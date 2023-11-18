Евсеев: «Сборная России должна существовать несмотря ни на что»

Главный тренер «Кубани» поделился мнением о сборной России.

Сборная должна существовать и играть. Какую пользу приносят матчи против Кении и Кубы? Найдите других соперников, в чем проблема? Вы думаете, что Карпин не захотел бы сыграть против более сильных соперников? Играем с тем, с кем можно договориться. Сборная должна существовать несмотря ни на что. Хорошо, что РФС привозит сборную в регионы.

Матч в Волгограде против Кубы? Это очень хорошо. Нужно почаще такое делать. Без разницы, какой соперник. Думаю, соберется полный стадион. Приезд сборной – всегда праздник для болельщиков.