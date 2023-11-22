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Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

вчера, 11:58

Стал известен график подготовки «Спартака» ко второй части сезона 2023/24.

По данным источника, московский клуб намерен провести в зимнее межсезонье два сбора в ОАЭ — с 22 января по 1 февраля и с 4 февраля по 1 марта. На весь этот срок «Спартак» разместится в отеле JA Palm Tree Court в Дубае.

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Спартак М
Источник: championat.com
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Интерес
Интерес
вчера в 15:09
Двухместный номер на первый период :334 398 рублей
Двухместный номер на второй период : 1 073 183 рублей.
Без завтрака(3120 на личико).
Скидки,туда-сюда,полный пансион.Словом,"тренировки" одного футболиста для претензий на 2-5 место обойдутся примерно в 50 тысяч в сутки+перелёты,плюс штабы,плюс аренда полей.
Хоть знаю теперь,почему у наших футболистов массово нет никаких перспектив ни в карьере за пределами страны,ни в социальной жизни "после футбола".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:42
У легенды Спартака выбор - то небольшой: либо борщ в Тарасовке хлe6aть, либо баланду в голландской тюрьме...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
На 3 дня отпустят домой для выполнения супружеского долга.
Да и Промес своих одноклубников забывать не должен...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:54
А Промес поедет с командой или опять схоронится где-нибудь в Тарасовке?
drug01
drug01
вчера в 12:01
Погода хорошая, также не плохие условия только работай!
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