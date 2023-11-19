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Карпин сообщил, что не требует от игроков сборной результата любой ценой

вчера, 17:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КубаКуба19:30 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о важности результата в играх национальной команды.

Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно.

Напомним, завтра в Волгограде в 19:30 по московскому времени сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кубы.

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Все комментарии
Верг
Верг ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:37
это связано с тем , что за выступлене в сборной платят совсем чуть чуть, в ресторан разок в монте карло сходить
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:10
Не наш человек карпин.
adekvat
adekvat ответ utru8kdvk7y6 (раскрыть)
вчера в 21:06
Над Кубой? Душок может.
Интерес
Интерес ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:59
Вот Вы и ответили,объединив нас.А для Валеры это -"Ваша" честь,и отнюдь не в качестве светского оборота.
Я его после матча встречу и так и спрошу :Ваша( эстонская )честь,почему Вы так плохо тренируете нашу сборную???
particular
particular
вчера в 20:37
В спорте без жажды победы, требовательности к себе и к результату, - на пьедестал не взобраться... Поэтому, "логично и разумно" наше 39-ое место... Пока...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:20, ред.
У меня, собсно, детский вопрос..., а почему именно Куба ?
Всё можно понять и принять..., но нахрена, простите, вы тащите сюда с другого континента команду, которая в футболе по определению никакая ? Ладно бы приволокли оттуда кубинских боксёров или волейболистов для спарринга с нашими боксёрами и волейбольщиками..., была бы хоть какая то логика.

Неужто нельзя было договориться (или хотя бы попытаться), к примеру, с Мексикой или Колумбией..., да мало ли есть в Латинской Америке "людоедов", которые мяч катать умеют ?! Разумеется они бы стопудово навтыкали карпинским полную авоську..., но мы бы хоть свой уровень немного адекватно расценили, то есть был бы хоть какой то Реальный - Футбольный опыт. Ну а здесь то что ?!

P.S. В общем ... очередная профанация спортивного состязания. Политическая, а не спортивная подоплёка матча с Кубой, - ещё одна из медвежьих услуг для нашей сборной..., или уже не сборной, а того, что от неё осталось.

PP.SS. Ну а насчёт слов Карпина... А что Карпин ? По сути уже и не важно, что он лопочет. Уже неоднократно убеждаюсь, что чёнить пользительного и позитивного для дела из него, один хрен, не выжмешь.
Хиромант
Хиромант ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:12
- Понял. А вы гражданин какой страны, если пишите про Нашу честь?
utru8kdvk7y6
utru8kdvk7y6
вчера в 19:45
Результат всегда не мало важен, если он положительный то приносит уверенность команде,дух победителей
pomor45
pomor45
вчера в 19:30
А нам нужна одна победа ....
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:17
В нашей сегодняшней ситуации все товарняки сборной воспринимаются даже, как не товарняки, а тренировки с немного повышенной ответственностью, не более. И можно понять Валеру, который не знает, как мотивировать народ, если непонятно вообще, когда эта сборная будет играть официальные матчи и будет ли вообще их играть. Так что, выше статуса тренировок, сегодняшние товарняки сборной не тянут.
salleeh
salleeh
вчера в 19:11
А мы требуем!!! Совсем совесть потеряли? Я бы пропускал эту сборную, после каждого матча, через двойной коридор из болельщиков. Впрочем не факт, что наберётся на двойной…
Интерес
Интерес ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:59
Так он же гражданин Эстонии,какое ему дело до вашей чести?Деньги зарабатывает.
Grundik
Grundik
вчера в 18:58
Это всё конечно правильно. Но цель в любой игре - это в конечном счёте победа, какие бы цели изначально не ставились. Не выиграть Кубу, даже в товарняке, это будет позорище. Нехер тогда сборную вообще собирать.
lotsman
lotsman
вчера в 18:56
Не надо требовать костьми ложиться, но делать хорошую комбинированную, с хорошим результатом игру, требовать надо.
Интерес
Интерес
вчера в 18:54, ред.
В Гаване стабильно +29-30,в Волгограде завтра обещают "тепло"-+5 и небольшой дождичек.За одну эту смелость Валера должен слить матч нашим стратегическим партнёрам.Мы всё равно уже привыкли к посредственной игре сборной под руководством ВУ.Г.Карпина,его нетребовательности и показному небезразличию.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:43
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о важности результата в играх национальной команды:
"Что значит важен? Любой ценой, чтобы все умерли, получили травмы, но добились результата? Сразу говорю — нет и не будет. И ни у кого такого нет в товарищеских матчах, неофициальных, в которых не идёт борьба за очки и за места в турнирной таблице. Ни у одного тренера такого нет. Это логично и разумно."...

- Вот читаешь такие комментарии и думаешь: вроде бы Карпин и прав. Надо беречь игроков для важных матчей, и т.д. и т.п.
- И сразу же возникают вопросы: А ДЛЯ КАКИХ-ТАКИХ ВАЖНЫХ МАТЧЕЙ МЫ ГОТОВИМ СБОРНУЮ РОССИИ??? Может со сборной Гондураса? Или сборной Антарктиды?
- Нас "выкинули" из всех международных турниров! Всерьёз и надолго! (До завершения СВО - как минимум.) А когда это закончится - одному Богу известно...
- Так что первая отмазка - совсем не катит. А травмы - так от них никто не застрахован. Шёл по своему двору, подскользнулся на льду, упал - травма: ушиб, растяжение, (может быть и перелом). Всё! Играть невозможно.
- А как же честь страны? Честь сборной? Да и твоя честь, как главного тренера, в конце концов?
- ЭТО И НЕ ЛОГИЧНО! И НЕ РАЗУМНО!
112910415
112910415
вчера в 18:40
как бы логично
но порой возникает впечатление, что игроки это расширительно понимают ! )
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 18:38
После таких слов можно сделать вывод, что карпин сдулся .... он абсолютно не мотивирован. как он может игроков замотивировать ?
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 18:31
Не претендую на истину в последней инстанции, но абсолютно убежден, что игрок согласившийся на игру в сборной, должен быть готов умирать и биться в каждом матче изо всех сил.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 18:12
Главное форму не помять и прически не испортить.
dj4768zavpmk
dj4768zavpmk
вчера в 18:10
Теперь понятно почему результатов нет, их не требуют😀
Viollator
Viollator
вчера в 18:03
Глтовимся к турнеру !
chromage
chromage
вчера в 17:49
Цель товарищеских игр вовсе не результат, а посмотреть игроков в деле. Травму в товарняке получить обиднее вдвойне.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:37
Должна быть в таких матчах золотая середина. С такими рассуждениями крайними можно распустить команду, а, когда наступит час Х, а он наступит, будет трудно собраться и начнутся крайности.
KTS16_
KTS16_
вчера в 17:26
И это верно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:17
Да и в целом как хотят, пусть так и играют))
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:14
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно внутри.
Но Карпин дал травмам отбой,
У Валеры все шутки остры.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:14
С одной стороны Валера прав травмы не нужны (но травму можно получить на обычной тренировке).... НО на мой взгляд, основная проблема в том, что вроде неплохие игроки приехав в сборную становятся деревянными. Ни мяч обработать нормально, ни пробить, ни пас отдать, воротчик вообще чуть сам себе не привез. И ладно бы ошибались только новички, им простительно, но косячат все. И с чем это связано сказать сложно...
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