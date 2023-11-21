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Жирков объяснил, почему в АПЛ не играют российские футболисты

вчера, 11:47

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

В АПЛ нет россиян? Наверное, потому что не обыгрываем Англию (смеется). Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше. А так, появляется много хороших молодых российских игроков. Мне очень нравится стиль игры «Крыльев Советов». Есть 2-3 хороших игрока, которые выделяются.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:06
С вами можно было бы согласиться, если бы не пример Аршавина, Канчельскиса, Павлюченкова, которые оставили о себе в Англии очень приятное впечатление, играли в сильных командах не один сезон и были в них не на последних ролях. А главное - не опозорили российский футбол. Других наших ребят, которые, начиная с 2008 года, уехали в сильные европейские клубы, называть не буду. Вы всех их хорошо знаете. У кого-то получилось сыграть ТАМ, у кого-то нет, но играли.
cska1948
cska1948
вчера в 16:56
"...Думаю, наш футбол стал немного слабее из-за того, что не приезжают хорошие легионеры, как это было раньше..."
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Юра был ещё маленьким мальчиком и видимо поэтому не помнит или вообще не знает, что в советское время у нас легионеры в футбол не играли, но когда советским футболистам разрешили играть за рубежом, то на них в Европе был большой спрос. Так что дело тут не в легионерах, а в системе подготовки и в отношении к своей профессии самих футболистов.
112910415
112910415
вчера в 16:55
застой у нас и заработки слишком высокие
cska1948
cska1948
вчера в 16:48
После Евро 08 ряд наших футболистов получили предложение от английских клубов. Наивные англичане думали, что наши футболисты приехали к ним играть в футбол. Ага, размечтались! Наши парни поехали в Англию не в футбол играть, а отпраздновать свой успех на Евро и пожить на европейский монер. Ведь не зря английский скаут А.Аршавина сказал (кстати это я прочитал на Соккере) в чём разница между российскими и европейскими футболистами. А разница в том, что европейцы добившись успеха стараются его РАЗВИТЬ! А российские футболисты добившись успеха начинают его, успех, ПРАЗДНОВАТЬ! Вот поэтому российских футболистов с тех пор в Англию и не зовут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:17, ред.
Дело даже не в политике, просто уровень наших футболистов за последние двадцать лет значительно упал прежде всего потому что их разбаловали высокими зарплатами в России. Нет у них стимула расти и ехать за границу зарабатывать деньги, призы и титулы в престижных европейских лигах.

И на счёт легионеров не соглашусь, приезжают и к нам сильные иностранные футболисты, которых в Питере и в Москве наберётся не меньше десятка. Только сейчас в условиях изоляции нет большой надобности в них. Скорее наоборот это время и в футболе можно было бы использовать импортозамещение и готовить своих, но Газпром, а глядя на него ВТБ, Лукойл, РЖД и другие баблоимущие по-прежнему ставку делают не на своих, а на легионеров. Болейте за своих, а не против чужих!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:00
Чтобы англичане пригласили какого - нибудь русского ?... Да пусть последний будет хоть семи пядей во лбу, этого в ближайшем будущем не будет по политическим мотивам..
shur
shur ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 13:45, ред.
...а было время не пачками, а единицами, но какими!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:42
Пока рулят полуграмотные политиканы, ничего хорошего не будет...
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:20
А Вам политику хочется услышать? Сами не понимаете?
Capral
Capral
вчера в 12:19
И мне очень нравится стиль Осинькина, о чем я неоднократно писал!!!
Приятно, что и Юра это видит!!! А Жирков знает толк в футболе!!!
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:14
придет время, поедут пачками
shlomo
shlomo
вчера в 11:49
Сказал много, почти все по делу, но на вопрос не ответил....
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