Стало известно, где «Спартак» проведёт зимние сборы

Стал известен график подготовки «Спартака» ко второй части сезона 2023/24.
По данным источника, московский клуб намерен провести в зимнее межсезонье два сбора в ОАЭ — с 22 января по 1 февраля и с 4 февраля по 1 марта. На весь этот срок «Спартак» разместится в отеле JA Palm Tree Court в Дубае.
Двухместный номер на второй период : 1 073 183 рублей.
Без завтрака(3120 на личико).
Скидки,туда-сюда,полный пансион.Словом,"тренировки" одного футболиста для претензий на 2-5 место обойдутся примерно в 50 тысяч в сутки+перелёты,плюс штабы,плюс аренда полей.
Хоть знаю теперь,почему у наших футболистов массово нет никаких перспектив ни в карьере за пределами страны,ни в социальной жизни "после футбола".
Двухместный номер на второй период : 1 073 183 рублей.
Без завтрака(3120 на личико).
Скидки,туда-сюда,полный пансион.Словом,"тренировки" одного футболиста для претензий на 2-5 место обойдутся примерно в 50 тысяч в сутки+перелёты,плюс штабы,плюс аренда полей.
Хоть знаю теперь,почему у наших футболистов массово нет никаких перспектив ни в карьере за пределами страны,ни в социальной жизни "после футбола".
Да и Промес своих одноклубников забывать не должен...
Да и Промес своих одноклубников забывать не должен...