Жирков объяснил, почему в АПЛ не играют российские футболисты

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил уровень Российской Премьер-Лиги.
В АПЛ нет россиян? Наверное, потому что не обыгрываем Англию (смеется). Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше. А так, появляется много хороших молодых российских игроков. Мне очень нравится стиль игры «Крыльев Советов». Есть 2-3 хороших игрока, которые выделяются.
И на счёт легионеров не соглашусь, приезжают и к нам сильные иностранные футболисты, которых в Питере и в Москве наберётся не меньше десятка. Только сейчас в условиях изоляции нет большой надобности в них. Скорее наоборот это время и в футболе можно было бы использовать импортозамещение и готовить своих, но Газпром, а глядя на него ВТБ, Лукойл, РЖД и другие баблоимущие по-прежнему ставку делают не на своих, а на легионеров. Болейте за своих, а не против чужих!
И на счёт легионеров не соглашусь, приезжают и к нам сильные иностранные футболисты, которых в Питере и в Москве наберётся не меньше десятка. Только сейчас в условиях изоляции нет большой надобности в них. Скорее наоборот это время и в футболе можно было бы использовать импортозамещение и готовить своих, но Газпром, а глядя на него ВТБ, Лукойл, РЖД и другие баблоимущие по-прежнему ставку делают не на своих, а на легионеров. Болейте за своих, а не против чужих!