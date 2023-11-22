Опубликованы слова Карпина из раздевалки после победы над Кубой

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из раздевалки сборной России после победы над сборной Кубы (8:0) с речью главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Окей, молодцы. Задачу выполнили, голы забили. Всем спасибо за сбор наконец-то. Не из-за этого [победы над Кубой], понятно. Там соперник тоже своё дело сделал, поэтому и результат такой. Но всё равно молодцы: пытались делать то, что должны были делать. Многое из задуманного проходило и получалось, потому что вы это делали. Всем удачи, без травм, в марте увидимся. Ну, кого я вызову (улыбается).
Карпин намекает что кубинцы сделали ставку...на поражение 0:8...????
Карпин намекает что кубинцы сделали ставку...на поражение 0:8...????
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Мы делали дело. Соперник делал дело. Все дела сделали. Хорошо, что всё сделано нами и ими. Сделали дело - гуляй смело до марта гы-гы-гы
Мы делали дело. Соперник делал дело. Все дела сделали. Хорошо, что всё сделано нами и ими. Сделали дело - гуляй смело до марта гы-гы-гы