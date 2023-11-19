Карпин сообщил, что не требует от игроков сборной результата любой ценой

Главный тренер сборной России ответил на вопрос о важности результата в играх национальной команды.

Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно.