вратарь ПСЖ . В тройке ветеран Зоммер из «Интера» и голкипер ПСЖ Доннарумма. Но эта статистика скорее отражает характер игры команд, где не допускают большого количества качественных моментов соперников. Конечно, если Джанлуиджи вытащит Италию на Евро-2024 и выйдет в финал Лиги чемпионов с ПСЖ , став героем плей-офф, как Куртуа в прошлом, то он выиграет трофей Яшина в следующем году.