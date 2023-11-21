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Ганчаренко: «Пусть лучше Дзагоев танцами занимается»

вчера, 14:45

Бывший тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, который сейчас возглавляет «Урал», прокомментировал решение экс-полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева завершить карьеру.

Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. У меня тут рядом Шатов, который тоже карьеру не хочет продолжать. Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, все делал от души. Алан всегда все делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость.

Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями. Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера. Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеётся). Шучу, конечно, у него может получиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:00
много, много воды утекло
все шероховатости забыты
Интерес
Интерес
вчера в 16:04
Дзага сменит Ханчара на посту главного тренера "Урала" в первой лиге.
lotsman
lotsman
вчера в 15:47
Всё таки Дзага уже не мальчик и может пора подумать о другой карьере.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:36
Я твой стиль вижу и теперь знаю. А конфликт со Слуцким мне известен. Не надо думать, что один в курсе дел происходящего в клубе, тем более в ЦСКА. Любимый клуб только через лупу).
Capral
Capral
вчера в 15:30
Ну конечно, задним числом можно всё что угодно сказать- это как раз в твоем стиле.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:28
Ты просил не лезть к тебе? Где логика?
Capral
Capral
вчера в 15:24
Сергеич, чтобы ты знал- у Слуцкого с Дзагой был определенный конфликт и некоторое время Дзагоев полировал лавку в ЦСКА. А в такие моменты можно сказать что угодно. Но не надо, всё принимать за чистую монету. Ты же не знаешь, что на самом деле произошло между ними...
Capral
Capral
вчера в 15:12
Ну, Сергеич- ты даешь!!! "Всё правильно сказал, но со свечкой рядом не стоял". Это твои слова. Где же логика? Как же можно говорить о том, чего не знаешь?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:59
Все правильно сказал. Со свечкой рядом не стоял, но добавил бы, что со слов Слуцкого был с ленцой. Или вру?).
Capral
Capral
вчера в 14:50
Дзагоева помню- достойный был игрок!!! Но, увы- всё когдато кончается...
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 14:49
А Гончаренко пусть 77 горячее остужает
a-league
a-league
вчера в 14:47, ред.
Витя, тебе-то тогда лучше (в шутку) бЕгом на длинные дистанции заниматься
Гость
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