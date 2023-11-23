Глава Ла Лиги Тебас подал в отставку

Глава Ла Лиги сложил с себя полномочия. Для того, чтобы принять участие в избирательной кампании.

Я подал заявление об отставке с поста президента до истечения моего срока полномочий, которые заканчиваются 23 декабря. Откроется новый избирательный процесс, в котором я буду представлять себя, поэтому я попрошу одобрение и доверие клубов для решения стоящих перед нами задач.