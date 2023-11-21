Жирков объяснил, почему в АПЛ не играют российские футболисты

Бывший футболист сборной России оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

В АПЛ нет россиян? Наверное, потому что не обыгрываем Англию (смеется). Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше. А так, появляется много хороших молодых российских игроков. Мне очень нравится стиль игры «Крыльев Советов». Есть 2-3 хороших игрока, которые выделяются.