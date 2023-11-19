Карпин сообщил, что не требует от игроков сборной результата любой ценой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о важности результата в играх национальной команды.
Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно.
Напомним, завтра в Волгограде в 19:30 по московскому времени сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кубы.
И сердцу тревожно внутри.
Но Карпин дал травмам отбой,
У Валеры все шутки остры.
И сердцу тревожно внутри.
Но Карпин дал травмам отбой,
У Валеры все шутки остры.
"Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно."...
- Вот читаешь такие комментарии и думаешь: вроде бы Карпин и прав. Надо беречь игроков для важных матчей, и т.д. и т.п.
- И сразу же возникают вопросы: А ДЛЯ КАКИХ-ТАКИХ ВАЖНЫХ МАТЧЕЙ МЫ ГОТОВИМ СБОРНУЮ РОССИИ??? Может со сборной Гондураса? Или сборной Антарктиды?
- Нас "выкинули" из всех международных турниров! Всерьёз и надолго! (До завершения СВО - как минимум.) А когда это закончится - одному Богу известно...
- Так что первая отмазка - совсем не катит. А травмы - так от них никто не застрахован. Шёл по своему двору, подскользнулся на льду, упал - травма: ушиб, растяжение, (может быть и перелом). Всё! Играть невозможно.
- А как же честь страны? Честь сборной? Да и твоя честь, как главного тренера, в конце концов?
- ЭТО И НЕ ЛОГИЧНО! И НЕ РАЗУМНО!
"Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно."...
- Вот читаешь такие комментарии и думаешь: вроде бы Карпин и прав. Надо беречь игроков для важных матчей, и т.д. и т.п.
- И сразу же возникают вопросы: А ДЛЯ КАКИХ-ТАКИХ ВАЖНЫХ МАТЧЕЙ МЫ ГОТОВИМ СБОРНУЮ РОССИИ??? Может со сборной Гондураса? Или сборной Антарктиды?
- Нас "выкинули" из всех международных турниров! Всерьёз и надолго! (До завершения СВО - как минимум.) А когда это закончится - одному Богу известно...
- Так что первая отмазка - совсем не катит. А травмы - так от них никто не застрахован. Шёл по своему двору, подскользнулся на льду, упал - травма: ушиб, растяжение, (может быть и перелом). Всё! Играть невозможно.
- А как же честь страны? Честь сборной? Да и твоя честь, как главного тренера, в конце концов?
- ЭТО И НЕ ЛОГИЧНО! И НЕ РАЗУМНО!