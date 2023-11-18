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Евсеев: «Сборная России должна существовать несмотря ни на что»

вчера, 18:09

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев поделился мнением о сборной России.

Сборная должна существовать и играть. Какую пользу приносят матчи против Кении и Кубы? Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться. Сборная должна существовать несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

Матч в Волгограде против Кубы? Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 19:00
Она и "существует",а играть и не намерена.ВАлера же сказал:Кто может-рвите когти!!!
112910415
112910415
сегодня в 09:35
существует
но это похоже на летаргический сон ...
протон
протон
вчера в 22:06
она и так существует... жизнью это точно не назовёшь
alexamit
alexamit
вчера в 22:03
Да кому нужна такая Сборнаяя?
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:17
Но уведомления, на кого ты был подписан, поступают на странице. Но вот это новшество (скрин-шот) какое удобство создаёт, так и не понял когда заходишь с ПК. На одной линии можешь листать новости до бесконечности вниз.
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