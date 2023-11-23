Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Примера 2023/2024

Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку

вчера, 09:54

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сложил с себя полномочия. Для того, чтобы принять участие в избирательной кампании.

Я подал заявление об отставке с поста президента до истечения моего срока полномочий, которые заканчиваются 23 декабря. Откроется новый избирательный процесс, в котором я буду представлять себя, поэтому я попрошу одобрение и доверие клубов для решения стоящих перед нами задач.

Тебас является президентом Ла Лиги с мая 2013 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дмитрий Черышев ушёл с поста главного тренера «Санта-Коломы»
Вчера, 18:32
ОфициальноКанчельскис покинул «Тобол»
Вчера, 12:33
ОфициальноСборная Ирландии рассталась с главным тренером
Вчера, 09:56
Официально«Алания» объявила об отставке главного тренера клуба
22 ноября
Наставник сборной Азербайджана де Бьязи покинет свой пост
22 ноября
ОфициальноГлавный тренер сборной Чехии подал в отставку после выхода на Евро-2024
21 ноября
Сортировать
Все комментарии
Rinat Seyfulin
Rinat Seyfulin
вчера в 18:29
Довёл лучшую лигу до самой низкой, давно пора
протон
протон
вчера в 14:42
Надеюсь, это "чудо" не переизберут хотя сомневаюсь очень: у немалый "послужной" список: безразличие к расизму, закрытие глаз на подкуп "Барселоной" судей, неимоверно напряжённый календарь всех соревнований!
Зарплату увеличил, конкурентов нет. Красавец. Можно продолжать писать ехидные твиты про Переса, Суперлигу и ПСЖ с Сити и делать вид, что он заботится об испанском футболе.
Кто вообще понимает что там у них происходит? Чемпионат стабильно деградирует, уходят звезды, судьи хуже некуда, при этом один единственный вечный кандидат. Как это возможно?
kazakoff
kazakoff
вчера в 10:28
А может хорош править, дай дорогу молодым
112910415
112910415
вчера в 10:09
обычные предвыборные штучки
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:05
Великий испанский комбинатор Хавьер Тебас!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 