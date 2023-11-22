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Опубликованы слова Карпина из раздевалки после победы над Кубой

вчера, 10:28
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки сборной России после победы над сборной Кубы (8:0) с речью главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

Окей, молодцы. Задачу выполнили, голы забили. Всем спасибо за сбор наконец-то. Не из-за этого [победы над Кубой], понятно. Там соперник тоже своё дело сделал, поэтому и результат такой. Но всё равно молодцы: пытались делать то, что должны были делать. Многое из задуманного проходило и получалось, потому что вы это делали. Всем удачи, без травм, в марте увидимся. Ну, кого я вызову (улыбается).

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Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 13:00
😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:52
Хотя бы своё)))
Алексей К 73
Алексей К 73
сегодня в 10:31
Совпадения бывают очень редко, поэтому второй матч с Кубой и вторая победа со счётом 8:0 наводит на мысль договорного матча... Даже Карпин своими словами о сопернике это подтвердил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29
"Там соперник тоже своё дело сделал, поэтому и результат такой."
Карпин намекает что кубинцы сделали ставку...на поражение 0:8...????
112910415
112910415
вчера в 12:56
отдельно отметил вклад соперника )
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 11:51
Чьё?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:42
Сделал дело – вымой тело.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:14
Валерий Георгиевич продолжит рулить Сборной и дальше, вопреки всяким слухам.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:59, ред.
Оратор 80-го уровня.
Мы делали дело. Соперник делал дело. Все дела сделали. Хорошо, что всё сделано нами и ими. Сделали дело - гуляй смело до марта гы-гы-гы
Capral
Capral
вчера в 10:51
Ключевые слова Карпина "Там соперник тоже свое дело сделал"...😂😂😂😂😂😂😂
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:39
И че даже без мата? так неинетерсно
Гость
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