Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сложил с себя полномочия. Для того, чтобы принять участие в избирательной кампании.
Я подал заявление об отставке с поста президента до истечения моего срока полномочий, которые заканчиваются 23 декабря. Откроется новый избирательный процесс, в котором я буду представлять себя, поэтому я попрошу одобрение и доверие клубов для решения стоящих перед нами задач.
Тебас является президентом Ла Лиги с мая 2013 года.
Зарплату увеличил, конкурентов нет. Красавец. Можно продолжать писать ехидные твиты про Переса, Суперлигу и ПСЖ с Сити и делать вид, что он заботится об испанском футболе.
Кто вообще понимает что там у них происходит? Чемпионат стабильно деградирует, уходят звезды, судьи хуже некуда, при этом один единственный вечный кандидат. Как это возможно?
Зарплату увеличил, конкурентов нет. Красавец. Можно продолжать писать ехидные твиты про Переса, Суперлигу и ПСЖ с Сити и делать вид, что он заботится об испанском футболе.
Кто вообще понимает что там у них происходит? Чемпионат стабильно деградирует, уходят звезды, судьи хуже некуда, при этом один единственный вечный кандидат. Как это возможно?